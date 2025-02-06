"مشهد مرعب"... علماء يقدمون محاكاة لاصطدام كويكب "بينو" بالأرض... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: غزة والضفة تبادل هدايا بين ترامب ونتنياهو
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
21 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250206/مشهد-مرعب-علماء-يقدمون-محاكاة-لاصطدام-كويكب-بينو-بالأرض-فيديو---1097531591.html
"مشهد مرعب"... علماء يقدمون محاكاة لاصطدام كويكب "بينو" بالأرض... فيديو
"مشهد مرعب"... علماء يقدمون محاكاة لاصطدام كويكب "بينو" بالأرض... فيديو
سبوتنيك عربي
قام علماء من جامعة بوسان الوطنية في كوريا الجنوبية، بمحاكاة اصطدام كويكب "بينو" بالأرض، وقاموا بدراسة الآثار والمخاطر الناجمة عن هذا الاصطدام. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T11:29+0000
2025-02-06T11:29+0000
مجتمع
علوم
الفضاء
الفلك
الفلك
علم الفلك
علماء الفلك
رصد الفلك
الحدث الفلكي
كوكب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103822/78/1038227808_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6598ce70b842e42cd88814ddfab294f8.jpg
كشفت محاكاة اصطدام محتمل لجسم صخري فضائي بحجم تلة في القرن القادم، عن الرحلة الشاقة التي ستخوضها البشرية، ما يشير إلى ما قد يتطلبه الأمر منا للبقاء على قيد الحياة في حالة وقوع مثل هذه الكارثة.لقد مر وقت طويل منذ اصطدم كويكب كبير بالأرض، لكن هذا لا يعني أننا في مأمن. الفضاء مليء بالصخور، والعديد منها يتجول في مسارات يمكن أن تؤدي إلى احتكاك عنيف بكوكبنا.من أجل الاستعداد للأسوأ، قام علماء المناخ في كوريا الجنوبية بوضع نموذج لما قد يحدث إذا حدث مثل هذا الاصطدام، خاصة وأن آخر اصطدام كويكب كبير منذ 66 مليون سنة، والمعروف باسم "تشيكشولوب"، متسبب في انقراض الديناصورات.يقول لان داي، وأكسل تيمرمان، من جامعة بوسان الوطنية في كوريا الجنوبية: "تُظهر عمليات المحاكاة لدينا، التي تحقن ما يصل إلى 400 مليون طن من الغبار في طبقة الستراتوسفير، اضطرابات ملحوظة في المناخ والكيمياء الجوية والتمثيل الضوئي العالمي".وأضافوا: "من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة العالمية المتوسطة بمقدار 4 درجات مئوية، وينخفض ​​هطول الأمطار العالمي بنسبة 15 في المئة في عمليات المحاكاة لدينا".وأشارت الدراسة إلى أن التأثير الناتج عن الاصطدام ليس هو الذي سيدمر الأرض، بل ما سيأتي بعده. فقد وجد الباحثون أن مثل هذا الاصطدام من شأنه أن يطلق من 100 إلى 400 مليون طن متري من الغبار في الغلاف الجوي للكوكب، مما يؤدي إلى تعطيل كيمياء الغلاف الجوي، وإعتام الشمس بما يكفي للتدخل في عملية التمثيل الضوئي، وضرب المناخ.وبالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار، أظهرت نتائجهم استنفاد الأوزون بنسبة 32 في المئة. وقد أظهرت دراسات سابقة أن استنفاد الأوزون يمكن أن يدمر حياة النباتات على الأرض.يذكر، أنه من المستحيل تحديد عدد المرات التي اصطدم فيها كوكبنا بالكويكبات الكبيرة في تاريخه، حيث تمحى الحفر وتغطى بعمليات التآكل. وتنفجر بعض الصخور الكبيرة في الهواء، تاركة فقط الحطام الذي يصعب تحديده في السجل الجيولوجي إذا لم تكن تبحث عنه.ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه من المرجح أن تنجو البشرية ككل من الاصطدام مع كويكب "بينو"، وإن كان بأعداد أقل من ذي قبل، وبأنماط حياة متغيرة بشكل كبير، على الأقل لفترة من الوقت.رائد فضاء يسجل وميضا غامضا فوق نهر النيل... فيديو عالم يحدد كويكبا قد يصطدم بالأرض... فيديو
https://sarabic.ae/20250203/علماء-الفلك-يكشفون-حقائق-عن-كويكب-قد-يصطدم-بالأرض-بحلول-عام-2032-فيديو-وصور-1097417437.html
https://sarabic.ae/20241203/رصد-كويكبين-بحجم-ناطحة-سحاب-يتجهان-نحو-الأرض-1095426193.html
https://sarabic.ae/20241110/مئات-القنابل-النووية-الأرض-على-موعد-مع-كويكب-إله-الفوضى-1094648339.html
https://sarabic.ae/20240925/علماء-يتحدثون-عن-تبخير-جانب-الكويكب-المدمر-للأرض-بنبضة-إشعاعية-وحرفه-عن-مساره--1093084213.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103822/78/1038227808_317:0:1757:1080_1920x0_80_0_0_cf1c24e591c09e18b8fae3a3c83a3382.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الفضاء, الفلك, الفلك, علم الفلك, علماء الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي, كوكب, تهديدات كوكب الأرض, كوكب الأرض, أخبار كوكب الأرض, كويكب, اصطدام كويكب بالأرض, كويكبات
علوم, الفضاء, الفلك, الفلك, علم الفلك, علماء الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي, كوكب, تهديدات كوكب الأرض, كوكب الأرض, أخبار كوكب الأرض, كويكب, اصطدام كويكب بالأرض, كويكبات

