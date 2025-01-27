https://sarabic.ae/20250127/أطباء-روس-يجرون-عملية-جراحية-معقدة-تنقذ-حياة-مريض-بحالة-نادرة-1097199977.html
أطباء روس يجرون عملية جراحية معقدة تنقذ حياة مريض بحالة نادرة
أطباء روس يجرون عملية جراحية معقدة تنقذ حياة مريض بحالة نادرة
سبوتنيك عربي
صرحت نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا للصحفيين، بأن الأطباء في مركز موسكو للأبحاث السريرية متعدد التخصصات "سيرغي بوتكين"، أجروا عملية... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T11:45+0000
2025-01-27T11:45+0000
2025-01-27T11:45+0000
مجتمع
الصحة
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وأوضحت راكوفا، أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث يعتمد خلاص المرضى الذين يعانون من مثل هذه الأمراض، على عدد من العوامل، كمؤهلات الطاقم الطبي، وإجراءاتهم الواضحة والمنسقة، وتوافر معدات التشخيص الحديثة، وإمكانية استخدام أفضل طرق العلاج.وأضافت: "بفضل العمل واسع النطاق في كل مجال من هذه المجالات، نجحت مستشفيات العاصمة، في تقديم الرعاية للمرضى الذين يعانون من أمراض عادية ومعقدة ونادرة".وأردفت: "في غرفة العمليات المختلطة، نجح أطباؤنا في إجراء العلاج الجراحي الطارئ باستخدام نوعين مختلفين من التدخلات، المفتوحة والأوعية الدموية الداخلية، وبعد أسبوع خرج الرجل من المستشفى".وأشارت إلى أن حدوث تمدد الأوعية الدموية الأبهري الكبير، أمر نادر للغاية في الممارسة الطبية، في هذه الحالة، تأثر الشريان الأورطي الصدري والبطني للمريض.وتابعت: "وفي المرحلة الثانية قاموا بتركيب طرف صناعي في الشريان الأورطي البطني، باستخدام طريقة الأوعية الدموية عالية التقنية وتم تأكيد إتمام العملية بنجاح بواسطة فحص أشعة إكس".لماذا تعتبر الإنفلونزا أكثر خطورة من "كورونا" في شتاء عام 2025؟مفاجأة... فيروس "لا علاج له" قد يصل دولة عربية بسيناريو يختلف عن كورونا
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الصحة
أطباء روس يجرون عملية جراحية معقدة تنقذ حياة مريض بحالة نادرة
صرحت نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا للصحفيين، بأن الأطباء في مركز موسكو للأبحاث السريرية متعدد التخصصات "سيرغي بوتكين"، أجروا عملية هجينة فريدة من نوعها، على مريض يعاني من تمدد الأوعية الدموية الأبهري الكبير، وبعد أسبوع خرج إلى المنزل بشكل طيبعي.
وأوضحت راكوفا، أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث يعتمد خلاص المرضى الذين يعانون من مثل هذه الأمراض، على عدد من العوامل، كمؤهلات الطاقم الطبي، وإجراءاتهم الواضحة والمنسقة، وتوافر معدات التشخيص الحديثة، وإمكانية استخدام أفضل طرق العلاج.
وأضافت: "بفضل العمل واسع النطاق في كل مجال من هذه المجالات، نجحت مستشفيات العاصمة، في تقديم الرعاية للمرضى الذين يعانون من أمراض عادية ومعقدة ونادرة".
من الأمثلة الصارخة على ذلك، إنقاذ أطباء مستشفى بوتكين لمريض يبلغ من العمر 66 عامًا، حيث تم إدخال الرجل مصابًا بتمدد الأوعية الدموية الأبهري الكبير، النادر جدا، وفي أي لحظة يمكن أن يؤدي ذلك إلى أزمة (قلبية).
وأردفت: "في غرفة العمليات المختلطة، نجح أطباؤنا في إجراء العلاج الجراحي الطارئ باستخدام نوعين مختلفين من التدخلات، المفتوحة والأوعية الدموية الداخلية، وبعد أسبوع خرج الرجل من المستشفى".
وأشارت إلى أن حدوث تمدد الأوعية الدموية الأبهري الكبير، أمر نادر للغاية في الممارسة الطبية، في هذه الحالة، تأثر الشريان الأورطي الصدري والبطني للمريض.
اختار فريق جراحي الأوعية الدموية في المركز السريري نهجًا مختلطًا، ففي المرحلة الأولى، قام الأطباء بتركيب طرف صناعي في الشريان الأورطي الصدري من خلال الوصول المفتوح.
وتابعت: "وفي المرحلة الثانية قاموا بتركيب طرف صناعي في الشريان الأورطي البطني، باستخدام طريقة الأوعية الدموية عالية التقنية وتم تأكيد إتمام العملية بنجاح بواسطة فحص أشعة إكس".