https://sarabic.ae/20241102/ريال-مدريد-يسعى-لضم-لاعب-من-الدوري-الألماني-من-هو-1094420653.html

ريال مدريد يسعى لضم لاعب من الدوري الألماني... من هو؟

ريال مدريد يسعى لضم لاعب من الدوري الألماني... من هو؟

سبوتنيك عربي

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لضم أحد العناصر المميزة في الدوري الألماني، وهو لاعب الوسط الشاب فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن الألماني، المتألق في المواسم... 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T11:40+0000

2024-11-02T11:40+0000

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وذكرت صحف ألمانية أن ريال مدريد أبدى اهتماما جديا بالحصول على خدمات فيرتز في المستقبل القريب، وجرت محادثات بين مسؤولي النادي وممثلي فيرتز في الفترة الأخيرة، لكن الريال لم يدخل في مفاوضات مباشرة بعد مع ليفركوزن.وقاد فيرتز برفقة زملائه ليفركوزن للتتويج بلقب البوندسليغا الأول في تاريخ النادي في الموسم الماضي، ولعب فيرتز دورا بطوليا في هذا التتويج، بعدما سجل 11 هدفا وصنع 12 أخرى لزملائه.ويأمل النادي الألماني في الإبقاء على فيرتز لموسم آخر، أو تجديد عقده لفترة أطول.رغم ذلك، يفضل ليفركوزن بيع فيرتز إلى ريال مدريد، في ظل رغبته في منع اللاعب من الانتقال إلى منافسه المباشر، بايرن ميونخ.وقد يلعب المدرب الإسباني تشابي ألونسو دورا في ترجيح كفة ريال مدريد، حال انتقاله من ليفركوزن إلى الفريق الملكي العام المقبل.ويعد ألونسو المرشح الأوفر حظا لتولي تدريب ريال مدريد، الذي لعب له لمدة 5 سنوات، خاصة بعدما أثبت براعته مع ليفركوزن منذ توليه المهمة قبل عامين.

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