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https://sarabic.ae/20241028/الأهلي-المصري-يعلن-موعد-رحيل-النجم-التونسي-معلول-1094227777.html
الأهلي المصري يعلن موعد رحيل النجم التونسي معلول
الأهلي المصري يعلن موعد رحيل النجم التونسي معلول
سبوتنيك عربي
أعلن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي المصري، موعد نهاية رحيل النجم التونسي علي معلول عن الفريق الأحمر، وإسدال الستار على مسيرة حافلة للاعب. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T07:25+0000
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ونقل موقع "في الغول" عن رمضان تصريحات أدلى بها لقناة "الأهلي"، قال فيها: "اتفقت مع علي معلول على أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الأهلي، والنادي اتخذ قرار التجديد له لموسم تقديرا لما قدمه طوال مشواره مع النادي، كان اتفاقي مع علي معلول عدم قيده في قائمة الفريق الموسم الجديد حتى يتعافى من الإصابة".وفي وقت سابق، أفاد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بفريق الأهلي المصري، بموعد عودة لاعب الفريق الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول، للمشاركة في مباريات الفريق الأحمر من جديد، إذ أكد أن معلول سيعود للملاعب بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.ونقل موقع "الأهلي اليوم"، أن معلول كانت قد داهمته إصابة في وتر "أكيلس"، أثناء مشاركته في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، والذي انتهى بالتعادل السلبي على ملعب "رادس".وأوضح طبيب الأهلي أن "معلول دخل المرحلة الثالثة والأخيرة من التأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها، وهو ما يؤهله للمشاركة في مباريات النادي الأهلي مع نهاية شهر نوفمبر المقبل".وكان الأهلي قد خسر، في الآونة الأخيرة، لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي، بعد هزيمته على يد نادي الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية، في اللقاء الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، إلا أن الفريق الأحمر عوض هزيمته بفوز ثمين بلقب السوبر المصري بعدما تغلب على غريمه التقليدي نادي الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية أيضا.
https://sarabic.ae/20241024/النادي-الأهلي-المصري-يتوج-بكأس-السوبر-المصري-للمرة-الـ15-في-تاريخه-1094141933.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, تونس
رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, تونس

الأهلي المصري يعلن موعد رحيل النجم التونسي معلول

07:25 GMT 28.10.2024
© AP Photo / Mohammed Asadعلي معلول خلال مشاركته مع النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية
علي معلول خلال مشاركته مع النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Mohammed Asad
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أعلن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي المصري، موعد نهاية رحيل النجم التونسي علي معلول عن الفريق الأحمر، وإسدال الستار على مسيرة حافلة للاعب.
ونقل موقع "في الغول" عن رمضان تصريحات أدلى بها لقناة "الأهلي"، قال فيها: "اتفقت مع علي معلول على أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الأهلي، والنادي اتخذ قرار التجديد له لموسم تقديرا لما قدمه طوال مشواره مع النادي، كان اتفاقي مع علي معلول عدم قيده في قائمة الفريق الموسم الجديد حتى يتعافى من الإصابة".
وفي وقت سابق، أفاد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بفريق الأهلي المصري، بموعد عودة لاعب الفريق الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول، للمشاركة في مباريات الفريق الأحمر من جديد، إذ أكد أن معلول سيعود للملاعب بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
النادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
مجتمع
النادي الأهلي المصري يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه
24 أكتوبر, 20:39 GMT
ونقل موقع "الأهلي اليوم"، أن معلول كانت قد داهمته إصابة في وتر "أكيلس"، أثناء مشاركته في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، والذي انتهى بالتعادل السلبي على ملعب "رادس".
وأوضح طبيب الأهلي أن "معلول دخل المرحلة الثالثة والأخيرة من التأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها، وهو ما يؤهله للمشاركة في مباريات النادي الأهلي مع نهاية شهر نوفمبر المقبل".
وكان الأهلي قد خسر، في الآونة الأخيرة، لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي، بعد هزيمته على يد نادي الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية، في اللقاء الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، إلا أن الفريق الأحمر عوض هزيمته بفوز ثمين بلقب السوبر المصري بعدما تغلب على غريمه التقليدي نادي الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية أيضا.
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