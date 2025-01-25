https://sarabic.ae/20250125/لماذا-تُعد-الإنفلونزا-أكثر-خطورة-من-كورونا-في-شتاء-2025؟-1097158753.html

لماذا تُعد الإنفلونزا أكثر خطورة من "كورونا" في شتاء 2025؟

لماذا تُعد الإنفلونزا أكثر خطورة من "كورونا" في شتاء 2025؟

سبوتنيك عربي

زعمت تقارير حديثة، أن فصول الشتاء الماضية شهدت موجة قاسية من العدوى، منذ ظهور فيروس "كورونا" المستجد وانتشاره العالمية، إلا أن الوضع يبدو مختلفا في العام... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T21:42+0000

2025-01-25T21:42+0000

2025-01-25T21:42+0000

مجتمع

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

منوعات

الصحة

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وأشارت إلى أن الارتفاع المعتاد في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" خلال الشتاء بدا أكثر هدوءا، مع انخفاض انتشاره في مياه الصرف الصحي، وتراجع معدلات الدخول إلى المستشفيات، مقارنة بالعام الماضي 2024.وبدلا من (كوفيد-19)، فقد شهد هذا الشتاء انتشار أمراض أخرى، مثل الالتهاب الرئوي، والفيروس المخلوي التنفسي، ونوروفيروس، وإنفلونزا الطيور، إلى جانب الإنفلونزا التي تثير القلق بشكل خاص، بسبب ارتفاع معدلات الدخول إلى المستشفيات في أمريكا بسببها، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأعربت التقارير الغربية عن مخاوف من سلالة "H5N1" لإنفلونزا الطيور، إذ قد يؤدي تزامن الإصابة بها وبالإنفلونزا الموسمية، إلى تطور فيروس جديد أكثر خطورة على البشر.ويظل الالتزام بالنصائح الصحية الأساسية أمر ضروري، وهي تلقي اللقاحات، والبقاء في المنزل عند المرض، وغسل اليدين باستمرار.

https://sarabic.ae/20250107/مفاجأة-فيروس-لا-علاج-له-قد-يصل-دولة-عربية-بسيناريو-يختلف-عن-كورونا-1096561920.html

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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, منوعات, الصحة