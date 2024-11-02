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تفاصيل المعلومات التي قدمها المواطن الأمريكي للقوات الروسية من أوكرانيا
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https://sarabic.ae/20241102/ريال-مدريد-يسعى-لضم-لاعب-من-الدوري-الألماني-من-هو-1094420653.html
ريال مدريد يسعى لضم لاعب من الدوري الألماني... من هو؟
ريال مدريد يسعى لضم لاعب من الدوري الألماني... من هو؟
سبوتنيك عربي
يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لضم أحد العناصر المميزة في الدوري الألماني، وهو لاعب الوسط الشاب فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن الألماني، المتألق في المواسم... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T11:40+0000
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وذكرت صحف ألمانية أن ريال مدريد أبدى اهتماما جديا بالحصول على خدمات فيرتز في المستقبل القريب، وجرت محادثات بين مسؤولي النادي وممثلي فيرتز في الفترة الأخيرة، لكن الريال لم يدخل في مفاوضات مباشرة بعد مع ليفركوزن.وقاد فيرتز برفقة زملائه ليفركوزن للتتويج بلقب البوندسليغا الأول في تاريخ النادي في الموسم الماضي، ولعب فيرتز دورا بطوليا في هذا التتويج، بعدما سجل 11 هدفا وصنع 12 أخرى لزملائه.ويأمل النادي الألماني في الإبقاء على فيرتز لموسم آخر، أو تجديد عقده لفترة أطول.رغم ذلك، يفضل ليفركوزن بيع فيرتز إلى ريال مدريد، في ظل رغبته في منع اللاعب من الانتقال إلى منافسه المباشر، بايرن ميونخ.وقد يلعب المدرب الإسباني تشابي ألونسو دورا في ترجيح كفة ريال مدريد، حال انتقاله من ليفركوزن إلى الفريق الملكي العام المقبل.ويعد ألونسو المرشح الأوفر حظا لتولي تدريب ريال مدريد، الذي لعب له لمدة 5 سنوات، خاصة بعدما أثبت براعته مع ليفركوزن منذ توليه المهمة قبل عامين.
https://sarabic.ae/20241027/ريال-مدريد-يصدر-بيانا-بعد-تعرض-لامين-يامال-نجم-برشلونة-لإهانات-عنصرية-1094209023.html
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رياضة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا
رياضة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا

ريال مدريد يسعى لضم لاعب من الدوري الألماني... من هو؟

11:40 GMT 02.11.2024
© Photo / Unsplashملعب سانتياغو برنابيو - ريال مدريد
ملعب سانتياغو برنابيو - ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© Photo / Unsplash
تابعنا عبر
يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لضم أحد العناصر المميزة في الدوري الألماني، وهو لاعب الوسط الشاب فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن الألماني، المتألق في المواسم الأخيرة مع فريقه.
وذكرت صحف ألمانية أن ريال مدريد أبدى اهتماما جديا بالحصول على خدمات فيرتز في المستقبل القريب، وجرت محادثات بين مسؤولي النادي وممثلي فيرتز في الفترة الأخيرة، لكن الريال لم يدخل في مفاوضات مباشرة بعد مع ليفركوزن.
وقاد فيرتز برفقة زملائه ليفركوزن للتتويج بلقب البوندسليغا الأول في تاريخ النادي في الموسم الماضي، ولعب فيرتز دورا بطوليا في هذا التتويج، بعدما سجل 11 هدفا وصنع 12 أخرى لزملائه.
ويأمل النادي الألماني في الإبقاء على فيرتز لموسم آخر، أو تجديد عقده لفترة أطول.
نجم فريق برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
مجتمع
ريال مدريد يصدر بيانا بعد تعرض لامين يامال نجم برشلونة لإهانات عنصرية
27 أكتوبر, 12:33 GMT
رغم ذلك، يفضل ليفركوزن بيع فيرتز إلى ريال مدريد، في ظل رغبته في منع اللاعب من الانتقال إلى منافسه المباشر، بايرن ميونخ.
وقد يلعب المدرب الإسباني تشابي ألونسو دورا في ترجيح كفة ريال مدريد، حال انتقاله من ليفركوزن إلى الفريق الملكي العام المقبل.
ويعد ألونسو المرشح الأوفر حظا لتولي تدريب ريال مدريد، الذي لعب له لمدة 5 سنوات، خاصة بعدما أثبت براعته مع ليفركوزن منذ توليه المهمة قبل عامين.
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