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https://sarabic.ae/20241005/إيران-تعتزم-إطلاق-القمر-الاصطناعي-الاستشعاري-كوثر-إلى-الفضاء-قريبا-1093466300.html
إيران تعتزم إطلاق القمر الاصطناعي الاستشعاري "كوثر" إلى الفضاء قريبا
إيران تعتزم إطلاق القمر الاصطناعي الاستشعاري "كوثر" إلى الفضاء قريبا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالارية، اليوم السبت، أنه سيتم إطلاق القمر الاصطناعي الاستشعاري "كوثر " إلى الفضاء قريبا. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T16:37+0000
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن تصريحات حسن سالارية جاءت ضمن مراسم انطلاقة فعاليات الأسبوع العالمي للفضاء 2024، مؤكدا أنه "تم شراء كل سعة التصوير للقمر الاصطناعي الاستشعاري "كوثر" من قبل الحكومة حتى يكون لدى القطاع الخاص الحافز الكافي للدخول في هذا المشروع".وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه سيتم اطلاق هذا القمر الى الفضاء قريب، وأن "إطلاق كتلة النقل المداري "سامان 2"، وإطلاق القمرين الاصطناعيين "طلوع 3" و"ظفر 2" على شكل نظام فضائي ونظام الأقمار الصناعية IOT من أهم برامج صناعة الفضاء الإيرانية". ولفت حسن سالارية إلى أنه "منذ فترة تم إطلاق القمر الاصطناعي "شمران 1" بنجاح وتم وضعه في مداره ويقوم بمهامه، وفي المستقبل القريب سيتم إطلاق كتلة النقل المداري سامان (من أجل زيادة الارتفاع المداري للأقمار الصناعية)، وسيتم إطلاق ثلاثة أقمار استشعارية هي "كوثر" ،"طلوع 3 "و "ظفر 2" لتشكل منظومة أقمار اصطناعية معا".ونوه رئيس منظمة الفضاء الإيرانية إلى أنه في عام 2004 تم إنشاء منظمة الفضاء الإيرانية وبدأت العديد من المؤسسات العمل بعد ذلك التاريخ، وفي وقت لاحق تم بناء أول قمر اصطناعي للاتصالات ذات هيكل بسيط، مضيفا أنه في 2 فبراير/شباط 2009 تم إطلاق أول قمر اصطناعي إيراني من صنع محلي "اميد" بخاصية اتصال بسيطة.يشار إلى أن إيران نجحت في إطلاق قمرها الصناعي "شمران - 1"، في الرابع عشر من الشهر الماضي، وهو مخصص لأهداف البحث العلمي، وتم إطلاقه بواسطة حامل الأقمار الصناعية "قائم - 100" وتم وضعه بنجاح على مدار الأرض بمسافة 550 كم. ونقلت وكالة "إرنا"، أن نجاح إطلاق القمر الصناعي البحثي جاء بفضل تعاون المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية "ساريان" بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي وشركات قائمة على المعرفة الخاصة، بتصميم وبناء القمر الصناعي البحثي "شمران -1". يشار إلى أن القمر الصناعي "شمران -1" يزن نحو 60 كغم ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع.
https://sarabic.ae/20240914/نجاح-إطلاق-القمر-الصناعي-الإيراني-شمران-1-1092709562.html
https://sarabic.ae/20240121/إيران-تتلقى-أولى-الإشارات-من-القمر-الصناعي-ثريا-1085242581.html
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القمر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران, الفضاء
القمر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران, الفضاء

إيران تعتزم إطلاق القمر الاصطناعي الاستشعاري "كوثر" إلى الفضاء قريبا

16:37 GMT 05.10.2024
© Depositphotos.com / Petrovich99قمر صناعي مشتعل
قمر صناعي مشتعل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
© Depositphotos.com / Petrovich99
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أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالارية، اليوم السبت، أنه سيتم إطلاق القمر الاصطناعي الاستشعاري "كوثر " إلى الفضاء قريبا.
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن تصريحات حسن سالارية جاءت ضمن مراسم انطلاقة فعاليات الأسبوع العالمي للفضاء 2024، مؤكدا أنه "تم شراء كل سعة التصوير للقمر الاصطناعي الاستشعاري "كوثر" من قبل الحكومة حتى يكون لدى القطاع الخاص الحافز الكافي للدخول في هذا المشروع".
قمر صناعي لاهداف بحثية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
نجاح إطلاق القمر الصناعي الإيراني "شمران 1"
14 سبتمبر, 11:49 GMT
وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه سيتم اطلاق هذا القمر الى الفضاء قريب، وأن "إطلاق كتلة النقل المداري "سامان 2"، وإطلاق القمرين الاصطناعيين "طلوع 3" و"ظفر 2" على شكل نظام فضائي ونظام الأقمار الصناعية IOT من أهم برامج صناعة الفضاء الإيرانية".
ولفت حسن سالارية إلى أنه "منذ فترة تم إطلاق القمر الاصطناعي "شمران 1" بنجاح وتم وضعه في مداره ويقوم بمهامه، وفي المستقبل القريب سيتم إطلاق كتلة النقل المداري سامان (من أجل زيادة الارتفاع المداري للأقمار الصناعية)، وسيتم إطلاق ثلاثة أقمار استشعارية هي "كوثر" ،"طلوع 3 "و "ظفر 2" لتشكل منظومة أقمار اصطناعية معا".
ونوه رئيس منظمة الفضاء الإيرانية إلى أنه في عام 2004 تم إنشاء منظمة الفضاء الإيرانية وبدأت العديد من المؤسسات العمل بعد ذلك التاريخ، وفي وقت لاحق تم بناء أول قمر اصطناعي للاتصالات ذات هيكل بسيط، مضيفا أنه في 2 فبراير/شباط 2009 تم إطلاق أول قمر اصطناعي إيراني من صنع محلي "اميد" بخاصية اتصال بسيطة.
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
إيران تتلقى أولى الإشارات من القمر الصناعي "ثريا"
21 يناير, 13:18 GMT
يشار إلى أن إيران نجحت في إطلاق قمرها الصناعي "شمران - 1"، في الرابع عشر من الشهر الماضي، وهو مخصص لأهداف البحث العلمي، وتم إطلاقه بواسطة حامل الأقمار الصناعية "قائم - 100" وتم وضعه بنجاح على مدار الأرض بمسافة 550 كم.
ونقلت وكالة "إرنا"، أن نجاح إطلاق القمر الصناعي البحثي جاء بفضل تعاون المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية "ساريان" بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي وشركات قائمة على المعرفة الخاصة، بتصميم وبناء القمر الصناعي البحثي "شمران -1".
يشار إلى أن القمر الصناعي "شمران -1" يزن نحو 60 كغم ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع.
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