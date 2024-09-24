https://sarabic.ae/20240924/طبيب-مختص-يكشف-سر-لياقة-ميسي-ورونالدو--1093052826.html
طبيب مختص يكشف سر لياقة ميسي ورونالدو
طبيب مختص يكشف سر لياقة ميسي ورونالدو
سبوتنيك عربي
كشف الطبيب إدوارد استيفيل، والمتخصص في طب النوم، عن أسباب حفاظ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، وليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، على... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T13:17+0000
2024-09-24T13:17+0000
2024-09-24T13:17+0000
مجتمع
رياضة
الصحة
أخبار كرة القدم
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
أخبار ميسي
ليونيل ميسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102110/18/1021101883_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_339bc342ed11c1858eacf97c4d3c414b.jpg
وقال الطبيب استيفيل في مقابلة مع "بودكاست إندور"، إن السبب الرئيسي لحفاظ رونالدو وميسي على لياقتها البدنية هو النوم لمدة 11 ساعة، وأضاف: "ميسي على سبيل المثال، ينام 11 ساعة، ورونالدو يفعل الشيء نفسه، بل أيضاً لديه مدرب نوم يخبره بعدد الساعات التي يحتاجها للنوم".يذكر أن رونالدو وصل إلى 902 هدف مؤخراً في مسيرته الكروية، وفاز بجائزة هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي رغم بلوغه الـ39.من جهته لا يزال ميسي يقدم مستويات مميزة في السنوات الأخيرة، بعدما قاد بلاده للفوز بكأس العالم 2022 في قطر، وتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة.هالاند يعادل رقم رونالدو ويكتب سطرا جديدا في تاريخ غوارديولاسر إشارة رونالدو بعد هدفه في شباك الاتفاق السعودي.. فيديو
https://sarabic.ae/20240919/رونالدو-هذا-اللاعب-يفعل-أشياء-لم-أتمكن-من-فعلها-أنا-وميسي-في-سنه-فيديو-1092907331.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102110/18/1021101883_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ea45ca06799ef4dcf7371425d1401dbd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, الصحة, أخبار كرة القدم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار ميسي, ليونيل ميسي
رياضة, الصحة, أخبار كرة القدم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار ميسي, ليونيل ميسي
طبيب مختص يكشف سر لياقة ميسي ورونالدو
كشف الطبيب إدوارد استيفيل، والمتخصص في طب النوم، عن أسباب حفاظ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، وليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، على لياقتهما البدنية رغم تقدمهما في العمر.
وقال الطبيب استيفيل في مقابلة مع "بودكاست إندور"، إن السبب الرئيسي لحفاظ رونالدو وميسي على لياقتها البدنية هو النوم لمدة 11 ساعة، وأضاف: "ميسي على سبيل المثال، ينام 11 ساعة، ورونالدو يفعل الشيء نفسه، بل أيضاً لديه مدرب نوم يخبره بعدد الساعات التي يحتاجها للنوم".
وأشار إلى أن رونالدو يستعين بمدرب نوم للحفاظ على لياقته البدنية، وملتزم بنظام تغذية قاسي على غرار منافسه الأرجنتيني ميسي.
يذكر أن رونالدو
وصل إلى 902 هدف مؤخراً في مسيرته الكروية، وفاز بجائزة هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي رغم بلوغه الـ39.
من جهته لا يزال ميسي يقدم مستويات مميزة في السنوات الأخيرة،
بعدما قاد بلاده للفوز بكأس العالم 2022 في قطر، وتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة.