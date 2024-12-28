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https://sarabic.ae/20241228/شجرة-متجمدة-داخل-العين-فيروس-يسبب-مرضا-خطيرا-1096269041.html
"شجرة متجمدة" داخل العين... فيروس يسبب مرضا خطيرا
"شجرة متجمدة" داخل العين... فيروس يسبب مرضا خطيرا
سبوتنيك عربي
يعد التهاب الأوعية الدموية المتجمد، حالة نادرة تجعل الأوعية الدموية التي تغذي الشبكية تبدو وكأنها أغصان شجرة متجمدة. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T08:29+0000
2024-12-28T08:29+0000
مجتمع
الصحة
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ويعتبر التهاب الأوعية الدموية المتجمد، مرضا نادر يصيب غالبًا الشباب والأصحاء، الذين لا يعانون من حالات أخرى ملحوظة، وتحدث معظم الحالات لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين إلى 42 عامًا.ويشكل الذكور نحو 61% من مرضى التهاب الأوعية الدموية المتجمد، حيث تم الإبلاغ عن المرض في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، حسبما ذكرته مجلة "لايف ساينس".على سبيل المثال، يمكن أن يحدث هذا المرض تلقائيًا لدى الأفراد الأصحاء في أعقاب مرض فيروسي، أو قد يظهر لدى المرضى الذين يعانون من عدوى مزمنة، بما في ذلك فيروس تضخم الخلايا أو السل أو مرض الالتهابي مثل مرض كرون أو الذئبة. ويُعتقد أن التهاب الملتحمة الوعائي يحدث بسبب زيادة نشاط الجهاز المناعي، ما يؤدي إلى التهاب مفرط يؤدي إلى إتلاف أنسجة العين.أهم 5 إنجازات طبية لعام 2024
https://sarabic.ae/20241228/علماء-يدقون-ناقوس-الخطر-بشأن-تهديد-من-حطام-الفضاء-1096263832.html
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الصحة
الصحة

"شجرة متجمدة" داخل العين... فيروس يسبب مرضا خطيرا

08:29 GMT 28.12.2024
© Photo / unsplash/ Kiarash Mansouriبؤبؤ العين
بؤبؤ العين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Photo / unsplash/ Kiarash Mansouri
تابعنا عبر
يعد التهاب الأوعية الدموية المتجمد، حالة نادرة تجعل الأوعية الدموية التي تغذي الشبكية تبدو وكأنها أغصان شجرة متجمدة.
ويعتبر التهاب الأوعية الدموية المتجمد، مرضا نادر يصيب غالبًا الشباب والأصحاء، الذين لا يعانون من حالات أخرى ملحوظة، وتحدث معظم الحالات لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين إلى 42 عامًا.
ويشكل الذكور نحو 61% من مرضى التهاب الأوعية الدموية المتجمد، حيث تم الإبلاغ عن المرض في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، حسبما ذكرته مجلة "لايف ساينس".
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
مجتمع
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وتم ​​تشخيص التهاب الأوعية الدموية المتجمد لأول مرة في عام 1976، لدى صبي ياباني يبلغ من العمر 6 سنوات، كان يعاني من التهاب في الهياكل الداخلية لعينه، وكذلك في الأوعية الدموية التي تغذي الشبكية، وفي الأنسجة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين. عندما فحص الأطباء الشبكية، بدت الأوعية الدموية المصابة أشبه بأغصان شجرة متجمدة، ومن هنا جاء اسم المرض، ويمكن أن ينشأ التهاب الأوعية الدموية المتجمد بطرق عدة.

على سبيل المثال، يمكن أن يحدث هذا المرض تلقائيًا لدى الأفراد الأصحاء في أعقاب مرض فيروسي، أو قد يظهر لدى المرضى الذين يعانون من عدوى مزمنة، بما في ذلك فيروس تضخم الخلايا أو السل أو مرض الالتهابي مثل مرض كرون أو الذئبة. ويُعتقد أن التهاب الملتحمة الوعائي يحدث بسبب زيادة نشاط الجهاز المناعي، ما يؤدي إلى التهاب مفرط يؤدي إلى إتلاف أنسجة العين.
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