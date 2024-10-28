https://sarabic.ae/20241028/الأهلي-المصري-يعلن-موعد-رحيل-النجم-التونسي-معلول-1094227777.html

الأهلي المصري يعلن موعد رحيل النجم التونسي معلول

الأهلي المصري يعلن موعد رحيل النجم التونسي معلول

سبوتنيك عربي

أعلن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي المصري، موعد نهاية رحيل النجم التونسي علي معلول عن الفريق الأحمر، وإسدال الستار على مسيرة حافلة للاعب. 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T07:25+0000

2024-10-28T07:25+0000

2024-10-28T07:25+0000

مجتمع

رياضة

أخبار كرة القدم

منوعات

الأخبار

مصر

أخبار مصر الآن

تونس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094227620_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dbddf6e89f2c266c9bb84db82a59e5b8.jpg

ونقل موقع "في الغول" عن رمضان تصريحات أدلى بها لقناة "الأهلي"، قال فيها: "اتفقت مع علي معلول على أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الأهلي، والنادي اتخذ قرار التجديد له لموسم تقديرا لما قدمه طوال مشواره مع النادي، كان اتفاقي مع علي معلول عدم قيده في قائمة الفريق الموسم الجديد حتى يتعافى من الإصابة".وفي وقت سابق، أفاد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بفريق الأهلي المصري، بموعد عودة لاعب الفريق الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول، للمشاركة في مباريات الفريق الأحمر من جديد، إذ أكد أن معلول سيعود للملاعب بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.ونقل موقع "الأهلي اليوم"، أن معلول كانت قد داهمته إصابة في وتر "أكيلس"، أثناء مشاركته في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، والذي انتهى بالتعادل السلبي على ملعب "رادس".وأوضح طبيب الأهلي أن "معلول دخل المرحلة الثالثة والأخيرة من التأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها، وهو ما يؤهله للمشاركة في مباريات النادي الأهلي مع نهاية شهر نوفمبر المقبل".وكان الأهلي قد خسر، في الآونة الأخيرة، لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي، بعد هزيمته على يد نادي الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية، في اللقاء الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، إلا أن الفريق الأحمر عوض هزيمته بفوز ثمين بلقب السوبر المصري بعدما تغلب على غريمه التقليدي نادي الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية أيضا.

https://sarabic.ae/20241024/النادي-الأهلي-المصري-يتوج-بكأس-السوبر-المصري-للمرة-الـ15-في-تاريخه-1094141933.html

مصر

تونس

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, تونس