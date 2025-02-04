علماء روس يطورون جهازا منزليا ينقذك من الجلطات القلبية قبل وقوعها
© Getty Images / John Lundتشكل أنماط الطاقة قلبًا بشريًا نشطًا في صورة تتعلق بقضايا القلب وأبحاث الشريان التاجي والطاقة الحيوية والتشريح
© Getty Images / John Lund
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قام علماء روس بتطوير جهاز منزلي لتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية بطريقة غير جراحية، مؤكدين أن استخدام النظام المتطور سيوسع بشكل كبير إمكانيات المراقبة الذاتية في المنزل وسيسمح بالكشف في الوقت المناسب عن مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.
وأشار العلماء إلى أنه وفي غضون دقائق، يستخدم الجهاز مستشعرين لتحديد لزوجة الدم والهيماتوكريت (مؤشر نسبة يعكس نسبة خلايا الدم الحمراء في وحدة حجم الدم)، وقياس مرونة جدران الأوعية الدموية، ومعدل ضربات القلب، وضغط الدم.
وأكد العلماء أن خطر القلب والأوعية الدموية هو احتمال حدوث حدث مميت معين في الجهاز القلبي الوعائي (احتشاء عضلة القلب، السكتة الدماغية، الخثار)، وأن تحديد وتقييم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية له أهمية استراتيجية لاختيار نظام التدابير الوقائية وتكتيكات العلاج للمرضى.
أمس, 07:50 GMT
وأوضح العلماء أنهم قاموا بتطوير جهاز أطلقوا عليه اسم "نوع من مقياس الحرارة للقلب والأوعية الدموية".
وقال مدير المشروع، أستاذ قسم جراحة المستشفيات في كلية الطب في جامعة "ساراتوف" الطبية الحكومية، أوليغ تساريف، لوكالة "سبوتنيك: "أجرى العلماء سلسلة من الدراسات النظرية والتجريبية والسريرية، ونتيجة لذلك تم اكتشاف أنماط فريدة من النبض تم التعرف على انتشار الموجة في إسقاط الشرايين العضدية والكعبرية".
وتابع: "الإشارات الكهربائية لموجة النبضة لها شكل منحنى السعة ويتم نقلها إلى الجهاز، حيث تتم معالجة البيانات تلقائيًا، ونتيجة لذلك، يوفر الجهاز معايير طبية في الوقت الحقيقي تسمح بتقييم درجة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لزوجة الدم، الهيماتوكريت، مرونة جدران الأوعية الدموية، معدل ضربات القلب، ضغط الدم، موضحًا أن الخطأ في الجهاز لا يتجاوز 3% (مقارنة بالطرق التقليدية).
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وذكرت الجامعة أن الأعمال التحضيرية جارية حالياً لإنشاء نموذج صناعي أولي لهذا النظام الذكي تمهيداً لإنتاجه بكميات كبيرة. وبحسب أوليغ تساريف، فإن النموذج النهائي سيكون مماثلاً من حيث السعر وسهولة الاستخدام لأجهزة قياس ضغط العين الأوتوماتيكية المشهورة على نطاق واسع.
يذكر أن أمراض القلب والأوعية الدموية تحتل المرتبة الأولى في قائمة الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة، حيث يموت سنويا ما بين 17.9 إلى 20.5 مليون شخص حول العالم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن بين هؤلاء، تسجل روسيا أكثر من نصف مليون حالة وفاة سنويا.