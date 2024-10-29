https://sarabic.ae/20241029/الحبس-والغرامة-القضاء-الإماراتي-يعلن-رسميا-عقوبة-لاعبي-الزمالك-الثلاثة-1094276060.html

الحبس والغرامة... القضاء الإماراتي يعلن رسميا عقوبة لاعبي الزمالك الثلاثة

الحبس والغرامة... القضاء الإماراتي يعلن رسميا عقوبة لاعبي الزمالك الثلاثة

سبوتنيك عربي

أصدر القضاء الإماراتي، اليوم الثلاثاء، حكمه رسميا على ثلاثي الزمالك نبيل عماد ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد بالحبس لمدة شهر مع غرامة قدرها 200 ألف درهم لكل فرد... 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T10:47+0000

2024-10-29T10:47+0000

2024-10-29T10:47+0000

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وحسب موقع "يلا كورة" جاء قرار الحبس نتيجة استخدام اللاعبين القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام بغرض إجباره على أداء عمل أو الامتناع عنه دون وجه حق.كما أشار الموقع نقلا عن مصادر، أن ثلاثي الزمالك يمكنهم الاستئناف على الحكم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، فيما تُحسب الأيام التي قضوها في السجن من مدة العقوبة.وأوضح أن ذلك يعني انتهاء العقوبة بحلول 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في حال عدم تعديل الحكم عبر الاستئناف.يُذكر أن الواقعة تعود إلى مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات التي أقيمت في الفترة بين 20 و24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.حيث نشب خلاف بين لاعبي الزمالك نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي، وأحد المنظمين في استاد آل نهيان، فيما تدخل عبد الواحد السيد مديرة الكرة بالزمالك لاحقا في المشادة.وعقب توقيف اللاعبين من قبل السلطات الإماراتية، أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن الواقعة، حيث أعرب فيه عن اعتذاره وتقديره لدولة الإمارات.وكلف مجلس إدارة الزمالك الجهات المختصة بالنادي بفتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت المباراة لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي. لكن لم يصدر المجلس أي قرارت حتى الآن.وكان الزمالك قد خسر نهائي السوبر المصري في الإمارات أمام النادي الأهلي 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

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