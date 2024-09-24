طبيب مختص يكشف سر لياقة ميسي ورونالدو

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240924/طبيب-مختص-يكشف-سر-لياقة-ميسي-ورونالدو--1093052826.html
طبيب مختص يكشف سر لياقة ميسي ورونالدو
طبيب مختص يكشف سر لياقة ميسي ورونالدو
سبوتنيك عربي
كشف الطبيب إدوارد استيفيل، والمتخصص في طب النوم، عن أسباب حفاظ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، وليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، على... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T13:17+0000
2024-09-24T13:17+0000
مجتمع
رياضة
الصحة
أخبار كرة القدم
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
أخبار ميسي
ليونيل ميسي
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وقال الطبيب استيفيل في مقابلة مع "بودكاست إندور"، إن السبب الرئيسي لحفاظ رونالدو وميسي على لياقتها البدنية هو النوم لمدة 11 ساعة، وأضاف: "ميسي على سبيل المثال، ينام 11 ساعة، ورونالدو يفعل الشيء نفسه، بل أيضاً لديه مدرب نوم يخبره بعدد الساعات التي يحتاجها للنوم".يذكر أن رونالدو وصل إلى 902 هدف مؤخراً في مسيرته الكروية، وفاز بجائزة هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي رغم بلوغه الـ39.من جهته لا يزال ميسي يقدم مستويات مميزة في السنوات الأخيرة، بعدما قاد بلاده للفوز بكأس العالم 2022 في قطر، وتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة.هالاند يعادل رقم رونالدو ويكتب سطرا جديدا في تاريخ غوارديولاسر إشارة رونالدو بعد هدفه في شباك الاتفاق السعودي.. فيديو
https://sarabic.ae/20240919/رونالدو-هذا-اللاعب-يفعل-أشياء-لم-أتمكن-من-فعلها-أنا-وميسي-في-سنه-فيديو-1092907331.html
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رياضة, الصحة, أخبار كرة القدم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار ميسي, ليونيل ميسي
رياضة, الصحة, أخبار كرة القدم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار ميسي, ليونيل ميسي

طبيب مختص يكشف سر لياقة ميسي ورونالدو

13:17 GMT 24.09.2024
© Photo / Youtube\\koora3ميسي رونالدو
ميسي رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Photo / Youtube\\koora3
تابعنا عبر
كشف الطبيب إدوارد استيفيل، والمتخصص في طب النوم، عن أسباب حفاظ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، وليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، على لياقتهما البدنية رغم تقدمهما في العمر.
وقال الطبيب استيفيل في مقابلة مع "بودكاست إندور"، إن السبب الرئيسي لحفاظ رونالدو وميسي على لياقتها البدنية هو النوم لمدة 11 ساعة، وأضاف: "ميسي على سبيل المثال، ينام 11 ساعة، ورونالدو يفعل الشيء نفسه، بل أيضاً لديه مدرب نوم يخبره بعدد الساعات التي يحتاجها للنوم".
وأشار إلى أن رونالدو يستعين بمدرب نوم للحفاظ على لياقته البدنية، وملتزم بنظام تغذية قاسي على غرار منافسه الأرجنتيني ميسي.
رونالدو وميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
مجتمع
رونالدو: هذا اللاعب يفعل أشياء لم أتمكن من فعلها أنا وميسي في سنه... فيديو
19 سبتمبر, 17:54 GMT
يذكر أن رونالدو وصل إلى 902 هدف مؤخراً في مسيرته الكروية، وفاز بجائزة هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي رغم بلوغه الـ39.
من جهته لا يزال ميسي يقدم مستويات مميزة في السنوات الأخيرة، بعدما قاد بلاده للفوز بكأس العالم 2022 في قطر، وتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة.
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