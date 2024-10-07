https://sarabic.ae/20241007/سماء-مصر-تجمع-بين-قمر-ونجم-عملاق-ما-القصة؟-1093500836.html

سماء مصر تجمع بين قمر ونجم عملاق... ما القصة؟

سماء مصر تجمع بين قمر ونجم عملاق... ما القصة؟

سبوتنيك عربي

قال أستاذ الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الدكتور أشرف تادرس، إن السماء تتزين اليوم باقتران القمر والنجم العملاق Antares (قلب العقرب) في ظاهرة... 07.10.2024, سبوتنيك عربي

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وأوضح أن "أنتاريس" هو نجم أحمر عملاق يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف، ويبعد عن الأرض بحوالي 600 سنة ضوئية، لافتًا إلى أنه في يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيتراءى القمر في طور التربيع الأول حيث يتراءى القمر في منتصف مساره في السماء وقت غروب الشمس تقريبا وتبلغ نسبة لمعانه 50%.ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء حيث يكون القمر بجوار ذلك النجم، ويترافقان معا في السماء إلى أن يبدأ المشهد بالغروب في الـ 9:00 مساء تقريبا بتوقيت القاهرة.وأضاف تادرس أن الجزء المضيء من القمر يشير دائما إلى اتجاه الشمس حتى لو كانت الشمس تحت الأفق ومن ثم يتحرك القمر في السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب عند منتصف الليل تقريبا.كما ذكر تادرس أنه في 14 أكتوبر الجاري، سيتراءى القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) حيث نراهما متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وسيظلان متجاورين حتى بداية غروب المشهد في الرابعة صباحا تقريبا من صباح اليوم التالي.

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