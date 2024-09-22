https://sarabic.ae/20240922/حارس-ميسي-يدفع-مصورا-ويتسبب-في-أزمة-فيديو-1092992940.html

حارس ميسي يدفع مصورا ويتسبب في أزمة... فيديو

حارس ميسي يدفع مصورا ويتسبب في أزمة... فيديو

سبوتنيك عربي

تصدر ياسين تشيوكو، الحارس الشخصي للاعب الدولي ليونيل ميسي، العناوين، بسبب مراقبته اللصيقة للنجم الأرجنتيني كظله، خاصة داخل الملعب. 22.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-22T16:07+0000

2024-09-22T16:07+0000

2024-09-22T16:07+0000

مجتمع

ليونيل ميسي

رياضة

الولايات المتحدة الأمريكية

منوعات

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ونشر الصحفي الأمريكي ماثيو مانغام، على صفحته الرسمية على "إكس"، أمس الجمعة، أن آخر ما فعله ياسين تشيوكو في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب له ميسي، أمام نظيره نيويورك سيتي أثار غضب الجماهير.وأشار مانغام إلى أنه خلال دخول اللاعبين لأرض الملعب شوهد الحارس الخاص لميسي، وهو يتقدم لاعبي الفريق تحسبا لدخول أي شخص من الجماهير لأرض الملعب، في وقت يعمل فيه ياسين تشيوكو على إنقاذ النجم الأرجنتيني، ويمنع أي شخص من الاقتراب منه.وأوضح الإعلامي الأمريكي أنه في هذه المرة قام تشيوكو بإبعاد مصور قناة "أبل تي في"، وهي القناة التي تعد الناقل الحصري للمباريات، حيث طالبه بالرجوع والابتعاد عن منطقة دخول اللاعبين.وما فعله ياسين تشيوكو أثار تساؤلات وغضب المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين قالوا إنهم "يتفهمون إبعاد الحارس للمشجعين الذين يتقحمون الملعب، ولكن كيف يبعد شخصا يقوم بأداء مهام وظيفته بهذه الطريقة".وكان إنتر ميامي الأمريكي قد تعادل في المباراة التي أقيمت، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

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ليونيل ميسي, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات