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https://sarabic.ae/20250125/لماذا-تُعد-الإنفلونزا-أكثر-خطورة-من-كورونا-في-شتاء-2025؟-1097158753.html
لماذا تُعد الإنفلونزا أكثر خطورة من "كورونا" في شتاء 2025؟
لماذا تُعد الإنفلونزا أكثر خطورة من "كورونا" في شتاء 2025؟
سبوتنيك عربي
زعمت تقارير حديثة، أن فصول الشتاء الماضية شهدت موجة قاسية من العدوى، منذ ظهور فيروس "كورونا" المستجد وانتشاره العالمية، إلا أن الوضع يبدو مختلفا في العام... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T21:42+0000
2025-01-25T21:42+0000
مجتمع
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
منوعات
الصحة
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وأشارت إلى أن الارتفاع المعتاد في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" خلال الشتاء بدا أكثر هدوءا، مع انخفاض انتشاره في مياه الصرف الصحي، وتراجع معدلات الدخول إلى المستشفيات، مقارنة بالعام الماضي 2024.وبدلا من (كوفيد-19)، فقد شهد هذا الشتاء انتشار أمراض أخرى، مثل الالتهاب الرئوي، والفيروس المخلوي التنفسي، ونوروفيروس، وإنفلونزا الطيور، إلى جانب الإنفلونزا التي تثير القلق بشكل خاص، بسبب ارتفاع معدلات الدخول إلى المستشفيات في أمريكا بسببها، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأعربت التقارير الغربية عن مخاوف من سلالة "H5N1" لإنفلونزا الطيور، إذ قد يؤدي تزامن الإصابة بها وبالإنفلونزا الموسمية، إلى تطور فيروس جديد أكثر خطورة على البشر.ويظل الالتزام بالنصائح الصحية الأساسية أمر ضروري، وهي تلقي اللقاحات، والبقاء في المنزل عند المرض، وغسل اليدين باستمرار.
https://sarabic.ae/20250107/مفاجأة-فيروس-لا-علاج-له-قد-يصل-دولة-عربية-بسيناريو-يختلف-عن-كورونا-1096561920.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, منوعات, الصحة
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, منوعات, الصحة

لماذا تُعد الإنفلونزا أكثر خطورة من "كورونا" في شتاء 2025؟

21:42 GMT 25.01.2025
© Photo / Unsplash/ Brittany Coletteالإنفلونزا
الإنفلونزا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
الإنفلونزا
© Photo / Unsplash/ Brittany Colette
تابعنا عبر
زعمت تقارير حديثة، أن فصول الشتاء الماضية شهدت موجة قاسية من العدوى، منذ ظهور فيروس "كورونا" المستجد وانتشاره العالمية، إلا أن الوضع يبدو مختلفا في العام الحالي 2025.
وأشارت إلى أن الارتفاع المعتاد في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" خلال الشتاء بدا أكثر هدوءا، مع انخفاض انتشاره في مياه الصرف الصحي، وتراجع معدلات الدخول إلى المستشفيات، مقارنة بالعام الماضي 2024.
وبدلا من (كوفيد-19)، فقد شهد هذا الشتاء انتشار أمراض أخرى، مثل الالتهاب الرئوي، والفيروس المخلوي التنفسي، ونوروفيروس، وإنفلونزا الطيور، إلى جانب الإنفلونزا التي تثير القلق بشكل خاص، بسبب ارتفاع معدلات الدخول إلى المستشفيات في أمريكا بسببها، وفقا لوسائل إعلام غربية.
مستشفى بيرغامو الميداني،  حيث يُعالج مصابو كورونا، إيطاليا 6 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
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7 يناير, 13:40 GMT

ويشير الخبراء إلى أن الشتاء يهيئ بيئة ملائمة لانتشار الفيروسات المحمولة جوا، وهنا يوضح، ديمتري داسكالاكيس، من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "في الوقت الحالي، الإنفلونزا هي المحرك الرئيسي، بينما (كوفيد-19) ليس المهيمن".

وأعربت التقارير الغربية عن مخاوف من سلالة "H5N1" لإنفلونزا الطيور، إذ قد يؤدي تزامن الإصابة بها وبالإنفلونزا الموسمية، إلى تطور فيروس جديد أكثر خطورة على البشر.
ويظل الالتزام بالنصائح الصحية الأساسية أمر ضروري، وهي تلقي اللقاحات، والبقاء في المنزل عند المرض، وغسل اليدين باستمرار.
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