https://sarabic.ae/20240915/ميسي-يتألق-في-أول-ظهور-له-بعد-غياب-3-شهور-ويحقق-رقما-قياسيا-جديدا-فيديو-1092742119.html
ميسي يتألق في أول ظهور له بعد غياب 3 شهور ويحقق رقما قياسيا جديدا.. فيديو
ميسي يتألق في أول ظهور له بعد غياب 3 شهور ويحقق رقما قياسيا جديدا.. فيديو
سبوتنيك عربي
بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر بسبب الإصابة، عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة مع فريقه إنتر ميامي مجددا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T15:14+0000
2024-09-15T15:14+0000
2024-09-15T15:14+0000
مجتمع
رياضة
ليونيل ميسي
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وتألق ليونيل ميسي في ظهوره الأول بعد نحو 100 يوم، وأحرز الهدفين الأول والثاني وصنع الثالث، ليقود إنتر ميامي إلى الفوز على ضيفه فيلادلفيا يونيون بنتيجة (3-1).وانفرد النجم الأرجنتيني برقم قياسي في الدوري الأمريكي، إذ أصبح أسرع لاعب يسجل 15 هدفا ويصنع مثلها على مر تاريخ المسابقة، وذلك خلال 19 مباراة.وكان ميسي قد غاب عن المستطيل الأخضر في الآونة الأخيرة، بسبب إصابة تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا، في 15 يوليو/تموز الماضي.
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سبوتنيك عربي
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رياضة, ليونيل ميسي, أخبار كرة القدم, منوعات
رياضة, ليونيل ميسي, أخبار كرة القدم, منوعات
ميسي يتألق في أول ظهور له بعد غياب 3 شهور ويحقق رقما قياسيا جديدا.. فيديو
بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر بسبب الإصابة، عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة مع فريقه إنتر ميامي مجددا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وتألق ليونيل ميسي
في ظهوره الأول بعد نحو 100 يوم، وأحرز الهدفين الأول والثاني وصنع الثالث، ليقود إنتر ميامي إلى الفوز على ضيفه فيلادلفيا يونيون بنتيجة (3-1).
وانفرد النجم الأرجنتيني برقم قياسي في الدوري الأمريكي، إذ أصبح أسرع لاعب يسجل 15 هدفا ويصنع مثلها على مر تاريخ المسابقة، وذلك خلال 19 مباراة.
وكان ميسي
قد غاب عن المستطيل الأخضر في الآونة الأخيرة، بسبب إصابة
تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا، في 15 يوليو/تموز الماضي.