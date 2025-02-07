اكتشاف أحزمة إشعاعية غامضة حول الأرض بعد عاصفة شمسية هائلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
21 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: فكرة ترامب المعادية للشعوب هي ارتباك يمكن الاستفادة منه والبناء عليه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:24 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
13:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250207/اكتشاف-أحزمة-إشعاعية-غامضة-حول-الأرض-بعد-عاصفة-شمسية-هائلة-1097566964.html
اكتشاف أحزمة إشعاعية غامضة حول الأرض بعد عاصفة شمسية هائلة
اكتشاف أحزمة إشعاعية غامضة حول الأرض بعد عاصفة شمسية هائلة
سبوتنيك عربي
هزت عاصفة شمسية هائلة الأرض بقوة، في مايو/ أيار 2024، لدرجة أن آثارها كانت محسوسة حتى في قاع المحيطات، وفي أعقاب سيل من نشاط التوهج على الشمس، ضرب كوكبنا... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T13:28+0000
2025-02-07T13:28+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104393/95/1043939529_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e6d9be01815a04bd56017cb4d9da3f1.jpg
واكتشف علماء أن آثار هذه العاصفة تجاوزت المعتاد، ففي الأشهر التي تلت العاصفة، كانت الأرض محاطة بحزامين إشعاعيين مؤقتين جديدين من الجسيمات عالية الطاقة، محاصرين بواسطة المجال المغناطيسي للكوكب.وتحتوي الأرض على حزامين إشعاعيين دائمين يُعرفان باسم حزامي "فان ألين"، حزام داخلي أقرب إلى الكوكب، وحزام خارجي يحيط بكليهما، وهذا شيء جيد، إذ أنه يشبه إلى حد ما نظام دفاع كوكبيا يحمي كوكبنا من القصف المباشر من قبل الجسيمات الشمسية، ويسمح لنا بالعيش سالمين نسبيًا، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت" العلمي.وعندما حقق العلماء في آثار العاصفة الشمسية في مايو 2024، بناءً على البيانات التي تم جمعها في تجربة حزام الإشعاع الداخلي في كولورادو، التابع لوكالة "ناسا"، فإن ما رأوه فاجأهم، حيث أنهم وجدوا بين حزامي إشعاع "فان ألين"، حزامين جديدين أحدهما يتكون بشكل أساسي من الإلكترونات، كما رأينا سابقًا، والآخر يحتوي على بروتونات نشطة، وهو ما لم يُشاهد من قبل.وفي الواقع، ظلت الأحزمة سليمة لفترة أطول بكثير من أحزمة الإشعاع المؤقتة السابقة، التي تولدت عن العواصف الشمسية، حيث بقيت لـ3 أشهر، مقارنة بالأسابيع التي نتوقعها عادة.غبار مشع خطير يهب فوق منطقة تمتد على 6 دول عربيةالبشر يتطورون بشكل غريب في مكان واحد على كوكب الأرض
https://sarabic.ae/20250206/مشهد-مرعب-علماء-يقدمون-محاكاة-لاصطدام-كويكب-بينو-بالأرض-فيديو---1097531591.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104393/95/1043939529_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f8641b5277741269e378fefb57900558.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

اكتشاف أحزمة إشعاعية غامضة حول الأرض بعد عاصفة شمسية هائلة

13:28 GMT 07.02.2025
CC BY 2.0 / NASA Goddard Space Flight Center Follow / Dynamic Earth - Earth’s Magnetic Fieldالمجال المغناطيسي
المجال المغناطيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
CC BY 2.0 / NASA Goddard Space Flight Center Follow / Dynamic Earth - Earth’s Magnetic Field
تابعنا عبر
هزت عاصفة شمسية هائلة الأرض بقوة، في مايو/ أيار 2024، لدرجة أن آثارها كانت محسوسة حتى في قاع المحيطات، وفي أعقاب سيل من نشاط التوهج على الشمس، ضرب كوكبنا انفجار قوي من الجسيمات الشمسية، التي هزت مجالنا المغناطيسي، وغمرت سماءنا بمجموعة من الألوان المتلألئة، حيث وصل الشفق القطبي إلى خطوط عرض أدنى بكثير من المعتاد.
واكتشف علماء أن آثار هذه العاصفة تجاوزت المعتاد، ففي الأشهر التي تلت العاصفة، كانت الأرض محاطة بحزامين إشعاعيين مؤقتين جديدين من الجسيمات عالية الطاقة، محاصرين بواسطة المجال المغناطيسي للكوكب.

وبينما رأينا هذه الظاهرة من قبل، في أعقاب العواصف الجيومغناطيسية القوية، قدّمت العاصفة الشمسية في مايو 2024، شيئًا لم نكتشفه أبدًا، وهو بروتونات نشطة في أحد الأحزمة الجديدة.

كويكب يقترب من الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
مجتمع
"مشهد مرعب"... علماء يقدمون محاكاة لاصطدام كويكب "بينو" بالأرض... فيديو
أمس, 11:29 GMT
وتحتوي الأرض على حزامين إشعاعيين دائمين يُعرفان باسم حزامي "فان ألين"، حزام داخلي أقرب إلى الكوكب، وحزام خارجي يحيط بكليهما، وهذا شيء جيد، إذ أنه يشبه إلى حد ما نظام دفاع كوكبيا يحمي كوكبنا من القصف المباشر من قبل الجسيمات الشمسية، ويسمح لنا بالعيش سالمين نسبيًا، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت" العلمي.
وعندما حقق العلماء في آثار العاصفة الشمسية في مايو 2024، بناءً على البيانات التي تم جمعها في تجربة حزام الإشعاع الداخلي في كولورادو، التابع لوكالة "ناسا"، فإن ما رأوه فاجأهم، حيث أنهم وجدوا بين حزامي إشعاع "فان ألين"، حزامين جديدين أحدهما يتكون بشكل أساسي من الإلكترونات، كما رأينا سابقًا، والآخر يحتوي على بروتونات نشطة، وهو ما لم يُشاهد من قبل.

ويقول عالم الفلك ديفيد سيبيك، من مركز "غودارد" لرحلات الفضاء التابع لوكالة "ناسا"، والذي لم يشارك في البحث: "هذه في الواقع إلكترونات وبروتونات عالية الطاقة وجدت طريقها إلى البيئة المغناطيسية الداخلية للأرض، قد يبقى بعضها في هذا المكان لفترة طويلة جدًا".

وفي الواقع، ظلت الأحزمة سليمة لفترة أطول بكثير من أحزمة الإشعاع المؤقتة السابقة، التي تولدت عن العواصف الشمسية، حيث بقيت لـ3 أشهر، مقارنة بالأسابيع التي نتوقعها عادة.
غبار مشع خطير يهب فوق منطقة تمتد على 6 دول عربية
البشر يتطورون بشكل غريب في مكان واحد على كوكب الأرض
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала