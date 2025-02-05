https://sarabic.ae/20250205/ضابط-أمريكي-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-لها-جذور-نازية-1097483767.html
ضابط أمريكي: رئيسة المفوضية الأوروبية لها جذور نازية
ضابط أمريكي: رئيسة المفوضية الأوروبية لها جذور نازية
سبوتنيك عربي
اتهم ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأنها ذات جذور نازية، على خلفية تصريحاتها حول أوكرانيا. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T05:38+0000
2025-02-05T05:38+0000
2025-02-05T05:38+0000
روسيا
العالم
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وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد صرحت بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل دعم نظام كييف بالأسلحة والذخيرة.وكتب ريتر على منصة "إكس": "لقد قتلتم بالفعل مليون أوكراني. هل تريدين مليونًا آخر؟ إن جذورك النازية تكشف عن نفسها، أورسولا!".وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يجب أن "يستخدم بشكل إبداعي" الأصول الروسية المجمدة بشكل غير قانوني لمساعدة أوكرانيا.وحذرت موسكو الدول الغربية مرارا وتكرارا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لا تغير شيئا بل تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع. وكما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة ليس فقط من خلال إرسال الأصول العسكرية، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد.بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقرب من 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي.باحث: "ترومان الجديد" يلقي بالبشرية إلى الحرب الثالثة... ورهاننا على صبر روسيا الاستراتيجيزعيم حزب فرنسي: يجب تدمير الاتحاد الأوروبي قبل أن يبدأ الحرب
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روسيا, العالم
ضابط أمريكي: رئيسة المفوضية الأوروبية لها جذور نازية
اتهم ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأنها ذات جذور نازية، على خلفية تصريحاتها حول أوكرانيا.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد صرحت بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل دعم نظام كييف بالأسلحة والذخيرة.
وكتب ريتر على منصة "إكس": "لقد قتلتم بالفعل مليون أوكراني. هل تريدين مليونًا آخر؟ إن جذورك النازية تكشف عن نفسها، أورسولا!".
وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يجب أن "يستخدم بشكل إبداعي" الأصول الروسية المجمدة بشكل غير قانوني لمساعدة أوكرانيا.
وأضافت: "من المهم للغاية أن تقوم الدول الأعضاء بتمديد تجميد الأصول الروسية. يمكننا الآن أن نواصل التفكير في طرق إبداعية لاستخدام هذه الأصول لدعم أوكرانيا. يتعين علينا أن نظهر للكرملين أن كلما طالت الحرب، زادت التكلفة بالنسبة لروسيا".
وحذرت موسكو الدول الغربية مرارا وتكرارا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لا تغير شيئا بل تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع. وكما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة ليس فقط من خلال إرسال الأصول العسكرية، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد.
بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقرب من 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي.