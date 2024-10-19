https://sarabic.ae/20241019/نيمار-يدخل-في-نوبة-بكاء-لهذا-السبب-1093948312.html
نيمار يدخل في نوبة بكاء لهذا السبب
نيمار يدخل في نوبة بكاء لهذا السبب
سبوتنيك عربي
عبر نجم نادي الهلال السعودي البرازيلي نيمار دا سيلفا عن حزنه ودخل في نوبة بكاء خلال حديثه عن طول مدة ابتعاده عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل عام... 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T13:26+0000
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وبسبب تلك الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرباط الصليبي للركبة، لم يلعب نيمار غير 3 مباريات فقط مع "الزعيم" في دوري روشن السعودي للمحترفين.وظهر نيمار في فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي يتحدث فيه عن مدة إصابته الصعبة ورغبته في العودة إلى الملاعب في أقرب فرصة وهو يبكي قائلا: "أكثر شيء أحبه هو لعب كرة القدم أنا أعاني كل يوم وأنا خارج الملعب هذا أكثر شيء يؤلمني".واستعاد نيمار لحظة إصابته قائلا: "نعم أتذكر، شعرت بألم كبير في تلك اللحظة عرفت أنها إصابة قوية".وتابع: "كنت أعيش لحظة كبيرة في مسيرتي تجاوزت عدد أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي، لحظة لم أتخيل أن تحدث في حياتي وانتقلت أيضا للهلال وولادة ابنتي كان كل ذلك ليشكل عاما رائعا لكن فجأة تعرضت للإصابة".يذكر أن نيمار انتقل إلى صفوف الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى عام 2025.وذكر جورجي جيسوس مدرب الهلال أمس عقب مواجهة الفيحاء أن نيمار سينضم لمعسكر الفريق استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.
https://sarabic.ae/20240925/هل-يعود-نيمار-إلى-الهلال-السعودي-جيسوس-يكشف-معلومات-جديدة-1093087816.html
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العالم, العالم العربي, حول العالم, رياضة
العالم, العالم العربي, حول العالم, رياضة
نيمار يدخل في نوبة بكاء لهذا السبب
عبر نجم نادي الهلال السعودي البرازيلي نيمار دا سيلفا عن حزنه ودخل في نوبة بكاء خلال حديثه عن طول مدة ابتعاده عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل عام تقريبا مع منتخب البرازيل.
وبسبب تلك الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرباط الصليبي للركبة، لم يلعب نيمار
غير 3 مباريات فقط مع "الزعيم" في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وظهر نيمار في فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي يتحدث فيه عن مدة إصابته الصعبة ورغبته في العودة إلى الملاعب في أقرب فرصة وهو يبكي قائلا: "أكثر شيء أحبه هو لعب كرة القدم أنا أعاني كل يوم وأنا خارج الملعب هذا أكثر شيء يؤلمني".
واستعاد نيمار
لحظة إصابته قائلا: "نعم أتذكر، شعرت بألم كبير في تلك اللحظة عرفت أنها إصابة قوية".
وتابع: "كنت أعيش لحظة كبيرة في مسيرتي تجاوزت عدد أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي، لحظة لم أتخيل أن تحدث في حياتي وانتقلت أيضا للهلال وولادة ابنتي كان كل ذلك ليشكل عاما رائعا لكن فجأة تعرضت للإصابة".
يذكر أن نيمار انتقل إلى صفوف الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى عام 2025.
وذكر جورجي جيسوس مدرب الهلال أمس عقب مواجهة الفيحاء أن نيمار سينضم لمعسكر الفريق استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.