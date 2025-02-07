https://sarabic.ae/20250207/اكتشاف-أحزمة-إشعاعية-غامضة-حول-الأرض-بعد-عاصفة-شمسية-هائلة-1097566964.html

اكتشاف أحزمة إشعاعية غامضة حول الأرض بعد عاصفة شمسية هائلة

اكتشاف أحزمة إشعاعية غامضة حول الأرض بعد عاصفة شمسية هائلة

سبوتنيك عربي

هزت عاصفة شمسية هائلة الأرض بقوة، في مايو/ أيار 2024، لدرجة أن آثارها كانت محسوسة حتى في قاع المحيطات، وفي أعقاب سيل من نشاط التوهج على الشمس، ضرب كوكبنا... 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T13:28+0000

2025-02-07T13:28+0000

2025-02-07T13:28+0000

مجتمع

علوم

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واكتشف علماء أن آثار هذه العاصفة تجاوزت المعتاد، ففي الأشهر التي تلت العاصفة، كانت الأرض محاطة بحزامين إشعاعيين مؤقتين جديدين من الجسيمات عالية الطاقة، محاصرين بواسطة المجال المغناطيسي للكوكب.وتحتوي الأرض على حزامين إشعاعيين دائمين يُعرفان باسم حزامي "فان ألين"، حزام داخلي أقرب إلى الكوكب، وحزام خارجي يحيط بكليهما، وهذا شيء جيد، إذ أنه يشبه إلى حد ما نظام دفاع كوكبيا يحمي كوكبنا من القصف المباشر من قبل الجسيمات الشمسية، ويسمح لنا بالعيش سالمين نسبيًا، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت" العلمي.وعندما حقق العلماء في آثار العاصفة الشمسية في مايو 2024، بناءً على البيانات التي تم جمعها في تجربة حزام الإشعاع الداخلي في كولورادو، التابع لوكالة "ناسا"، فإن ما رأوه فاجأهم، حيث أنهم وجدوا بين حزامي إشعاع "فان ألين"، حزامين جديدين أحدهما يتكون بشكل أساسي من الإلكترونات، كما رأينا سابقًا، والآخر يحتوي على بروتونات نشطة، وهو ما لم يُشاهد من قبل.وفي الواقع، ظلت الأحزمة سليمة لفترة أطول بكثير من أحزمة الإشعاع المؤقتة السابقة، التي تولدت عن العواصف الشمسية، حيث بقيت لـ3 أشهر، مقارنة بالأسابيع التي نتوقعها عادة.غبار مشع خطير يهب فوق منطقة تمتد على 6 دول عربيةالبشر يتطورون بشكل غريب في مكان واحد على كوكب الأرض

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