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https://sarabic.ae/20241027/أهداف-مباراة-ريال-مدريد-وبرشلونة-0-4-في-الدوري-الإسباني-فيديو-1094201475.html
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة (0-4) في الدوري الإسباني... فيديو
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة (0-4) في الدوري الإسباني... فيديو
سبوتنيك عربي
حقق فريق برشلونة فوزا عريضا على حساب مضيفه ريال مدريد، بنتيجة (4-0)، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، مساء يوم السبت، في إطار منافسات... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T06:49+0000
2024-10-27T06:49+0000
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تقدم برشلونة بالهدف الأول في الدقيقة 54، بعد تمريرة سحرية وصلت إلى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي انفرد بالحارس لونين، وسددها في الشباك بسهولة.وعاد ليفاندوفسكي ليضاعف التقدم للبارسا، بعد عرضية متقنة في الدقيقة 56، تابعها مهاجم برشلونة برأسية قوية في شباك الريال.وفي الدقيقة 77 سجل لامين يامال الهدف الثالث، من هجمة مرتدة، سددها الشاب الإسباني صاروخية في سقف المرمى.واختتم رافينيا رباعية برشلونة في الدقيقة 84، بعد تمريرة طويلة، استلمها الجناح البرازيلي وانفرد بالحارس، ليسددها من فوق رأسه بلمسة رائعة.ورفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة، يحلق بها في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما حقق انتصاره العاشر هذا الموسم، مقابل هزيمة وحيدة.وفي المقابل، تجمد رصيد ريال مدريد عند 24 نقطة، بعدما تلقى خسارته الأولى هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني في الليجا.
https://sarabic.ae/20241023/كيف-عاقب-ريال-مدريد-منافسه-دورتموند-في-دوري-أبطال-أوروبا-1094059096.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, الأخبار

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة (0-4) في الدوري الإسباني... فيديو

06:49 GMT 27.10.2024
© AP Photo / Manu Fernandezبرشلونة وريال مدريد - الكلاسيكو
برشلونة وريال مدريد - الكلاسيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Manu Fernandez
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حقق فريق برشلونة فوزا عريضا على حساب مضيفه ريال مدريد، بنتيجة (4-0)، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.
تقدم برشلونة بالهدف الأول في الدقيقة 54، بعد تمريرة سحرية وصلت إلى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي انفرد بالحارس لونين، وسددها في الشباك بسهولة.
وعاد ليفاندوفسكي ليضاعف التقدم للبارسا، بعد عرضية متقنة في الدقيقة 56، تابعها مهاجم برشلونة برأسية قوية في شباك الريال.
وفي الدقيقة 77 سجل لامين يامال الهدف الثالث، من هجمة مرتدة، سددها الشاب الإسباني صاروخية في سقف المرمى.
واختتم رافينيا رباعية برشلونة في الدقيقة 84، بعد تمريرة طويلة، استلمها الجناح البرازيلي وانفرد بالحارس، ليسددها من فوق رأسه بلمسة رائعة.
ريال مدريد الإسباني يفوز على ضيفه الألماني بروسيا دورتموند، 5- 2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
مجتمع
كيف عاقب ريال مدريد منافسه دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟... فيديو
23 أكتوبر, 08:11 GMT
ورفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة، يحلق بها في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما حقق انتصاره العاشر هذا الموسم، مقابل هزيمة وحيدة.
وفي المقابل، تجمد رصيد ريال مدريد عند 24 نقطة، بعدما تلقى خسارته الأولى هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني في الليجا.
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