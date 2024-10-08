https://sarabic.ae/20241008/جسم-بحجم-ساعة-بيغ-بن-يقترب-من-الأرض-1093556641.html

"جسم" بحجم ساعة "بيغ بن" يقترب من الأرض

"جسم" بحجم ساعة "بيغ بن" يقترب من الأرض

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن وكالة "ناسا" الأمريكية تراقب عن كثب كويكبا يُعتقد أنه بحجم ساعة "بيغ بن"، حيث سيمر بالقرب من الأرض مساء اليوم... 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T16:28+0000

2024-10-08T16:28+0000

2024-10-08T16:28+0000

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علوم

منوعات

ناسا

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وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن وكالة الفضاء الأمريكية قد تُصنف الصخرة الفضائية، التي أطلق عليها اسم "2016 JG38"، على أنها جسم قريب من الأرض بسبب قربها الكبير من كوكب الأرض.وأوضحت أن وكالة ناسا تراقب مثل هذه الأجسام الفضائية لمعرفة المزيد عن الكويكبات والمذنبات التي تمر بالقرب من كوكب الأرض، خاصة وأن هذه الأجسام ممكن أن تغير مسارها، ما قد يعرض الكوكب للخطر.ويشار إلى أن طول الكويكب القادم إلى الأرض يتراوح بين 42 إلى 93 مترا، على أن يمر بالكوكب في الساعة 4:12 مساء بتوقيت غرينتش اليوم، وذلك في وقت إذا اصطدمت صخرة فضائية بهذا الحجم بالأرض، فهي تدمر مدينة بأكملها، وتؤدي إلى تغير مناخي سريع.ويتوقع أن تمر على مسافة تزيد قليلا عن 3 ملايين ميل - أو 13.17 مرة المسافة بين الأرض والقمر، وهو ما يعد "اقترابا وثيقا" من قبل وكالة ناسا الأمريكية بالنظر إلى حجم النظام الشمسي.يذكر أن وكالة ناسا الأمريكية للفضاء تراقب عن كثب الأعداد الكبيرة من الكويكبات "القريبة من الأرض" كل شهر، وذلك في وقت يشهد شهر أكتوبر الجاري مرور 38 صخرة فضائية بالقرب من كوكبنا والتي ستكون جميعها تحت رقابة علماء ناسا.

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