https://sarabic.ae/20241105/150-مليون-يورو-لنيمار-مقابل-398-يوم-راحة--1094500804.html
150 مليون يورو لنيمار مقابل 398 يوم راحة
150 مليون يورو لنيمار مقابل 398 يوم راحة
سبوتنيك عربي
تعرض مهاجم الهلال السعودي والنجم البرازيلي نيمار، لإصابة جديدة، يوم أمس الاثنين، خلال مباراة فريقه أمام نادي استقلال طهران الإيراني. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T11:08+0000
2024-11-05T11:08+0000
2024-11-05T11:08+0000
مجتمع
رياضة
نيمار
أخبار نيمار
أخبار نادي الهلال السعودي
أخبار كرة القدم
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/05/1094498528_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd1bedc8d010c612d28ebbce8bf1d29e.jpg
خلال المباراة التي جمعت الهلال السعودي ونادي استقلال طهران الإيراني، تعرض النجم البرازيلي نيمار لإصابة عضلية، في رابع جولات مجموعة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.وأثارت هذه الإصابة تساؤلات في الشارع الرياضي، بشأن الفترات التي قضاها نيمار خارج الخدمة، سواء مع فريقه الحالي أو في باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني. وستبلغ نسبة أيام الغياب نحو 87 في المئة من فترته مع حامل لقب الدوري السعودي، وفقا لموقع "الرياضية".وأشار الموقع إلى أن راتب نيمار قد يرتفع خلال موسمين إلى 400 مليون يورو، وذلك في حال إضافة الحوافز والمكافآت المرتبطة بالنتائج والمباريات.وانتهت المباراة بفوز الهلال 3-0، تكهن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق السعودي، بتعرض نيمار لإصابة عضلية، متوقعا غيابه أسبوعين على الأقل.رونالدو يدعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034... فيديوأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم
https://sarabic.ae/20241019/نيمار-يدخل-في-نوبة-بكاء-لهذا-السبب-1093948312.html
https://sarabic.ae/20240327/قائمة-اللاعبين-الأعلى-أجرا-في-الدوري-السعودي-1087427535.html
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/05/1094498528_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f06cf7f421456bf27e933b45b392bf75.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, نيمار, أخبار نيمار, أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار كرة القدم, منوعات
رياضة, نيمار, أخبار نيمار, أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار كرة القدم, منوعات
150 مليون يورو لنيمار مقابل 398 يوم راحة
تعرض مهاجم الهلال السعودي والنجم البرازيلي نيمار، لإصابة جديدة، يوم أمس الاثنين، خلال مباراة فريقه أمام نادي استقلال طهران الإيراني.
خلال المباراة التي جمعت الهلال السعودي ونادي استقلال طهران الإيراني، تعرض النجم البرازيلي نيمار لإصابة عضلية، في رابع جولات مجموعة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
وأثارت هذه الإصابة تساؤلات في الشارع الرياضي، بشأن الفترات التي قضاها نيمار خارج الخدمة، سواء مع فريقه الحالي أو في باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.
وكشفت هذه الإصابة عن أرقام صادمة، إذ إنه سيصل مجموع غيابات نيمار عن الهلال إلى 398 يوما من أصل 460.
وستبلغ نسبة أيام الغياب نحو 87 في المئة من فترته مع حامل لقب الدوري السعودي، وفقا لموقع "الرياضية".
وذكر موقع "العين" الإماراتي نقلا عن موقع "ذا أتلتيك" أن نيمار سيحصل في الهلال على 300 مليون يورو على مدار موسمين، ما يعني أنه سيحصل في كل موسم على 150 مليونا.
وأشار الموقع إلى أن راتب نيمار قد يرتفع خلال موسمين إلى 400 مليون يورو، وذلك في حال إضافة الحوافز والمكافآت المرتبطة بالنتائج والمباريات.
وانتهت المباراة بفوز الهلال 3-0، تكهن البرتغالي جورجي جيسوس،
المدير الفني للفريق السعودي، بتعرض نيمار لإصابة عضلية،
متوقعا غيابه أسبوعين على الأقل.