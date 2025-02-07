https://sarabic.ae/20250207/اكتشاف-أحزمة-إشعاعية-غامضة-حول-الأرض-بعد-عاصفة-شمسية-هائلة-1097566964.html
اكتشاف أحزمة إشعاعية غامضة حول الأرض بعد عاصفة شمسية هائلة
اكتشاف أحزمة إشعاعية غامضة حول الأرض بعد عاصفة شمسية هائلة
سبوتنيك عربي
هزت عاصفة شمسية هائلة الأرض بقوة، في مايو/ أيار 2024، لدرجة أن آثارها كانت محسوسة حتى في قاع المحيطات، وفي أعقاب سيل من نشاط التوهج على الشمس، ضرب كوكبنا... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T13:28+0000
2025-02-07T13:28+0000
2025-02-07T13:28+0000
مجتمع
علوم
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واكتشف علماء أن آثار هذه العاصفة تجاوزت المعتاد، ففي الأشهر التي تلت العاصفة، كانت الأرض محاطة بحزامين إشعاعيين مؤقتين جديدين من الجسيمات عالية الطاقة، محاصرين بواسطة المجال المغناطيسي للكوكب.وتحتوي الأرض على حزامين إشعاعيين دائمين يُعرفان باسم حزامي "فان ألين"، حزام داخلي أقرب إلى الكوكب، وحزام خارجي يحيط بكليهما، وهذا شيء جيد، إذ أنه يشبه إلى حد ما نظام دفاع كوكبيا يحمي كوكبنا من القصف المباشر من قبل الجسيمات الشمسية، ويسمح لنا بالعيش سالمين نسبيًا، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت" العلمي.وعندما حقق العلماء في آثار العاصفة الشمسية في مايو 2024، بناءً على البيانات التي تم جمعها في تجربة حزام الإشعاع الداخلي في كولورادو، التابع لوكالة "ناسا"، فإن ما رأوه فاجأهم، حيث أنهم وجدوا بين حزامي إشعاع "فان ألين"، حزامين جديدين أحدهما يتكون بشكل أساسي من الإلكترونات، كما رأينا سابقًا، والآخر يحتوي على بروتونات نشطة، وهو ما لم يُشاهد من قبل.وفي الواقع، ظلت الأحزمة سليمة لفترة أطول بكثير من أحزمة الإشعاع المؤقتة السابقة، التي تولدت عن العواصف الشمسية، حيث بقيت لـ3 أشهر، مقارنة بالأسابيع التي نتوقعها عادة.غبار مشع خطير يهب فوق منطقة تمتد على 6 دول عربيةالبشر يتطورون بشكل غريب في مكان واحد على كوكب الأرض
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علوم
اكتشاف أحزمة إشعاعية غامضة حول الأرض بعد عاصفة شمسية هائلة
هزت عاصفة شمسية هائلة الأرض بقوة، في مايو/ أيار 2024، لدرجة أن آثارها كانت محسوسة حتى في قاع المحيطات، وفي أعقاب سيل من نشاط التوهج على الشمس، ضرب كوكبنا انفجار قوي من الجسيمات الشمسية، التي هزت مجالنا المغناطيسي، وغمرت سماءنا بمجموعة من الألوان المتلألئة، حيث وصل الشفق القطبي إلى خطوط عرض أدنى بكثير من المعتاد.
واكتشف علماء أن آثار هذه العاصفة تجاوزت المعتاد، ففي الأشهر التي تلت العاصفة، كانت الأرض محاطة بحزامين إشعاعيين مؤقتين جديدين من الجسيمات عالية الطاقة، محاصرين بواسطة المجال المغناطيسي للكوكب.
وبينما رأينا هذه الظاهرة من قبل، في أعقاب العواصف الجيومغناطيسية القوية، قدّمت العاصفة الشمسية في مايو 2024، شيئًا لم نكتشفه أبدًا، وهو بروتونات نشطة في أحد الأحزمة الجديدة.
وتحتوي الأرض على حزامين إشعاعيين دائمين يُعرفان باسم حزامي "فان ألين"، حزام داخلي أقرب إلى الكوكب، وحزام خارجي يحيط بكليهما، وهذا شيء جيد، إذ أنه يشبه إلى حد ما نظام دفاع كوكبيا يحمي كوكبنا من القصف المباشر من قبل الجسيمات الشمسية، ويسمح لنا بالعيش سالمين نسبيًا، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت
" العلمي.
وعندما حقق العلماء في آثار العاصفة الشمسية في مايو 2024، بناءً على البيانات التي تم جمعها في تجربة حزام الإشعاع الداخلي في كولورادو، التابع لوكالة "ناسا"، فإن ما رأوه فاجأهم، حيث أنهم وجدوا بين حزامي إشعاع "فان ألين"، حزامين جديدين أحدهما يتكون بشكل أساسي من الإلكترونات، كما رأينا سابقًا، والآخر يحتوي على بروتونات نشطة، وهو ما لم يُشاهد من قبل.
ويقول عالم الفلك ديفيد سيبيك، من مركز "غودارد" لرحلات الفضاء التابع لوكالة "ناسا"، والذي لم يشارك في البحث: "هذه في الواقع إلكترونات وبروتونات عالية الطاقة وجدت طريقها إلى البيئة المغناطيسية الداخلية للأرض، قد يبقى بعضها في هذا المكان لفترة طويلة جدًا".
وفي الواقع، ظلت الأحزمة سليمة لفترة أطول بكثير من أحزمة الإشعاع المؤقتة السابقة، التي تولدت عن العواصف الشمسية، حيث بقيت لـ3 أشهر، مقارنة بالأسابيع التي نتوقعها عادة.