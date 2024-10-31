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رقم لم يسجل منذ ربع قرن لعدد القتلى على يد الشرطة الألمانية

رقم لم يسجل منذ ربع قرن لعدد القتلى على يد الشرطة الألمانية

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين قتلوا على يد الشرطة الألمانية أثناء تأديتهم واجبهم الشرطي بشكل ملحوظ خلال العام الجاري... 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T13:22+0000

2024-10-31T13:22+0000

2024-10-31T13:22+0000

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وتشير التقارير الشرطة إلى أن 17 شخصا قتلوا في عمليات إطلاق نار من الشرطة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وهذ الرقم لم يسجل منذ حوالي ربع قرن، حيث شهدت ألمانيا مثل هذا العدد المرتفع من الأشخاص لقوا مصرعهم على يد الشرطة عام 1999، وصل إلى 19 شخصا. وفي حالة أخرى، توفيت امرأة تبلغ من العمر 20 عاما مؤخرا في مدينة شفالمشتات وسط ألمانيا، ووفقا للشرطة، فإن المرأة كانت تشير إلى الضباط بشيء يبدو "مشابها بشكل مربك" لسلاح ناري. ومن بين الأشخاص الذين قتلوا بالرصاص على يد الشرطة في ألمانيا هذا العام، شاب نمساوي يبلغ من العمر 18 عاما، أطلق النار على القنصلية العامة الإسرائيلية في ميونخ ومركز توثيق النازي المجاور في 5 سبتمبر/أيلول الماضي. وسجلت الشرطة الألمانية مقتل 10 أشخاص خلال اشتباكتها معهم في عام 2023، بعد 11 حالة في عام 2022، و8 حالات في عام 2021.

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