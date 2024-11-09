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https://sarabic.ae/20241109/ريال-مدريد-يكتسح-أوساسونا-برباعية-نظيفة-فيديو-1094636237.html
ريال مدريد يكتسح أوساسونا برباعية نظيفة... فيديو
ريال مدريد يكتسح أوساسونا برباعية نظيفة... فيديو
سبوتنيك عربي
تمكن ريال مدريد الإسباني من الفوز على نظيره التقليدي أوساسونا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الثالثة... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T18:18+0000
2024-11-09T18:18+0000
مجتمع
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
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واستعاد "الملكي" نغمة الانتصارات مجددا على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، بعدما خسر أمام غريمه التقليدي نادي برشلونة، بنتيجة قاسية بأربعة أهداف نظيفة، في الدوري الإسباني، قبل أن يتعرض لهزيمة ثقيلة يوم الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا من نادي ميلان الإيطالي 1-3.نجح اللاعب فينيسيوس جونيور في تسجيل "هاتريك"، بينما سجل الهدف الرابع جود بيلينغهام لنادي ريال مدريد الإسباني.ورغم النتيجة الثقيلة للفريق الملكي، إلا أنه خسر 3 لاعبين دفعة واحدة بداعي الإصابة،أهمهم الجناح البرازيلي رودريغو، والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو واللاعب الثالث لوكاس فاسكيز، حيث اضطر المدير الفني للفريق، كارلو أنشيلوتي، إلى إجراء 3 تبديلات اضطرارية.وبتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة ليحتل المركز الثاني، فيما توقف رصيد أوساسونا عند 21 نقطة.
https://sarabic.ae/20241027/ريال-مدريد-يصدر-بيانا-بعد-تعرض-لامين-يامال-نجم-برشلونة-لإهانات-عنصرية-1094209023.html
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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, أخبار كرة القدم
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, أخبار كرة القدم

ريال مدريد يكتسح أوساسونا برباعية نظيفة... فيديو

18:18 GMT 09.11.2024
© AP Photo / Manu Fernandezريال مدريد الإسباني يفوز على ضيفه الألماني بروسيا دورتموند، 5- 2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
ريال مدريد الإسباني يفوز على ضيفه الألماني بروسيا دورتموند، 5- 2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Manu Fernandez
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تمكن ريال مدريد الإسباني من الفوز على نظيره التقليدي أوساسونا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "الليغا".
واستعاد "الملكي" نغمة الانتصارات مجددا على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، بعدما خسر أمام غريمه التقليدي نادي برشلونة، بنتيجة قاسية بأربعة أهداف نظيفة، في الدوري الإسباني، قبل أن يتعرض لهزيمة ثقيلة يوم الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا من نادي ميلان الإيطالي 1-3.
نجح اللاعب فينيسيوس جونيور في تسجيل "هاتريك"، بينما سجل الهدف الرابع جود بيلينغهام لنادي ريال مدريد الإسباني.
نجم فريق برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
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ريال مدريد يصدر بيانا بعد تعرض لامين يامال نجم برشلونة لإهانات عنصرية
27 أكتوبر, 12:33 GMT
ورغم النتيجة الثقيلة للفريق الملكي، إلا أنه خسر 3 لاعبين دفعة واحدة بداعي الإصابة،
أهمهم الجناح البرازيلي رودريغو، والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو واللاعب الثالث لوكاس فاسكيز، حيث اضطر المدير الفني للفريق، كارلو أنشيلوتي، إلى إجراء 3 تبديلات اضطرارية.
وبتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة ليحتل المركز الثاني، فيما توقف رصيد أوساسونا عند 21 نقطة.
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