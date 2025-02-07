https://sarabic.ae/20250207/البشر-يتطورون-بشكل-غريب-في-مكان-واحد-على-كوكب-الأرض-1097555994.html

البشر يتطورون بشكل غريب في مكان واحد على كوكب الأرض

البشر يتطورون بشكل غريب في مكان واحد على كوكب الأرض

سبوتنيك عربي

ازدهرت المجتمعات البشرية، في المرتفعات العالية على هضبة التبت، حيث تكون مستويات الأكسجين في الهواء الذي يتنفسه الناس أقل بشكل ملحوظ من الارتفاعات المنخفضة. 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T08:31+0000

2025-02-07T08:31+0000

2025-02-07T08:31+0000

مجتمع

علوم

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وخلال أكثر من 10000 عام من استيطان المنطقة، تغيرت أجساد أولئك الذين يعيشون هناك بطرق تسمح للسكان بالاستفادة القصوى من الغلاف الجوي، الذي قد يؤدي بالنسبة لمعظم البشر إلى عدم توصيل ما يكفي من الأكسجين عبر خلايا الدم إلى أنسجة الجسم، وهي الحالة المعروفة باسم نقص الأكسجين.وقالت عالمة الأنثروبولوجيا، سينثيا بيل، من جامعة كيس ويسترن ريزيرف، في الولايات المتحدة الأمريكية، لموقع "ساينس أليرت"، أن التكيف مع نقص الأكسجين في المرتفعات أمر رائع، لأن الإجهاد شديد، ويعاني منه الجميع بالتساوي على ارتفاع معين، ويمكن قياسه، وبالتالي هو مثال جميل لكيفية وسبب تمتع جنسنا بالكثير من التنوع البيولوجي".وتدرس بيل الاستجابة البشرية لظروف المعيشة في ظل نقص الأكسجين منذ سنوات. في بحث نُشر في أكتوبر 2024، كشفت هي وفريقها عن بعض التكيفات المحددة في المجتمعات التبتية، كالسمات التي تساعد الدم على توصيل الأكسجين.وسجل الباحثون عدد المواليد الأحياء، والذي يتراوح بين 0 و14 لكل امرأة بمعدل 5.2، بالإضافة إلى المعلومات والقياسات الصحية والجسدية.ومن بين الأشياء التي قاموا بقياسها، مستويات الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء المسؤول عن توصيل الأكسجين إلى الأنسجة.لكن تشبع الأكسجين في الهيموجلوبين كان مرتفعًا، وتشير النتائج مجتمعة إلى أن التكيفات قادرة على تعظيم توصيل الأكسجين إلى الخلايا والأنسجة دون زيادة كثافة الدم، وهي النتيجة التي من شأنها أن تضع المزيد من الضغط على القلب حيث يكافح لضخ سائل ذي لزوجة أعلى وأكثر مقاومة للتدفق.اكتشاف طريقة بسيطة للتخلص من الشعر الأبيض"اضطراب تبدد الشخصية"... أسبابه وأعراضه

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