"مشهد مرعب"... علماء يقدمون محاكاة لاصطدام كويكب "بينو" بالأرض... فيديو

11:29 GMT 06.02.2025
CC0 / Pixabay / كويكب يقترب من الأرض
كويكب يقترب من الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبر
قام علماء من جامعة بوسان الوطنية في كوريا الجنوبية، بمحاكاة اصطدام كويكب "بينو" بالأرض، وقاموا بدراسة الآثار والمخاطر الناجمة عن هذا الاصطدام.
كشفت محاكاة اصطدام محتمل لجسم صخري فضائي بحجم تلة في القرن القادم، عن الرحلة الشاقة التي ستخوضها البشرية، ما يشير إلى ما قد يتطلبه الأمر منا للبقاء على قيد الحياة في حالة وقوع مثل هذه الكارثة.
لقد مر وقت طويل منذ اصطدم كويكب كبير بالأرض، لكن هذا لا يعني أننا في مأمن. الفضاء مليء بالصخور، والعديد منها يتجول في مسارات يمكن أن تؤدي إلى احتكاك عنيف بكوكبنا.

أحد هذه الكويكبات هو الكويكب "بينو"، في غضون 157 عامًا فقط، أي في سبتمبر/ أيلول 2182، على وجه التحديد، لديه فرصة للاصطدام بالأرض. هذه الفرصة ضئيلة، بالتأكيد، 1 في 2700، أو 0.04 في المئة. ولكن هذا ليس صفرا.

من أجل الاستعداد للأسوأ، قام علماء المناخ في كوريا الجنوبية بوضع نموذج لما قد يحدث إذا حدث مثل هذا الاصطدام، خاصة وأن آخر اصطدام كويكب كبير منذ 66 مليون سنة، والمعروف باسم "تشيكشولوب"، متسبب في انقراض الديناصورات.
مركبة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) تصطدم بكويكب صغير كجزء من مهمة اختبار كوكبي تاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
مجتمع
علماء الفلك يكشفون حقائق عن كويكب قد يصطدم بالأرض بحلول عام 2032... فيديو وصور
3 فبراير, 06:56 GMT

"بينو"، الذي يبلغ طوله 500 متر (1640 قدمًا)، أصغر بكثير من حجم "تشيكشولوب" المقدر بنحو 10 إلى 15 كيلومترًا، ولكن على الرغم من ذلك، فإن النتائج مثيرة للقلق.

