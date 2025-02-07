https://sarabic.ae/20250207/غبار-مشع-خطير-يهب-على-منطقة-تمتد-فوق-5-دول-عربية-1097564435.html

غبار مشع خطير يهب فوق منطقة تمتد على 6 دول عربية

غبار مشع خطير يهب فوق منطقة تمتد على 6 دول عربية

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة بقيادة فريق بحثي من جامعة باريس ساكلاي في فرنسا، عن غبار مشع وكثيف غطى أوروبا وبعض المناطق العربية، وقاموا بدراسة تأثيره على الصحة العامة. 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T11:59+0000

2025-02-07T11:59+0000

2025-02-07T12:18+0000

مجتمع

علوم

العالم العربي

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احتوت سحابة الغبار الصحراوية الكبيرة التي غطت أوروبا في مارس/ آذار 2022، على بعض المكونات غير المتوقعة، ووفقًا للدراسة الجديدة، فإن انتشار المواد الكيميائية يتوافق مع التجارب النووية للولايات المتحدة في الخمسينيات والستينيات. حيث اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجدي تبون، يوم 3 فبراير/ شباط الجاري، أن تنظيف النفايات النووية في بلاده أمر إلزامي على فرنسا، وأن "مُخلفات الذاكرة يجب معالجتها" بشكل جيد. وقال الرئيس الجزائري في حوار مع وسائل إعلام فرنسية، إن "مُخلفات الذاكرة يجب معالجتها جديا، ولن نقبل بحلول وضع آثارها كالغبار تحت البساط".وبالعودة إلى الدراسة وجد الباحثون أن النشاط الإشعاعي أقل بكثير من المستويات التي يمكن اعتبارها خطرة، أي أقل من مائتي جزء من عتبات الأمان، لكنها تذكر بمدة استمرار التساقط النووي في البيئة. تتطاير سحب الغبار هذه بانتظام من الصحراء، وقد حددت دراسات سابقة منطقة حول رقان في الجزائر كمصدر مهم للغبار. ونظرًا لأن هذه المنطقة هي أيضًا موقع لأربع تجارب للأسلحة النووية الفرنسية، فقد أراد الباحثون إلقاء نظرة فاحصة. وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "تقع منطقة رقان، حيث أجريت أولى التجارب النووية الجوية الفرنسية في ستينيات القرن الماضي في جنوب الجزائر، في واحدة من أكثر مناطق مصادر الغبار نشاطًا، المسؤولة عن أحداث الغبار الصحراوي الضخمة المتكررة التي تصل إلى أوروبا الغربية وتؤثر على جودة الهواء". وأضافوا: "بعد تفشٍ كبير (للغبار) في مارس 2022، تم إطلاق حملة علمية تشاركية للمواطنين لدراسة النشاط الإشعاعي الذي يولده الغبار". وأسفر مشروع العلوم للمواطنين عن 110 عينات عبر ست دول، والتي تمت معالجتها بعد ذلك بطرق متنوعة. وقام الفريق بتحليل أنماط الرياح العالمية والتكوين الكيميائي والمعدني للغبار وإشعاعه. وفي حين أن الغبار نفسه كان مصدره جزئيًا جنوب الجزائر، فإن توقيعه الإشعاعي لم يتطابق مع قوة أو تكوين التجارب النووية الفرنسية. بدلاً من ذلك، كان يتطابق مع نفس التوقيع الذي شوهد في جميع أنحاء العالم نتيجة لسباق التسلح في الحرب الباردة. وكتب الباحثون: "لقد ظلت بصمات نظائر البلوتونيوم، وهي بصمة فريدة من نوعها للقنبلة النووية، ضمن نطاق بصمات الغبار النووي العالمية التي تهيمن عليها إلى حد كبير التجارب النووية التي أجرتها الولايات المتحدة، وهي مختلفة بشكل كبير عن بصمات الغبار النووي الفرنسية". كما تظهر هذه الدراسة والعديد من الدراسات السابقة، فإن المواد التي تم إطلاقها من تلك التفجيرات شقت طريقها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قلب الصحراء الكبرى، وأعمق أجزاء المحيطات. وعلى الرغم من أن مستويات النشاط الإشعاعي في هذه الحالة يُعتقد أنها آمنة، إلا أن الغبار أصبح الآن يشكل تهديدًا أكبر لصحتنا، إلا أن التقييمات المنتظمة مثل هذه الدراسة ضرورية لفهم التأثير المستمر على الغلاف الجوي والبيئة. ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن إمدادات الغبار الصحراوي الكبرى التي وصلت إلى أوروبا الغربية، لا تشكل خطراً على الصحة العامة من حيث التعرض للإشعاع الاصطناعي.

https://sarabic.ae/20250207/واحدة-في-دولة-عربية-4-ثورات-ملونة-بقيادة-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية--1097555239.html

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