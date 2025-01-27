https://sarabic.ae/20250127/أطباء-روس-يجرون-عملية-جراحية-معقدة-تنقذ-حياة-مريض-بحالة-نادرة-1097199977.html

أطباء روس يجرون عملية جراحية معقدة تنقذ حياة مريض بحالة نادرة

أطباء روس يجرون عملية جراحية معقدة تنقذ حياة مريض بحالة نادرة

سبوتنيك عربي

صرحت نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا للصحفيين، بأن الأطباء في مركز موسكو للأبحاث السريرية متعدد التخصصات "سيرغي بوتكين"، أجروا عملية... 27.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-27T11:45+0000

2025-01-27T11:45+0000

2025-01-27T11:45+0000

مجتمع

الصحة

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وأوضحت راكوفا، أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث يعتمد خلاص المرضى الذين يعانون من مثل هذه الأمراض، على عدد من العوامل، كمؤهلات الطاقم الطبي، وإجراءاتهم الواضحة والمنسقة، وتوافر معدات التشخيص الحديثة، وإمكانية استخدام أفضل طرق العلاج.وأضافت: "بفضل العمل واسع النطاق في كل مجال من هذه المجالات، نجحت مستشفيات العاصمة، في تقديم الرعاية للمرضى الذين يعانون من أمراض عادية ومعقدة ونادرة".وأردفت: "في غرفة العمليات المختلطة، نجح أطباؤنا في إجراء العلاج الجراحي الطارئ باستخدام نوعين مختلفين من التدخلات، المفتوحة والأوعية الدموية الداخلية، وبعد أسبوع خرج الرجل من المستشفى".وأشارت إلى أن حدوث تمدد الأوعية الدموية الأبهري الكبير، أمر نادر للغاية في الممارسة الطبية، في هذه الحالة، تأثر الشريان الأورطي الصدري والبطني للمريض.وتابعت: "وفي المرحلة الثانية قاموا بتركيب طرف صناعي في الشريان الأورطي البطني، باستخدام طريقة الأوعية الدموية عالية التقنية وتم تأكيد إتمام العملية بنجاح بواسطة فحص أشعة إكس".لماذا تعتبر الإنفلونزا أكثر خطورة من "كورونا" في شتاء عام 2025؟مفاجأة... فيروس "لا علاج له" قد يصل دولة عربية بسيناريو يختلف عن كورونا

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