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https://sarabic.ae/20241027/ريال-مدريد-يصدر-بيانا-بعد-تعرض-لامين-يامال-نجم-برشلونة-لإهانات-عنصرية-1094209023.html
ريال مدريد يصدر بيانا بعد تعرض لامين يامال نجم برشلونة لإهانات عنصرية
ريال مدريد يصدر بيانا بعد تعرض لامين يامال نجم برشلونة لإهانات عنصرية
سبوتنيك عربي
أصدر فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، بيانا علق فيه على تقارير أفادت بتعرض لاعب برشلونة لامين يامال، لإهانات عنصرية خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T12:33+0000
2024-10-27T12:33+0000
مجتمع
أخبار كرة القدم
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ونشر ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه: "يدين نادي ريال مدريد بشدة أي سلوكيات تنطوي على العنصرية أو كراهية الأجانب أو العنف في كرة القدم والرياضة، ويعرب عن أسفه العميق للإهانات التي وجهها بعض المشجعين الليلة الماضية في أحد أركان الملعب".وتابع البيان: "فتح نادي ريال مدريد تحقيقًا لتحديد هوية مرتكبي هذه الإهانات المشينة، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية المناسبة".يذكر أن فريق برشلونة كان قد هزم مضيفه وغريمه ريال مدريد هزيمة ثقيلة بأربعة أهداف دون رد في كلاسيكو الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني، حيث سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين من رباعية برشلونة، ولامين يامال ورافينيا بواقع هدف لكل منهما.وكانت جماهير ريال مدريد تأمل في أن تشهد هذه المباراة معادلة فريقها للرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية بلا هزيمة في الدوري، والمسجل باسم برشلونة بـ 43 مباراة، قبل أن ينجح برشلونة نفسه في حماية رقمه.وحافظ برشلونة بهذا الفوز على الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد الذي تلقى هزيمته الأولى في الموسم، ليصبح أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي لم يذق الهزيمة حتى الآن في الليغا الإسبانية.
https://sarabic.ae/20241027/أهداف-مباراة-ريال-مدريد-وبرشلونة-0-4-في-الدوري-الإسباني-فيديو-1094201475.html
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أخبار كرة القدم, منوعات, رياضة, الأخبار
أخبار كرة القدم, منوعات, رياضة, الأخبار

ريال مدريد يصدر بيانا بعد تعرض لامين يامال نجم برشلونة لإهانات عنصرية

12:33 GMT 27.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammarنجم فريق برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال
نجم فريق برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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أصدر فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، بيانا علق فيه على تقارير أفادت بتعرض لاعب برشلونة لامين يامال، لإهانات عنصرية خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين وانتهت بفوز برشلونة بنتيجة 4-0 في سنتياغو برنابيو.
ونشر ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه: "يدين نادي ريال مدريد بشدة أي سلوكيات تنطوي على العنصرية أو كراهية الأجانب أو العنف في كرة القدم والرياضة، ويعرب عن أسفه العميق للإهانات التي وجهها بعض المشجعين الليلة الماضية في أحد أركان الملعب".
وتابع البيان: "فتح نادي ريال مدريد تحقيقًا لتحديد هوية مرتكبي هذه الإهانات المشينة، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية المناسبة".
برشلونة وريال مدريد - الكلاسيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
مجتمع
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة (0-4) في الدوري الإسباني... فيديو
06:49 GMT
يذكر أن فريق برشلونة كان قد هزم مضيفه وغريمه ريال مدريد هزيمة ثقيلة بأربعة أهداف دون رد في كلاسيكو الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني، حيث سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين من رباعية برشلونة، ولامين يامال ورافينيا بواقع هدف لكل منهما.
وكانت جماهير ريال مدريد تأمل في أن تشهد هذه المباراة معادلة فريقها للرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية بلا هزيمة في الدوري، والمسجل باسم برشلونة بـ 43 مباراة، قبل أن ينجح برشلونة نفسه في حماية رقمه.
وحافظ برشلونة بهذا الفوز على الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد الذي تلقى هزيمته الأولى في الموسم، ليصبح أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي لم يذق الهزيمة حتى الآن في الليغا الإسبانية.
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