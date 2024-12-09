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https://sarabic.ae/20241209/مباريات-ريال-مدريد-وبرشلونة-تعرف-على-قرعة-كأس-ملك-إسبانيا-1095632161.html
مباريات ريال مدريد وبرشلونة... تعرف على قرعة كأس ملك إسبانيا
مباريات ريال مدريد وبرشلونة... تعرف على قرعة كأس ملك إسبانيا
سبوتنيك عربي
شهدت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مواجهات متوازنة لفريقي ريال مدريد وبرشلونة. 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T15:05+0000
2024-12-09T15:05+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
نادي برشلونة
رياضة
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وستُلعب مباريات دور الـ32 لبطولة كأس الملك، يومي 5 أو 6 يناير/ كانون الثاني المقبل، على ملعب الفريق الأقل تصنيفًا، على أن تكون مباريات هذا الدور بنظام الإقصاء المباشر، وليس بنظام الذهاب والإياب.وسيسافر بطل أوروبا ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفا مينيرا الناشط في الدرجة الرابعة، بينما سيواجه برشلونة متصدر الدوري الإسباني فريق بارباسترو.ولم يشارك ريال مدريد وبرشلونة في المسابقة إلا في الدور الثالث، إلى جانب حامل اللقب أتليتك بلباو ومايوركا، فيما يواجه أتليتك بلباو فريق أود لوجرونيس، بينما يسافر مايوركا إلى بونتيفيدرا.
https://sarabic.ae/20241207/فيفا-ينشر-مواعيد-مباريات-كأس-العالم-للأندية-2025-تعرف-على-مواجهات-المنتخبات-العربية-1095574866.html
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أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, رياضة, منوعات, الأخبار

مباريات ريال مدريد وبرشلونة... تعرف على قرعة كأس ملك إسبانيا

15:05 GMT 09.12.2024
© Photo / Unsplashملعب سانتياغو برنابيو - ريال مدريد
ملعب سانتياغو برنابيو - ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
© Photo / Unsplash
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شهدت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مواجهات متوازنة لفريقي ريال مدريد وبرشلونة.
وستُلعب مباريات دور الـ32 لبطولة كأس الملك، يومي 5 أو 6 يناير/ كانون الثاني المقبل، على ملعب الفريق الأقل تصنيفًا، على أن تكون مباريات هذا الدور بنظام الإقصاء المباشر، وليس بنظام الذهاب والإياب.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
مجتمع
"فيفا" ينشر مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025... تعرف على مواجهات العرب
7 ديسمبر, 11:57 GMT
وسيسافر بطل أوروبا ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفا مينيرا الناشط في الدرجة الرابعة، بينما سيواجه برشلونة متصدر الدوري الإسباني فريق بارباسترو.
ولم يشارك ريال مدريد وبرشلونة في المسابقة إلا في الدور الثالث، إلى جانب حامل اللقب أتليتك بلباو ومايوركا، فيما يواجه أتليتك بلباو فريق أود لوجرونيس، بينما يسافر مايوركا إلى بونتيفيدرا.
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