https://sarabic.ae/20250131/دراسة-جديدة-تكشف-سببا-غير-متوقع-وراء-مرض-التوحد-1097346625.html

دراسة جديدة تكشف سببا غير متوقع وراء مرض التوحد

دراسة جديدة تكشف سببا غير متوقع وراء مرض التوحد

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن سبب غير متوقع لمرض التوحد مرتبط بعوامل وراثية وبيئية مختلفة. 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T11:46+0000

2025-01-31T11:46+0000

2025-01-31T11:46+0000

مجتمع

علوم

الصحة

اضطرابات نفسية

نفسية

مشاكل نفسية

مشكلات نفسية

حالة نفسية

حالات نفسية

رعاية نفسية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103487/00/1034870009_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_f6b31fbb43fe936797b61c8a8849872c.jpg

التوحد هو اضطراب في النمو يظهر عادة في مرحلة الطفولة، ويؤثر على التفاعلات الاجتماعية والسلوك. قد تختلف الأعراض بشكل كبير وقد تشمل انخفاض التواصل البصري، وصعوبة المشاركة في اللعب، والحركات المتكررة أو الكلام، والاستجابات غير العادية للتجارب الحسية مثل درجة الحرارة.وفي حين أن هذه السمات قد تستمر حتى مرحلة البلوغ، إلا أنها تختلف من شخص لآخر. ووفقًا للتقديرات، فإن مرض التوحد يؤثر على نحو 1 من كل 54 طفلًا في الولايات المتحدة.وكانت الارتباطات الثابتة الوحيدة بالتوحد ناتجة عن مضاعفات الجنين، والتي يعتقد العلماء الآن أنها علامات مبكرة للتوحد وليس سببه.وكشفت الدراسة عن أن الحالات الوحيدة المرتبطة بالحمل والمرتبطة حقًا بالتوحد كانت المضاعفات التي تؤثر على الجنين. وهذا يشير إلى أن هذه المضاعفات قد لا تكون أسبابًا للتوحد بل علامات مبكرة له.وقال فاهي خاشادوريان، دكتور في الصحة العامة، وأستاذ مساعد في قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين في جامعة نيويورك: "نعتقد أن دراستنا هي الأولى التي تدرس التاريخ الطبي الكامل للأم بشكل شامل وتستكشف مجموعة واسعة من الارتباطات المحتملة، مع التحكم في الظروف المتزامنة المتعددة والعوامل المربكة".وأشارت الدراسة إلى العوامل التي تربط صحة المرأة وتشخيص التوحد لدى الطفل. وتشمل هذه العوامل الحالة الاجتماعية والديموغرافية وعمر الأم أثناء الحمل، حيث أن أطفال الأمهات الأكبر سناً هم أكثر عرضة للإصابة بالتوحد، كما أن أمهاتهم أكثر عرضة للإصابة ببعض التشخيصات، مثل ارتفاع ضغط الدم، مقارنة بنظيراتهن الأصغر سناً.كما قام الباحثون بتحليل التاريخ الطبي للآباء. ومن المرجح أن يكون أي ارتباط بين تشخيص الأب والتوحد ناتجًا عن عوامل عائلية، لأن التأثيرات المباشرة للأب على الجنين بعد الحمل محدودة للغاية. وفي الواقع، لاحظ الباحثون أن الكثير من التشخيصات الأبوية مرتبطة أيضًا بالتوحد عند الأطفال.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "سايتك ديلي" العلمية، فإنه بعد مراعاة العوامل العائلية، فإن التشخيص الأمومي الوحيد الذي لا يزال مرتبطًا إحصائيًا بقوة بالتوحد هو مضاعفات الحمل المتعلقة بالجنين.اعتماد أول بخاخ أنفي لعلاج الاكتئاب6 مؤشرات تدل على أنك مصاب بـ"الاكتئاب المبتسم"

https://sarabic.ae/20250119/الأمراض-العقلية-التي-من-المرجح-أن-تصاب-بها-اعتمادا-على-وظيفتك-1096933552.html

https://sarabic.ae/20250117/دراسة-تكشف-عن-293-رابطا-وراثيا-جديدا-للاكتئاب-1096855367.html

https://sarabic.ae/20240906/متلازمة-الرأس-المتفجر-هذا-ما-يعرفه-العلماء-عن-الاضطراب-الغامض---1092445658.html

https://sarabic.ae/20250107/بروتينات-الوحدة-في-دمك-تشكل-خطرا-على-صحتك-1096560085.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, اضطرابات نفسية, نفسية, مشاكل نفسية, مشكلات نفسية, حالة نفسية, حالات نفسية, رعاية نفسية