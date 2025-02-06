https://sarabic.ae/20250206/مشهد-مرعب-علماء-يقدمون-محاكاة-لاصطدام-كويكب-بينو-بالأرض-فيديو---1097531591.html

"مشهد مرعب"... علماء يقدمون محاكاة لاصطدام كويكب "بينو" بالأرض... فيديو

"مشهد مرعب"... علماء يقدمون محاكاة لاصطدام كويكب "بينو" بالأرض... فيديو

سبوتنيك عربي

قام علماء من جامعة بوسان الوطنية في كوريا الجنوبية، بمحاكاة اصطدام كويكب "بينو" بالأرض، وقاموا بدراسة الآثار والمخاطر الناجمة عن هذا الاصطدام. 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T11:29+0000

2025-02-06T11:29+0000

2025-02-06T11:29+0000

مجتمع

علوم

الفضاء

الفلك

الفلك

علم الفلك

علماء الفلك

رصد الفلك

الحدث الفلكي

كوكب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103822/78/1038227808_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6598ce70b842e42cd88814ddfab294f8.jpg

كشفت محاكاة اصطدام محتمل لجسم صخري فضائي بحجم تلة في القرن القادم، عن الرحلة الشاقة التي ستخوضها البشرية، ما يشير إلى ما قد يتطلبه الأمر منا للبقاء على قيد الحياة في حالة وقوع مثل هذه الكارثة.لقد مر وقت طويل منذ اصطدم كويكب كبير بالأرض، لكن هذا لا يعني أننا في مأمن. الفضاء مليء بالصخور، والعديد منها يتجول في مسارات يمكن أن تؤدي إلى احتكاك عنيف بكوكبنا.من أجل الاستعداد للأسوأ، قام علماء المناخ في كوريا الجنوبية بوضع نموذج لما قد يحدث إذا حدث مثل هذا الاصطدام، خاصة وأن آخر اصطدام كويكب كبير منذ 66 مليون سنة، والمعروف باسم "تشيكشولوب"، متسبب في انقراض الديناصورات.يقول لان داي، وأكسل تيمرمان، من جامعة بوسان الوطنية في كوريا الجنوبية: "تُظهر عمليات المحاكاة لدينا، التي تحقن ما يصل إلى 400 مليون طن من الغبار في طبقة الستراتوسفير، اضطرابات ملحوظة في المناخ والكيمياء الجوية والتمثيل الضوئي العالمي".وأضافوا: "من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة العالمية المتوسطة بمقدار 4 درجات مئوية، وينخفض ​​هطول الأمطار العالمي بنسبة 15 في المئة في عمليات المحاكاة لدينا".وأشارت الدراسة إلى أن التأثير الناتج عن الاصطدام ليس هو الذي سيدمر الأرض، بل ما سيأتي بعده. فقد وجد الباحثون أن مثل هذا الاصطدام من شأنه أن يطلق من 100 إلى 400 مليون طن متري من الغبار في الغلاف الجوي للكوكب، مما يؤدي إلى تعطيل كيمياء الغلاف الجوي، وإعتام الشمس بما يكفي للتدخل في عملية التمثيل الضوئي، وضرب المناخ.وبالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار، أظهرت نتائجهم استنفاد الأوزون بنسبة 32 في المئة. وقد أظهرت دراسات سابقة أن استنفاد الأوزون يمكن أن يدمر حياة النباتات على الأرض.يذكر، أنه من المستحيل تحديد عدد المرات التي اصطدم فيها كوكبنا بالكويكبات الكبيرة في تاريخه، حيث تمحى الحفر وتغطى بعمليات التآكل. وتنفجر بعض الصخور الكبيرة في الهواء، تاركة فقط الحطام الذي يصعب تحديده في السجل الجيولوجي إذا لم تكن تبحث عنه.ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه من المرجح أن تنجو البشرية ككل من الاصطدام مع كويكب "بينو"، وإن كان بأعداد أقل من ذي قبل، وبأنماط حياة متغيرة بشكل كبير، على الأقل لفترة من الوقت.رائد فضاء يسجل وميضا غامضا فوق نهر النيل... فيديو عالم يحدد كويكبا قد يصطدم بالأرض... فيديو

https://sarabic.ae/20250203/علماء-الفلك-يكشفون-حقائق-عن-كويكب-قد-يصطدم-بالأرض-بحلول-عام-2032-فيديو-وصور-1097417437.html

https://sarabic.ae/20241203/رصد-كويكبين-بحجم-ناطحة-سحاب-يتجهان-نحو-الأرض-1095426193.html

https://sarabic.ae/20241110/مئات-القنابل-النووية-الأرض-على-موعد-مع-كويكب-إله-الفوضى-1094648339.html

https://sarabic.ae/20240925/علماء-يتحدثون-عن-تبخير-جانب-الكويكب-المدمر-للأرض-بنبضة-إشعاعية-وحرفه-عن-مساره--1093084213.html

الفضاء

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الفضاء, الفلك, الفلك, علم الفلك, علماء الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي, كوكب, تهديدات كوكب الأرض, كوكب الأرض, أخبار كوكب الأرض, كويكب, اصطدام كويكب بالأرض, كويكبات