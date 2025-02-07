https://sarabic.ae/20250207/واحدة-في-دولة-عربية-4-ثورات-ملونة-بقيادة-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية--1097555239.html

واحدة في دولة عربية... 4 "ثورات ملونة" بقيادة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

واحدة في دولة عربية... 4 "ثورات ملونة" بقيادة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

سبوتنيك عربي

تصدّر اسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وسائل الإعلام، وأحدث الكشف عن طبيعة دورها حول العالم جدلا واسعا بين المختصين والحقوقيين، بسبب تدخلها المباشر في عدد... 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T08:08+0000

2025-02-07T08:08+0000

2025-02-07T08:08+0000

العالم

واشنطن

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وأقرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل علني بدورها في عمليات تغيير أنظمة عدة من خلال برامج "الديمقراطية"، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول الأحقية في القيام بهذا الدول من الناحية القانونية، وتبعات هذه العمليات على المجتمعات ومخالفة مبدأ "سيادة الدول ومنع التدخل في الشؤون الداخلية" الذي أقرته الأمم المتحدة.واعترفت هذه الوكالة الأمريكية بدورها المباشر في أربع ثورات ملونة، لكن يجب أن نعلم، أن الأدوار التي لم يعلن عنها، ربما تكون الأخطر، وهذه الثورات الأربع هي:"الثورة الوردية"... جورجيا عام 2003بلغت قيمة ما تصفه واشنطن بـ"المساعدات" الأمريكية نحو 103 مليون دولار (2002)، و141.16 مليون دولار (2003)، وتلقى ما يسمى بـ"برامج الديمقراطية" 23.5 مليون دولار عام 2002، 21.06 مليون دولار عام 2003، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني للمنظمات غير الحكومية والناشطين ووسائل الإعلام.وزعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن الجورجيين "استعاروا" تكتيكات صربيا المؤيدة للديمقراطية عام 2000، والتي أثرت لاحقًا على أوكرانيا في عام 2004."الثورة البرتقالية"... أوكرانيا عام 2004بلغت قيمة ما وصفته واشنطن بـ️"المساعدات" الأمريكية المقدمة لهذا الدور 188.5 مليون دولار عام 2003، و143.47 مليون دولار عام 2004.تلقت "برامج الديمقراطية" 54.7 مليون دولار (2003)، 34.11 مليون دولار عام 2004، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والصندوق الوطني للديمقراطية، ومؤسسة أوراسيا."ثورة التوليب"... قرغيزستان عام 2005بعد تجربتها في كل من جورجيا وأوكرانيا، مولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل كبير المنظمات غير الحكومية المحلية والناشطين ووسائل الإعلام قبل انتخابات فبراير/شباط 2005 في قرغيزستان، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على الوضع السياسي للبلاد.ومن جهة أخرى، ️قام معهد المجتمع المفتوح التابع لجورج سوروس، بتوجيه 5 ملايين دولار عام 2003 إلى الجامعة الأمريكية في آسيا الوسطى في قيرغيزستان."ثورة الأرز"... لبنان عام 2005احتج نحو مليون لبناني في مارس/آذار عام 2005، مطالبين بانسحاب الجيش السوري، ممهدين الطريق للزعيم المؤيد للولايات المتحدة سعد الحريري، حيث ️زعم تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعام 2006 أن سنوات من العمل أرست الأساس لهذه "الانتفاضة".الوكالة تعلق برامجها وأعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أنها ستضع معظم موظفيها حول العالم في إجازة إدارية اعتبارا من الساعة 11:59 مساء الجمعة بالتوقيت الشرقي.ويتسبب القرار بتعليق مؤقت لأغلب البرامج التي تديرها الوكالة، وبحسب البريد المرسل للموظفين، فإن الغالبية العظمى من العاملين الإشرافيين سيعودون إلى الولايات المتحدة خلال أيام، مع استثناء البعض، لكن معظم المقاولين الذين يعملون مع الوكالة سيشهدون إنهاء عقودهم. وفي الوقت الحالي، تعمل الوكالة بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية على وضع خطة لترتيب ودفع تكاليف عودة الموظفين الموجودين حاليًا في الخارج إلى الولايات المتحدة خلال 30 يومًا.كيف تتسبب العقوبات المناهضة لروسيا بإعاقة برنامج الأغذية العالمي؟

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العالم, واشنطن