ريال مدريد يكتسح أوساسونا برباعية نظيفة... فيديو
© AP Photo / Manu Fernandezريال مدريد الإسباني يفوز على ضيفه الألماني بروسيا دورتموند، 5- 2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
© AP Photo / Manu Fernandez
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تمكن ريال مدريد الإسباني من الفوز على نظيره التقليدي أوساسونا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "الليغا".
واستعاد "الملكي" نغمة الانتصارات مجددا على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، بعدما خسر أمام غريمه التقليدي نادي برشلونة، بنتيجة قاسية بأربعة أهداف نظيفة، في الدوري الإسباني، قبل أن يتعرض لهزيمة ثقيلة يوم الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا من نادي ميلان الإيطالي 1-3.
فينيسيوس يتألق بـ"هاتريك" في شباك أوساسونا#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_اوساسونا pic.twitter.com/LqrJibSjCl— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 9, 2024
نجح اللاعب فينيسيوس جونيور في تسجيل "هاتريك"، بينما سجل الهدف الرابع جود بيلينغهام لنادي ريال مدريد الإسباني.
27 أكتوبر, 12:33 GMT
ورغم النتيجة الثقيلة للفريق الملكي، إلا أنه خسر 3 لاعبين دفعة واحدة بداعي الإصابة،
أهمهم الجناح البرازيلي رودريغو، والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو واللاعب الثالث لوكاس فاسكيز، حيث اضطر المدير الفني للفريق، كارلو أنشيلوتي، إلى إجراء 3 تبديلات اضطرارية.
جود بيلينغهام يضيف الهدف الثاني لريال مدريد في شباك أوساسونا#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_اوساسونا pic.twitter.com/m1sl9iTPJT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 9, 2024
وبتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة ليحتل المركز الثاني، فيما توقف رصيد أوساسونا عند 21 نقطة.