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الجوع يفتك باليمنيين
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20240912/تفاصيل-جديدة-حول-إصابة-ميسي-1092644777.html
تفاصيل جديدة حول إصابة ميسي
تفاصيل جديدة حول إصابة ميسي
سبوتنيك عربي
لا يزال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، يغيب عن مباريات فريقه، مما آثار جدلًا واسعًا. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T13:55+0000
2024-09-12T13:55+0000
مجتمع
ليونيل ميسي
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويعاني ميسي، من إصابة قوية في كاحل القدم، تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2204 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.ولم يخض ميسي أي مباريات منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، بسبب إصابته التي تعرض لها مع منتخب بلاده.وكشف الصحفي الأرجنتيني غاستون آيدول مفاجأة حول الحالة الصحية للنجم ليونيل ميسي، مشيرا إلى أنه خضع لجلسة تدريبية منفردة بسبب مرضه بأعراض تشبه الإنفلونزا.وأكد أن "ميسي لم يتخلص من إصابة الكاحل بشكل كامل بسبب تعطل عودته إلى التدريبات عقب مرضه الأخير"، معربا عن أمله في عودة النجم الأرجنتيني إلى مباريات إنتر ميامي القادمة.ويتصدر إنتر ميامي ترتيب المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي برصيد 59 نقطة من 27 مباراة خاضها الفريق، ويلعب فجر الأحد المقبل ضد فيلادلفيا يونيون، ثم يخوض مواجهة أخرى فجر الخميس المقبل ضد مضيفه أتالانتا يونايتد في منافسات الدوري الأمريكي.
https://sarabic.ae/20240613/ميسي-يكشف-سبب-غيابه-عن-أولمبياد-باريس-مع-الأرجنتين-1089812312.html
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ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, رياضة, الأخبار
ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, رياضة, الأخبار

تفاصيل جديدة حول إصابة ميسي

13:55 GMT 12.09.2024
© AP Photo / Erik VerduzcoForward Lionel Messi
Forward Lionel Messi - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Erik Verduzco
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لا يزال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، يغيب عن مباريات فريقه، مما آثار جدلًا واسعًا.
ويعاني ميسي، من إصابة قوية في كاحل القدم، تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2204 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولم يخض ميسي أي مباريات منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، بسبب إصابته التي تعرض لها مع منتخب بلاده.
الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
مجتمع
ميسي يكشف سبب غيابه عن أولمبياد باريس مع الأرجنتين
13 يونيو, 11:35 GMT
وكشف الصحفي الأرجنتيني غاستون آيدول مفاجأة حول الحالة الصحية للنجم ليونيل ميسي، مشيرا إلى أنه خضع لجلسة تدريبية منفردة بسبب مرضه بأعراض تشبه الإنفلونزا.
وأكد أن "ميسي لم يتخلص من إصابة الكاحل بشكل كامل بسبب تعطل عودته إلى التدريبات عقب مرضه الأخير"، معربا عن أمله في عودة النجم الأرجنتيني إلى مباريات إنتر ميامي القادمة.
ويتصدر إنتر ميامي ترتيب المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي برصيد 59 نقطة من 27 مباراة خاضها الفريق، ويلعب فجر الأحد المقبل ضد فيلادلفيا يونيون، ثم يخوض مواجهة أخرى فجر الخميس المقبل ضد مضيفه أتالانتا يونايتد في منافسات الدوري الأمريكي.
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