https://sarabic.ae/20240920/تواطأ-مع-ميسي-اعتراف-خطير-من-حكم-في-كوبا-أمريكا-2007-صور-1092926456.html

"تواطأ مع ميسي"... اعتراف خطير من حكم في "كوبا أمريكا 2007"... صور

"تواطأ مع ميسي"... اعتراف خطير من حكم في "كوبا أمريكا 2007"... صور

سبوتنيك عربي

كشف الحكم التشيلي السابق كارلوس تشانديا، أسباب رفضه اتخاذ قرار بطرد مستحق للاعب الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، في بطولة "كوبا أمريكا 2007"، خلال مباراة... 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T09:54+0000

2024-09-20T09:54+0000

2024-09-20T09:54+0000

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الأخبار

ليونيل ميسي

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ونقلت شبكة "ESPN"، عن الحكم تشانديا، الذي أدار مباراة الدور نصف النهائي في بطولة "كوبا أمريكا 2007 "، والتي أقيمت في فنزويلا، أنه "بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم منتخب الأرجنتين 3-0، أوقف ميسي إحدى الهجمات باليد قبل نهاية اللقاء بدقيقتين تقريبا".وأوضح أن "هذا الأمر الذي كان سيكلف النجم الأرجنتيني بطاقة صفراء ثانية وبالتالي طرده من المباراة، وهو ما لم يقم به الحكم خلال المباراة من أجل "قميص" ميسي".وأشار الحكم التشيلي إلى أن "ميسي لمس الكرة بيده متعمدا، لكن الواقعة كانت تجري في خط الوسط، ولم تكن هناك فرصة متاحة أمام المكسيك للتسجيل"، منوهًا بالقول: "لم أمنحه بطاقة صفراء ثانية، فقط قمت بتحذيره لأنه بقي دقيقتان ونصف الدقيقة للعب، ولم أرغب في منعه من اللعب في النهائي. ذهبت إليه وقلت له إن هذه اللعبة تستحق بطاقة صفراء، لكن قراري بعدم منح الإنذار سيكلفك قميصك".وفور الانتهاء من المباراة، توجه الحكم التشيلي السابق كارلوس تشانديا، البالغ من العمر 59 عاما، عقب نهاية المباراة إلى غرفة تبديل ملابس منتخب "راقصي التانغو" ليحصل على قميص ميسي، كمكافأة له بعد حمايته للاعب من البطاقة الصفراء الثانية أمام المكسيك وبالتالي الغياب عن المباراة النهائية.ويذكر أن نهائي بطولة "كوبا أمريكا 2007 " قد انتهى بفوز منتخب البرازيل على الأرجنتين بثلاثية دون رد، وهو ما يعني أن ما فعله الحكم التشيلي لم يخدم ميسي كثيرا، رغم مشاركته في المباراة النهائية.

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رياضة, منتخب البرازيل, الأخبار, ليونيل ميسي