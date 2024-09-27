https://sarabic.ae/20240927/ظاهرة-نادرة-الأرض-تشهد-ظهور-قمرين-في-السماء-لمدة-شهرين-1093179522.html

ظاهرة نادرة.. الأرض تشهد ظهور "قمرين" في السماء لمدة شهرين

ظاهرة نادرة.. الأرض تشهد ظهور "قمرين" في السماء لمدة شهرين

سبوتنيك عربي

تشهد الأرض بدءا من الأسبوع المقبل، ظهور قمر ثان ولمدة شهرين تقريبا، وذلك عندما يبدأ كويكب صغير في الدوران حول الكوكب. 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T12:48+0000

2024-09-27T12:48+0000

2024-09-27T12:48+0000

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وتم اكتشاف الكويكب الذي يحمل اسم "PT5 2024" في شهر أغسطس/ آب الماضي، وسيبدأ في الدوران حول كوكب الأرض في مسار حدوة حصان، وسيبقى هناك لمدة تقل قليلا عن شهرين، قبل أن يهرب من جاذبية الأرض، ويعود إلى مداره المعتاد حول الشمس.وسيبدأ الرصد المؤقت للقمر الثاني في الساعة 15:54 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر/ أيلول الجاري) وسينتهي في الساعة 11:43 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".وكان أول من تمكن من رصد كويكب "PT5 2024" هم الباحثون في نظام التنبيه الأخير لتأثير الكويكبات على الأرض، وهو نظام مراقبة الكويكبات الممول من قبل وكالة "ناسا" الفضائية، باستخدامهم أداة في سوثرلاند بجنوب أفريقيا.وينتمي كويكب "2024 PT5" إلى حزام الكويكبات "أرجونا"، الذي يدور حول الشمس، وفقا لدراسة الباحثين التي نشرت في مجلتهم "Research Notes of the AAs".وعلى الرغم من حجمه المتواضع، إلا أن كويكب "PT5 2024" يثير اهتمام المجتمع العلمي، وبينما لم يتمكن علماء الفلك الهواة من رصده دون معدات متخصصة للغاية، إلا أن مروره على كوكب الأرض يمثل فرصة نادرة لدراسة ظاهرة استثنائية، وستكون هذه هي المرة الرابعة فقط التي تستضيف فيها الأرض قمرا صغيرا في قرن من الزمان.وتشمل الأحداث المماثلة السابقة، قمرا صغيرا في عام 2006، ظل في المدار لمدة عام تقريبا، وقمرا آخر أحدث في عام 2020.وفي بعض الأحيان، يتم أسر الأجسام الفضائية مثل كويكب "2024 PT5" بواسطة جاذبية الأرض، لكنها في الغالب ما تهرب قبل إكمال دورة كاملة.وبالنسبة لأولئك الذين يأملون في إلقاء نظرة على كويكب "2024 PT5"، فإنه سيقترب من كوكب الأرض مرة أخرى في 9 يناير/ كانون الثاني عام 2025، قبل أن يعود إلى أعماق الفضاء، وبعد هذا التاريخ، لا يُتوقع عودته حتى عام 2055.

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