يقول لان داي، وأكسل تيمرمان، من جامعة بوسان الوطنية في كوريا الجنوبية: "تُظهر عمليات المحاكاة لدينا، التي تحقن ما يصل إلى 400 مليون طن من الغبار في طبقة الستراتوسفير، اضطرابات ملحوظة في المناخ والكيمياء الجوية والتمثيل الضوئي العالمي".
كويكب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
مجتمع
رصد كويكبين بحجم ناطحة سحاب يتجهان نحو الأرض
3 ديسمبر 2024, 05:06 GMT
وأضافوا: "من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة العالمية المتوسطة بمقدار 4 درجات مئوية، وينخفض ​​هطول الأمطار العالمي بنسبة 15 في المئة في عمليات المحاكاة لدينا".
إن التأثيرات المترتبة على اصطدام كويكب متوسط ​​إلى كبير الحجم ليست معروفة بالكامل، ومن المرجح أن يكون لمثل هذا الحدث الكارثي عواقب بعيدة المدى وطويلة المدى. وقد استكشف العلماء تأثيرات اصطدام "تشيكشولوب" على أساس السجلات الجيولوجية والحفريات والأشجار، والتي تتحد لرسم صورة قاتمة للغاية.
وأشارت الدراسة إلى أن التأثير الناتج عن الاصطدام ليس هو الذي سيدمر الأرض، بل ما سيأتي بعده. فقد وجد الباحثون أن مثل هذا الاصطدام من شأنه أن يطلق من 100 إلى 400 مليون طن متري من الغبار في الغلاف الجوي للكوكب، مما يؤدي إلى تعطيل كيمياء الغلاف الجوي، وإعتام الشمس بما يكفي للتدخل في عملية التمثيل الضوئي، وضرب المناخ.
صخرة فضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
مجتمع
مئات القنابل النووية.. الأرض على موعد مع كويكب "إله الفوضى"
10 نوفمبر 2024, 11:03 GMT
وبالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار، أظهرت نتائجهم استنفاد الأوزون بنسبة 32 في المئة. وقد أظهرت دراسات سابقة أن استنفاد الأوزون يمكن أن يدمر حياة النباتات على الأرض.

يقول داي: "إن تأثير الشتاء المفاجئ من شأنه أن يوفر ظروفًا مناخية غير مواتية لنمو النباتات، مما يؤدي إلى انخفاض أولي بنسبة 20 إلى 30 في المئة في التمثيل الضوئي في النظم البيئية الأرضية والبحرية. ومن المرجح أن يتسبب هذا في اضطرابات هائلة في الأمن الغذائي العالمي".

مركبة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) تصطدم بكويكب صغير كجزء من مهمة اختبار كوكبي تاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
مجتمع
علماء يتحدثون عن تبخير جانب الكويكب "المدمر للأرض" بنبضة إشعاعية وحرفه عن مساره
25 سبتمبر 2024, 09:12 GMT
يذكر، أنه من المستحيل تحديد عدد المرات التي اصطدم فيها كوكبنا بالكويكبات الكبيرة في تاريخه، حيث تمحى الحفر وتغطى بعمليات التآكل. وتنفجر بعض الصخور الكبيرة في الهواء، تاركة فقط الحطام الذي يصعب تحديده في السجل الجيولوجي إذا لم تكن تبحث عنه.
ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه من المرجح أن تنجو البشرية ككل من الاصطدام مع كويكب "بينو"، وإن كان بأعداد أقل من ذي قبل، وبأنماط حياة متغيرة بشكل كبير، على الأقل لفترة من الوقت.
رائد فضاء يسجل وميضا غامضا فوق نهر النيل... فيديو
عالم يحدد كويكبا قد يصطدم بالأرض... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала