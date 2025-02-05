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https://sarabic.ae/20250205/مصدر-بديل-للبروتين-مسحوق-الدود-في-طعام-الأوروبيين-قريبا-1097511119.html
"مصدر بديل للبروتين".. مسحوق الدود في طعام الأوروبيين قريبا
"مصدر بديل للبروتين".. مسحوق الدود في طعام الأوروبيين قريبا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أنه في 10 فبراير/ شباط الجاري، يدخل حيّز التنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بالسماح باستخدام أنواع من الحشرات في... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T17:16+0000
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وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، بأن "الاتحاد الأوروبي، نشر لائحة تسمح باستخدام أنواع من الحشرات كمكونات في الخبز وبعض الأطعمة، إذ يسمح ببيع المسحوق المشتق من يرقات خنفساء دودة الوجبة أو دودة الطحين الصفراء، المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية، كمكون غذائي جديد".وقدّمت شركة "نوتري إيرث"، في 30 يوليو/ تموز 2019، طلبا إلى المفوضية الأوروبية للحصول على ترخيص لوضع مسحوق معالج بالأشعة فوق البنفسجية لـ"دودة الطحين الصفراء" في سوق الاتحاد كـ"غذاء جديد".وفي العام التالي، طلبت المفوضية من الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية إجراء تقييم للمسحوق المعالج بالأشعة فوق البنفسجية لليرقات الكاملة كغذاء جديد ومشتق من "دودة الطحين الصفراء".وفي العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي منح شركة "نوتري إيرث"، ولمدة 5 سنوات فقط، طرح المنتج في السوق داخل الاتحاد، بداية من 10 فبراير 2025.وأكدت الصحيفة الغربية على موقعها الإلكتروني أن "اللوائح الجديدة المتعلقة بالخبز واللفائف المباعة داخل الاتحاد الأوروبي تسمح بما يصل إلى 4 جرامات من ديدان الوجبة لكل 100 جرام من الخبز، على أن يحتوي الكعك على ما يصل إلى 3.5 جرام من اليرقات لكل 100 جرام".ويتوقع أن تؤمن الديدان مصادر بديلة للأمن الغذائي والبروتين، خاصة وأن ديدان الوجبة تستهلك كميات أقل من الأتربة والمياه والغذاء، وتعتبر مصدرا بديلا وأكثر نظافة للبروتين.
https://sarabic.ae/20210115/هل-يمكنك-أكل-الديدان؟-وكالة-الغذاء-الأوربية-تنصح-بأكلها-1047806192.html
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الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي, علوم
الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي, علوم

"مصدر بديل للبروتين".. مسحوق الدود في طعام الأوروبيين قريبا

17:16 GMT 05.02.2025
© Photo / unsplash/Morten Jakob Pedersenديدان
ديدان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Photo / unsplash/Morten Jakob Pedersen
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أنه في 10 فبراير/ شباط الجاري، يدخل حيّز التنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بالسماح باستخدام أنواع من الحشرات في صناعة بعض أنواع المأكولات.
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، بأن "الاتحاد الأوروبي، نشر لائحة تسمح باستخدام أنواع من الحشرات كمكونات في الخبز وبعض الأطعمة، إذ يسمح ببيع المسحوق المشتق من يرقات خنفساء دودة الوجبة أو دودة الطحين الصفراء، المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية، كمكون غذائي جديد".
وقدّمت شركة "نوتري إيرث"، في 30 يوليو/ تموز 2019، طلبا إلى المفوضية الأوروبية للحصول على ترخيص لوضع مسحوق معالج بالأشعة فوق البنفسجية لـ"دودة الطحين الصفراء" في سوق الاتحاد كـ"غذاء جديد".
ديدان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2021
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هل يمكنك أكل الديدان؟ وكالة الغذاء الأوروبية تنصح بأكلها
15 يناير 2021, 10:20 GMT
وفي العام التالي، طلبت المفوضية من الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية إجراء تقييم للمسحوق المعالج بالأشعة فوق البنفسجية لليرقات الكاملة كغذاء جديد ومشتق من "دودة الطحين الصفراء".
وهو ما حدا بالهيئة الأوروبية في 28 مارس/ آذار 2023، إلى اعتماد رأيها العلمي بشأن "سلامة مسحوق دودة الطحين الصفراء المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية كغذاء جديد".
وفي العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي منح شركة "نوتري إيرث"، ولمدة 5 سنوات فقط، طرح المنتج في السوق داخل الاتحاد، بداية من 10 فبراير 2025.
وأكدت الصحيفة الغربية على موقعها الإلكتروني أن "اللوائح الجديدة المتعلقة بالخبز واللفائف المباعة داخل الاتحاد الأوروبي تسمح بما يصل إلى 4 جرامات من ديدان الوجبة لكل 100 جرام من الخبز، على أن يحتوي الكعك على ما يصل إلى 3.5 جرام من اليرقات لكل 100 جرام".
ويتوقع أن تؤمن الديدان مصادر بديلة للأمن الغذائي والبروتين، خاصة وأن ديدان الوجبة تستهلك كميات أقل من الأتربة والمياه والغذاء، وتعتبر مصدرا بديلا وأكثر نظافة للبروتين.
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