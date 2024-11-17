https://sarabic.ae/20241117/نيمار-يستقر-على-الرحيل-عن-الهلال-السعودي-وأنباء-عن-تحديد-وجهته-المقبلة--1094881086.html

نيمار يستقر على الرحيل عن الهلال السعودي.. وأنباء عن تحديد وجهته المقبلة

نيمار يستقر على الرحيل عن الهلال السعودي.. وأنباء عن تحديد وجهته المقبلة

سبوتنيك عربي

كشف الإعلامي البرازيلي، سيزار ميرلو، عن الوجهة القادمة للنجم البرازيلي نيمار بعدما استقر على الرحيل عن الهلال السعودي. 17.11.2024, سبوتنيك عربي

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وقال ميرلو إن نيمار يتجه إلى العودة إلى نادي سانتوس، الذي بدأ معه مشوار كرة القدم، وذلك بعد جدل حول رحيل نيمار عن الهلال بسبب معاناته من إصابات، تسببت في ابتعاده عن الفريق الأول لكرة القدم منذ انضمامه للفريق، حتى أن الهلال لم يقيد نيمار في القائمة المحلية للفريق السعودي هذا الموسم.وأوضح ميرلو في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "نيمار، جاهز للعودة إلى سانتوس.. النادي الذي ظهر فيه لأول مرة، نادي سانتوس لديه بالفعل اتفاق نهائي مع نيمار البالغ من العمر 32 عامًا، للعودة إلى صفوف الفريق، يتم العمل على إنهاء المفاوضات مع الهلال، ويتبقى بعدها الإعلان رسميًّا عن الصفقة".وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن أن البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، اتخذ قرارا للعلاج من الإصابة التي تعرض لها أخيرا مع فريقه، والتي ستبعده حتى بداية العام المقبل.وقالت صحيفة "غلوبو" البرازيلية، في تقرير لها، إن "نيمار متواجد في البرازيل للخضوع لعلاج من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن وأيضا للاحتفال بعيد ميلاد ابنته مافي في ريو دي جانيرو"، متوقعة أن "النجم إلى اللعب العام المقبل وأن يقضي الأشهر المقبلة في البرازيل".ووجه نيمار صدمة جديدة لإدارة ناديه بعد إصابته التي تعرض لها في مباراة الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا للنخبة.

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