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https://sarabic.ae/20240914/نجاح-إطلاق-القمر-الصناعي-الإيراني-شمران-1-1092709562.html
نجاح إطلاق القمر الصناعي الإيراني "شمران 1"
نجاح إطلاق القمر الصناعي الإيراني "شمران 1"
سبوتنيك عربي
نجحت إيران في إطلاق قمرها الصناعي "شمران 1"، صباح اليوم السبت، وهو مخصص لأهداف البحث العلمي، وتم إطلاقه بواسطة حامل الأقمار الصناعية "قائم 100" وتم وضعه بنجاح... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T11:49+0000
2024-09-14T12:11+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، أن نجاح إطلاق القمر الصناعي البحثي جاء بفضل تعاون المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية "ساريان" بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي وشركات قائمة على المعرفة الخاصة، بتصميم وبناء القمر الصناعي البحثي "شمران1".يشار إلى أن القمر الصناعي "شمران1" يزن نحو 60 كغم ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع.وتمكن حامل الأقمار الصناعية "قائم 100"، الذي يعمل بالوقود الصلب، والذي تم تصميمه وبناؤه من قبل متخصصين في القوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، من إكمال عملية وضع القمر الصناعي "جمران 1" في المدار بنجاح وذلك في عمليته المدارية الثانية.وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حسن سالارية، عزم بلاده إطلاق ما مجموعه 6 إلى 8 أقمار اصطناعية هذا العام.ونقلت وكالة "إرنا" عن المسؤول الإيراني، أنه "من بين الأقمار الصناعية المقرر إطلاقها هذا العام أقمار "كوثر"، "ظفر 2" و"طلوع 3" بواسطة أقمار اصطناعية محلية وأجنبية مزودة بمنصات إطلاق".وجاءت تصريحات سالارية، خلال مؤتمر صحفي شرح خلاله تفاصيل البرنامج الفضائي الإيراني للعام الحالي (مارس/ آذار 2024- مارس 2025).وأوضح رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، أن "جزءا من برنامج منظمة الفضاء الإيرانية يتناول عقد مناقصة المرحلة الثانية واستكمال تصميم وبناء عينات نوعية لنظام "IOT" الضيق النطاق لمنظومة الأقمار الاصطناعية للبلاد والمسماة منظومة "الشهيد الحاج قاسم سليماني".يشمل البرنامج كذلك توريد الأقمار الصناعية التجريبية من خلال تصميم وتصنيع الأقمار البحثية 4 و5 و6، وشراء صور الأقمار الصناعية المحلية من خلال التعاقد مع نظام الأقمار الصناعية الدقيقة بدقة أفضل من 3 أمتار وذلك عن طريق القطاع الخاص.
https://sarabic.ae/20240615/رئيس-منظمة-الفضاء-الإيرانية-سنطلق-قمرين-صناعيين-جديدين-خلال-الشهر-المقبل-1089885205.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, علوم

نجاح إطلاق القمر الصناعي الإيراني "شمران 1"

11:49 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 12:11 GMT 14.09.2024)
© Photo / pixabay/PIRO4Dقمر صناعي لاهداف بحثية
قمر صناعي لاهداف بحثية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© Photo / pixabay/PIRO4D
تابعنا عبر
نجحت إيران في إطلاق قمرها الصناعي "شمران 1"، صباح اليوم السبت، وهو مخصص لأهداف البحث العلمي، وتم إطلاقه بواسطة حامل الأقمار الصناعية "قائم 100" وتم وضعه بنجاح في مدار يبلغ طوله 550 كم.
ونقلت وكالة "إرنا"، أن نجاح إطلاق القمر الصناعي البحثي جاء بفضل تعاون المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية "ساريان" بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي وشركات قائمة على المعرفة الخاصة، بتصميم وبناء القمر الصناعي البحثي "شمران1".
يشار إلى أن القمر الصناعي "شمران1" يزن نحو 60 كغم ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع.
وتمكن حامل الأقمار الصناعية "قائم 100"، الذي يعمل بالوقود الصلب، والذي تم تصميمه وبناؤه من قبل متخصصين في القوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، من إكمال عملية وضع القمر الصناعي "جمران 1" في المدار بنجاح وذلك في عمليته المدارية الثانية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حسن سالارية، عزم بلاده إطلاق ما مجموعه 6 إلى 8 أقمار اصطناعية هذا العام.
ونقلت وكالة "إرنا" عن المسؤول الإيراني، أنه "من بين الأقمار الصناعية المقرر إطلاقها هذا العام أقمار "كوثر"، "ظفر 2" و"طلوع 3" بواسطة أقمار اصطناعية محلية وأجنبية مزودة بمنصات إطلاق".
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رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: سنطلق قمرين صناعيين جديدين خلال الشهر المقبل
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وجاءت تصريحات سالارية، خلال مؤتمر صحفي شرح خلاله تفاصيل البرنامج الفضائي الإيراني للعام الحالي (مارس/ آذار 2024- مارس 2025).
وأوضح رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، أن "جزءا من برنامج منظمة الفضاء الإيرانية يتناول عقد مناقصة المرحلة الثانية واستكمال تصميم وبناء عينات نوعية لنظام "IOT" الضيق النطاق لمنظومة الأقمار الاصطناعية للبلاد والمسماة منظومة "الشهيد الحاج قاسم سليماني".
يشمل البرنامج كذلك توريد الأقمار الصناعية التجريبية من خلال تصميم وتصنيع الأقمار البحثية 4 و5 و6، وشراء صور الأقمار الصناعية المحلية من خلال التعاقد مع نظام الأقمار الصناعية الدقيقة بدقة أفضل من 3 أمتار وذلك عن طريق القطاع الخاص.
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