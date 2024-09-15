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المقهى الثقافي
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ملفات ساخنة
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29 د
مرايا العلوم
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16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
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لبنان والعالم
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ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
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09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
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مساحة حرة
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20240915/ميسي-يتألق-في-أول-ظهور-له-بعد-غياب-3-شهور-ويحقق-رقما-قياسيا-جديدا-فيديو-1092742119.html
ميسي يتألق في أول ظهور له بعد غياب 3 شهور ويحقق رقما قياسيا جديدا.. فيديو
ميسي يتألق في أول ظهور له بعد غياب 3 شهور ويحقق رقما قياسيا جديدا.. فيديو
سبوتنيك عربي
بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر بسبب الإصابة، عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة مع فريقه إنتر ميامي مجددا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T15:14+0000
2024-09-15T15:14+0000
مجتمع
رياضة
ليونيل ميسي
أخبار كرة القدم
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وتألق ليونيل ميسي في ظهوره الأول بعد نحو 100 يوم، وأحرز الهدفين الأول والثاني وصنع الثالث، ليقود إنتر ميامي إلى الفوز على ضيفه فيلادلفيا يونيون بنتيجة (3-1).وانفرد النجم الأرجنتيني برقم قياسي في الدوري الأمريكي، إذ أصبح أسرع لاعب يسجل 15 هدفا ويصنع مثلها على مر تاريخ المسابقة، وذلك خلال 19 مباراة.وكان ميسي قد غاب عن المستطيل الأخضر في الآونة الأخيرة، بسبب إصابة تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا، في 15 يوليو/تموز الماضي.
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رياضة, ليونيل ميسي, أخبار كرة القدم, منوعات
رياضة, ليونيل ميسي, أخبار كرة القدم, منوعات

ميسي يتألق في أول ظهور له بعد غياب 3 شهور ويحقق رقما قياسيا جديدا.. فيديو

15:14 GMT 15.09.2024
© AP Photo / Bruna Pradoليونيل ميسي
ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Bruna Prado
تابعنا عبر
بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر بسبب الإصابة، عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة مع فريقه إنتر ميامي مجددا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وتألق ليونيل ميسي في ظهوره الأول بعد نحو 100 يوم، وأحرز الهدفين الأول والثاني وصنع الثالث، ليقود إنتر ميامي إلى الفوز على ضيفه فيلادلفيا يونيون بنتيجة (3-1).
وانفرد النجم الأرجنتيني برقم قياسي في الدوري الأمريكي، إذ أصبح أسرع لاعب يسجل 15 هدفا ويصنع مثلها على مر تاريخ المسابقة، وذلك خلال 19 مباراة.
وكان ميسي قد غاب عن المستطيل الأخضر في الآونة الأخيرة، بسبب إصابة تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا، في 15 يوليو/تموز الماضي.
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