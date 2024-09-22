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https://sarabic.ae/20240922/حارس-ميسي-يدفع-مصورا-ويتسبب-في-أزمة-فيديو-1092992940.html
حارس ميسي يدفع مصورا ويتسبب في أزمة... فيديو
حارس ميسي يدفع مصورا ويتسبب في أزمة... فيديو
سبوتنيك عربي
تصدر ياسين تشيوكو، الحارس الشخصي للاعب الدولي ليونيل ميسي، العناوين، بسبب مراقبته اللصيقة للنجم الأرجنتيني كظله، خاصة داخل الملعب. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T16:07+0000
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مجتمع
ليونيل ميسي
رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونشر الصحفي الأمريكي ماثيو مانغام، على صفحته الرسمية على "إكس"، أمس الجمعة، أن آخر ما فعله ياسين تشيوكو في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب له ميسي، أمام نظيره نيويورك سيتي أثار غضب الجماهير.وأشار مانغام إلى أنه خلال دخول اللاعبين لأرض الملعب شوهد الحارس الخاص لميسي، وهو يتقدم لاعبي الفريق تحسبا لدخول أي شخص من الجماهير لأرض الملعب، في وقت يعمل فيه ياسين تشيوكو على إنقاذ النجم الأرجنتيني، ويمنع أي شخص من الاقتراب منه.وأوضح الإعلامي الأمريكي أنه في هذه المرة قام تشيوكو بإبعاد مصور قناة "أبل تي في"، وهي القناة التي تعد الناقل الحصري للمباريات، حيث طالبه بالرجوع والابتعاد عن منطقة دخول اللاعبين.وما فعله ياسين تشيوكو أثار تساؤلات وغضب المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين قالوا إنهم "يتفهمون إبعاد الحارس للمشجعين الذين يتقحمون الملعب، ولكن كيف يبعد شخصا يقوم بأداء مهام وظيفته بهذه الطريقة".وكان إنتر ميامي الأمريكي قد تعادل في المباراة التي أقيمت، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.
https://sarabic.ae/20240915/ميسي-يتألق-في-أول-ظهور-له-بعد-غياب-3-شهور-ويحقق-رقما-قياسيا-جديدا-فيديو-1092742119.html
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ليونيل ميسي, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
ليونيل ميسي, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات

حارس ميسي يدفع مصورا ويتسبب في أزمة... فيديو

16:07 GMT 22.09.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلاعب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال حفل تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطل كأس العالم، قطر 19 نوفمبر 2022
لاعب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال حفل تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطل كأس العالم، قطر 19 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
تصدر ياسين تشيوكو، الحارس الشخصي للاعب الدولي ليونيل ميسي، العناوين، بسبب مراقبته اللصيقة للنجم الأرجنتيني كظله، خاصة داخل الملعب.
ونشر الصحفي الأمريكي ماثيو مانغام، على صفحته الرسمية على "إكس"، أمس الجمعة، أن آخر ما فعله ياسين تشيوكو في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب له ميسي، أمام نظيره نيويورك سيتي أثار غضب الجماهير.
وأشار مانغام إلى أنه خلال دخول اللاعبين لأرض الملعب شوهد الحارس الخاص لميسي، وهو يتقدم لاعبي الفريق تحسبا لدخول أي شخص من الجماهير لأرض الملعب، في وقت يعمل فيه ياسين تشيوكو على إنقاذ النجم الأرجنتيني، ويمنع أي شخص من الاقتراب منه.
ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
مجتمع
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15 سبتمبر, 15:14 GMT
وأوضح الإعلامي الأمريكي أنه في هذه المرة قام تشيوكو بإبعاد مصور قناة "أبل تي في"، وهي القناة التي تعد الناقل الحصري للمباريات، حيث طالبه بالرجوع والابتعاد عن منطقة دخول اللاعبين.
وما فعله ياسين تشيوكو أثار تساؤلات وغضب المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين قالوا إنهم "يتفهمون إبعاد الحارس للمشجعين الذين يتقحمون الملعب، ولكن كيف يبعد شخصا يقوم بأداء مهام وظيفته بهذه الطريقة".
وكان إنتر ميامي الأمريكي قد تعادل في المباراة التي أقيمت، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.
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