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"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر بـ23 صاروخا باليستيا
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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المقهى الثقافي
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
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ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240927/ظاهرة-نادرة-الأرض-تشهد-ظهور-قمرين-في-السماء-لمدة-شهرين-1093179522.html
ظاهرة نادرة.. الأرض تشهد ظهور "قمرين" في السماء لمدة شهرين
ظاهرة نادرة.. الأرض تشهد ظهور "قمرين" في السماء لمدة شهرين
سبوتنيك عربي
تشهد الأرض بدءا من الأسبوع المقبل، ظهور قمر ثان ولمدة شهرين تقريبا، وذلك عندما يبدأ كويكب صغير في الدوران حول الكوكب. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T12:48+0000
2024-09-27T12:48+0000
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وتم اكتشاف الكويكب الذي يحمل اسم "PT5 2024" في شهر أغسطس/ آب الماضي، وسيبدأ في الدوران حول كوكب الأرض في مسار حدوة حصان، وسيبقى هناك لمدة تقل قليلا عن شهرين، قبل أن يهرب من جاذبية الأرض، ويعود إلى مداره المعتاد حول الشمس.وسيبدأ الرصد المؤقت للقمر الثاني في الساعة 15:54 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر/ أيلول الجاري) وسينتهي في الساعة 11:43 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".وكان أول من تمكن من رصد كويكب "PT5 2024" هم الباحثون في نظام التنبيه الأخير لتأثير الكويكبات على الأرض، وهو نظام مراقبة الكويكبات الممول من قبل وكالة "ناسا" الفضائية، باستخدامهم أداة في سوثرلاند بجنوب أفريقيا.وينتمي كويكب "2024 PT5" إلى حزام الكويكبات "أرجونا"، الذي يدور حول الشمس، وفقا لدراسة الباحثين التي نشرت في مجلتهم "Research Notes of the AAs".وعلى الرغم من حجمه المتواضع، إلا أن كويكب "PT5 2024" يثير اهتمام المجتمع العلمي، وبينما لم يتمكن علماء الفلك الهواة من رصده دون معدات متخصصة للغاية، إلا أن مروره على كوكب الأرض يمثل فرصة نادرة لدراسة ظاهرة استثنائية، وستكون هذه هي المرة الرابعة فقط التي تستضيف فيها الأرض قمرا صغيرا في قرن من الزمان.وتشمل الأحداث المماثلة السابقة، قمرا صغيرا في عام 2006، ظل في المدار لمدة عام تقريبا، وقمرا آخر أحدث في عام 2020.وفي بعض الأحيان، يتم أسر الأجسام الفضائية مثل كويكب "2024 PT5" بواسطة جاذبية الأرض، لكنها في الغالب ما تهرب قبل إكمال دورة كاملة.وبالنسبة لأولئك الذين يأملون في إلقاء نظرة على كويكب "2024 PT5"، فإنه سيقترب من كوكب الأرض مرة أخرى في 9 يناير/ كانون الثاني عام 2025، قبل أن يعود إلى أعماق الفضاء، وبعد هذا التاريخ، لا يُتوقع عودته حتى عام 2055.
https://sarabic.ae/20240919/ماذا-يوجد-على-الجانب-البعيد-الغامض-من-القمر؟-الصين-تكشف-عن-أولى-العلامات-1092884846.html
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علوم, الفضاء, ناسا, الأخبار
علوم, الفضاء, ناسا, الأخبار

ظاهرة نادرة.. الأرض تشهد ظهور "قمرين" في السماء لمدة شهرين

12:48 GMT 27.09.2024
© AP Photo / Jack Dempseyالقمر العملاق في الولايات المتحدة الامريكية
القمر العملاق في الولايات المتحدة الامريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
القمر العملاق في الولايات المتحدة الامريكية
© AP Photo / Jack Dempsey
تابعنا عبر
تشهد الأرض بدءا من الأسبوع المقبل، ظهور قمر ثان ولمدة شهرين تقريبا، وذلك عندما يبدأ كويكب صغير في الدوران حول الكوكب.
وتم اكتشاف الكويكب الذي يحمل اسم "PT5 2024" في شهر أغسطس/ آب الماضي، وسيبدأ في الدوران حول كوكب الأرض في مسار حدوة حصان، وسيبقى هناك لمدة تقل قليلا عن شهرين، قبل أن يهرب من جاذبية الأرض، ويعود إلى مداره المعتاد حول الشمس.
وسيبدأ الرصد المؤقت للقمر الثاني في الساعة 15:54 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر/ أيلول الجاري) وسينتهي في الساعة 11:43 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".
وكان أول من تمكن من رصد كويكب "PT5 2024" هم الباحثون في نظام التنبيه الأخير لتأثير الكويكبات على الأرض، وهو نظام مراقبة الكويكبات الممول من قبل وكالة "ناسا" الفضائية، باستخدامهم أداة في سوثرلاند بجنوب أفريقيا.
سطح القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
مجتمع
ماذا يوجد على الجانب البعيد الغامض من القمر... الصين تكشف عن أولى العلامات
19 سبتمبر, 10:40 GMT
وينتمي كويكب "2024 PT5" إلى حزام الكويكبات "أرجونا"، الذي يدور حول الشمس، وفقا لدراسة الباحثين التي نشرت في مجلتهم "Research Notes of the AAs".
وعلى الرغم من حجمه المتواضع، إلا أن كويكب "PT5 2024" يثير اهتمام المجتمع العلمي، وبينما لم يتمكن علماء الفلك الهواة من رصده دون معدات متخصصة للغاية، إلا أن مروره على كوكب الأرض يمثل فرصة نادرة لدراسة ظاهرة استثنائية، وستكون هذه هي المرة الرابعة فقط التي تستضيف فيها الأرض قمرا صغيرا في قرن من الزمان.
وتشمل الأحداث المماثلة السابقة، قمرا صغيرا في عام 2006، ظل في المدار لمدة عام تقريبا، وقمرا آخر أحدث في عام 2020.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
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15 سبتمبر, 04:57 GMT
وفي بعض الأحيان، يتم أسر الأجسام الفضائية مثل كويكب "2024 PT5" بواسطة جاذبية الأرض، لكنها في الغالب ما تهرب قبل إكمال دورة كاملة.
وبالنسبة لأولئك الذين يأملون في إلقاء نظرة على كويكب "2024 PT5"، فإنه سيقترب من كوكب الأرض مرة أخرى في 9 يناير/ كانون الثاني عام 2025، قبل أن يعود إلى أعماق الفضاء، وبعد هذا التاريخ، لا يُتوقع عودته حتى عام 2055.
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