"جسم" بحجم ساعة "بيغ بن" يقترب من الأرض

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البرنامج الصباحي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
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10:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
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https://sarabic.ae/20241008/جسم-بحجم-ساعة-بيغ-بن-يقترب-من-الأرض-1093556641.html
"جسم" بحجم ساعة "بيغ بن" يقترب من الأرض
"جسم" بحجم ساعة "بيغ بن" يقترب من الأرض
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن وكالة "ناسا" الأمريكية تراقب عن كثب كويكبا يُعتقد أنه بحجم ساعة "بيغ بن"، حيث سيمر بالقرب من الأرض مساء اليوم... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T16:28+0000
2024-10-08T16:28+0000
مجتمع
علوم
منوعات
ناسا
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وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن وكالة الفضاء الأمريكية قد تُصنف الصخرة الفضائية، التي أطلق عليها اسم "2016 JG38"، على أنها جسم قريب من الأرض بسبب قربها الكبير من كوكب الأرض.وأوضحت أن وكالة ناسا تراقب مثل هذه الأجسام الفضائية لمعرفة المزيد عن الكويكبات والمذنبات التي تمر بالقرب من كوكب الأرض، خاصة وأن هذه الأجسام ممكن أن تغير مسارها، ما قد يعرض الكوكب للخطر.ويشار إلى أن طول الكويكب القادم إلى الأرض يتراوح بين 42 إلى 93 مترا، على أن يمر بالكوكب في الساعة 4:12 مساء بتوقيت غرينتش اليوم، وذلك في وقت إذا اصطدمت صخرة فضائية بهذا الحجم بالأرض، فهي تدمر مدينة بأكملها، وتؤدي إلى تغير مناخي سريع.ويتوقع أن تمر على مسافة تزيد قليلا عن 3 ملايين ميل - أو 13.17 مرة المسافة بين الأرض والقمر، وهو ما يعد "اقترابا وثيقا" من قبل وكالة ناسا الأمريكية بالنظر إلى حجم النظام الشمسي.يذكر أن وكالة ناسا الأمريكية للفضاء تراقب عن كثب الأعداد الكبيرة من الكويكبات "القريبة من الأرض" كل شهر، وذلك في وقت يشهد شهر أكتوبر الجاري مرور 38 صخرة فضائية بالقرب من كوكبنا والتي ستكون جميعها تحت رقابة علماء ناسا.
https://sarabic.ae/20241005/الهند-تعتزم-إرسال-بعثة-فضائية-إلى-كوكب-الزهرة-1093464579.html
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علوم, منوعات, ناسا
علوم, منوعات, ناسا

"جسم" بحجم ساعة "بيغ بن" يقترب من الأرض

16:28 GMT 08.10.2024
© Photo / Unsplash/ NASA Hubble Space Telescopeكوكب زحل
كوكب زحل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Photo / Unsplash/ NASA Hubble Space Telescope
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن وكالة "ناسا" الأمريكية تراقب عن كثب كويكبا يُعتقد أنه بحجم ساعة "بيغ بن"، حيث سيمر بالقرب من الأرض مساء اليوم الثامن من أكتوبر.
وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن وكالة الفضاء الأمريكية قد تُصنف الصخرة الفضائية، التي أطلق عليها اسم "2016 JG38"، على أنها جسم قريب من الأرض بسبب قربها الكبير من كوكب الأرض.
صورة لأحد كواكب المجموعة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
مجتمع
الهند تعتزم إرسال بعثة فضائية إلى كوكب "الزهرة"
5 أكتوبر, 15:46 GMT
وأوضحت أن وكالة ناسا تراقب مثل هذه الأجسام الفضائية لمعرفة المزيد عن الكويكبات والمذنبات التي تمر بالقرب من كوكب الأرض، خاصة وأن هذه الأجسام ممكن أن تغير مسارها، ما قد يعرض الكوكب للخطر.
ويشار إلى أن طول الكويكب القادم إلى الأرض يتراوح بين 42 إلى 93 مترا، على أن يمر بالكوكب في الساعة 4:12 مساء بتوقيت غرينتش اليوم، وذلك في وقت إذا اصطدمت صخرة فضائية بهذا الحجم بالأرض، فهي تدمر مدينة بأكملها، وتؤدي إلى تغير مناخي سريع.
ويتوقع أن تمر على مسافة تزيد قليلا عن 3 ملايين ميل - أو 13.17 مرة المسافة بين الأرض والقمر، وهو ما يعد "اقترابا وثيقا" من قبل وكالة ناسا الأمريكية بالنظر إلى حجم النظام الشمسي.
يذكر أن وكالة ناسا الأمريكية للفضاء تراقب عن كثب الأعداد الكبيرة من الكويكبات "القريبة من الأرض" كل شهر، وذلك في وقت يشهد شهر أكتوبر الجاري مرور 38 صخرة فضائية بالقرب من كوكبنا والتي ستكون جميعها تحت رقابة علماء ناسا.
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