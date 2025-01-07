https://sarabic.ae/20250107/مفاجأة-فيروس-لا-علاج-له-قد-يصل-دولة-عربية-بسيناريو-يختلف-عن-كورونا-1096561920.html

مفاجأة... فيروس "لا علاج له" قد يصل دولة عربية بسيناريو يختلف عن كورونا

مفاجأة... فيروس "لا علاج له" قد يصل دولة عربية بسيناريو يختلف عن كورونا

سبوتنيك عربي

تثير الإصابات المتزايدة بفيروس "الميتانيموفيروس البشري" (HMPV) في الصين مخاوف عديدة، مع احتمال وصوله إلى إحدى الدول العربية، رغم عدم توقع تكرار سيناريو... 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T13:40+0000

2025-01-07T13:40+0000

2025-01-07T13:40+0000

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يسبب الفيروس الرئوي أعراضا مشابهة للإنفلونزا، منها الحمى والسعال واحتقان الأنف، وتستمر فترة حضانته من 3 إلى 6 أيام.وحسب موقع "شفق نيوز"، فإن المدير العام للصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض عبد الأمير الحلفي، أكد اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل الفيروس في العراق بعد، وأن الفحوصات الجينية التي يتم إجراؤها لم تكشف عن وجوده حتى الآن. وأضاف أنه في حال ظهرت حالات إصابة، يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.فيما نقل الموقع عن أطباء عراقيين متخصصين في الأمراض التنفسية، قولهم إن الفيروس ينتقل سريعًا، ويصيب الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن.ومع ذلك، لا يتوقع الأطباء أن يتسبب في أزمة مماثلة لفيروس "كوفيد-19"، لافتين إلى أن الوقاية من الفيروس تعتمد على اتباع تدابير مثل الابتعاد عن المصابين، وارتداء الكمامات.ومن جانب آخر، أكدت وزارة التربية العراقية أنها تتعاون مع وزارة الصحة لتنفيذ إجراءات وقائية ضد الفيروس، خاصة في المدارس.وتشهد الصين في الآونة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بفيروس "HMPV"، ما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات واتخاذ تدابير طارئة، وسط مخاوف عالمية من تكرار سيناريو "كوفيد-19".إذ يستحضر هذا الفيروس في أذهان العالم وباء كورونا، التي اجتاح العالم بأسره، وخاصة أن الفيروس بدأ ظهوره حينها في الصين، وكانت البؤرة الأولى للوباء مدينة ووهان.

https://sarabic.ae/20250104/مرض-فيروسي-يتزايد-بين-الأطفال-في-الصين-ما-هو-وكيف-يمكن-الوقاية-منه-1096481629.html

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الصين, العراق, فيروس كورونا, الصحة, العالم, العالم العربي, الأخبار