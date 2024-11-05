https://sarabic.ae/20241105/150-مليون-يورو-لنيمار-مقابل-398-يوم-راحة--1094500804.html

150 مليون يورو لنيمار مقابل 398 يوم راحة

150 مليون يورو لنيمار مقابل 398 يوم راحة

سبوتنيك عربي

تعرض مهاجم الهلال السعودي والنجم البرازيلي نيمار، لإصابة جديدة، يوم أمس الاثنين، خلال مباراة فريقه أمام نادي استقلال طهران الإيراني. 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T11:08+0000

2024-11-05T11:08+0000

2024-11-05T11:08+0000

مجتمع

رياضة

نيمار

أخبار نيمار

أخبار نادي الهلال السعودي

أخبار كرة القدم

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/05/1094498528_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd1bedc8d010c612d28ebbce8bf1d29e.jpg

خلال المباراة التي جمعت الهلال السعودي ونادي استقلال طهران الإيراني، تعرض النجم البرازيلي نيمار لإصابة عضلية، في رابع جولات مجموعة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.وأثارت هذه الإصابة تساؤلات في الشارع الرياضي، بشأن الفترات التي قضاها نيمار خارج الخدمة، سواء مع فريقه الحالي أو في باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني. وستبلغ نسبة أيام الغياب نحو 87 في المئة من فترته مع حامل لقب الدوري السعودي، وفقا لموقع "الرياضية".وأشار الموقع إلى أن راتب نيمار قد يرتفع خلال موسمين إلى 400 مليون يورو، وذلك في حال إضافة الحوافز والمكافآت المرتبطة بالنتائج والمباريات.وانتهت المباراة بفوز الهلال 3-0، تكهن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق السعودي، بتعرض نيمار لإصابة عضلية، متوقعا غيابه أسبوعين على الأقل.رونالدو يدعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034... فيديوأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم

https://sarabic.ae/20241019/نيمار-يدخل-في-نوبة-بكاء-لهذا-السبب-1093948312.html

https://sarabic.ae/20240327/قائمة-اللاعبين-الأعلى-أجرا-في-الدوري-السعودي-1087427535.html

أخبار نادي الهلال السعودي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, نيمار, أخبار نيمار, أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار كرة القدم, منوعات