https://sarabic.ae/20240924/طبيب-مختص-يكشف-سر-لياقة-ميسي-ورونالدو--1093052826.html

طبيب مختص يكشف سر لياقة ميسي ورونالدو

طبيب مختص يكشف سر لياقة ميسي ورونالدو

سبوتنيك عربي

كشف الطبيب إدوارد استيفيل، والمتخصص في طب النوم، عن أسباب حفاظ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، وليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، على... 24.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-24T13:17+0000

2024-09-24T13:17+0000

2024-09-24T13:17+0000

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ليونيل ميسي

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وقال الطبيب استيفيل في مقابلة مع "بودكاست إندور"، إن السبب الرئيسي لحفاظ رونالدو وميسي على لياقتها البدنية هو النوم لمدة 11 ساعة، وأضاف: "ميسي على سبيل المثال، ينام 11 ساعة، ورونالدو يفعل الشيء نفسه، بل أيضاً لديه مدرب نوم يخبره بعدد الساعات التي يحتاجها للنوم".يذكر أن رونالدو وصل إلى 902 هدف مؤخراً في مسيرته الكروية، وفاز بجائزة هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي رغم بلوغه الـ39.من جهته لا يزال ميسي يقدم مستويات مميزة في السنوات الأخيرة، بعدما قاد بلاده للفوز بكأس العالم 2022 في قطر، وتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة.هالاند يعادل رقم رونالدو ويكتب سطرا جديدا في تاريخ غوارديولاسر إشارة رونالدو بعد هدفه في شباك الاتفاق السعودي.. فيديو

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رياضة, الصحة, أخبار كرة القدم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار ميسي, ليونيل ميسي