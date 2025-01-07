مفاجأة... فيروس "لا علاج له" قد يصل دولة عربية بسيناريو يختلف عن كورونا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
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30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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مدار الليل والنهار
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خبير: الجنود الأوكرانيون يفرون من معسكرات التدريب في فرنسا كي لا يعودوا إلى بلادهم
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250107/مفاجأة-فيروس-لا-علاج-له-قد-يصل-دولة-عربية-بسيناريو-يختلف-عن-كورونا-1096561920.html
مفاجأة... فيروس "لا علاج له" قد يصل دولة عربية بسيناريو يختلف عن كورونا
مفاجأة... فيروس "لا علاج له" قد يصل دولة عربية بسيناريو يختلف عن كورونا
سبوتنيك عربي
تثير الإصابات المتزايدة بفيروس "الميتانيموفيروس البشري" (HMPV) في الصين مخاوف عديدة، مع احتمال وصوله إلى إحدى الدول العربية، رغم عدم توقع تكرار سيناريو... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T13:40+0000
2025-01-07T13:40+0000
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يسبب الفيروس الرئوي أعراضا مشابهة للإنفلونزا، منها الحمى والسعال واحتقان الأنف، وتستمر فترة حضانته من 3 إلى 6 أيام.وحسب موقع "شفق نيوز"، فإن المدير العام للصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض عبد الأمير الحلفي، أكد اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل الفيروس في العراق بعد، وأن الفحوصات الجينية التي يتم إجراؤها لم تكشف عن وجوده حتى الآن. وأضاف أنه في حال ظهرت حالات إصابة، يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.فيما نقل الموقع عن أطباء عراقيين متخصصين في الأمراض التنفسية، قولهم إن الفيروس ينتقل سريعًا، ويصيب الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن.ومع ذلك، لا يتوقع الأطباء أن يتسبب في أزمة مماثلة لفيروس "كوفيد-19"، لافتين إلى أن الوقاية من الفيروس تعتمد على اتباع تدابير مثل الابتعاد عن المصابين، وارتداء الكمامات.ومن جانب آخر، أكدت وزارة التربية العراقية أنها تتعاون مع وزارة الصحة لتنفيذ إجراءات وقائية ضد الفيروس، خاصة في المدارس.وتشهد الصين في الآونة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بفيروس "HMPV"، ما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات واتخاذ تدابير طارئة، وسط مخاوف عالمية من تكرار سيناريو "كوفيد-19".إذ يستحضر هذا الفيروس في أذهان العالم وباء كورونا، التي اجتاح العالم بأسره، وخاصة أن الفيروس بدأ ظهوره حينها في الصين، وكانت البؤرة الأولى للوباء مدينة ووهان.
https://sarabic.ae/20250104/مرض-فيروسي-يتزايد-بين-الأطفال-في-الصين-ما-هو-وكيف-يمكن-الوقاية-منه-1096481629.html
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الصين, العراق, فيروس كورونا, الصحة, العالم, العالم العربي, الأخبار
الصين, العراق, فيروس كورونا, الصحة, العالم, العالم العربي, الأخبار

مفاجأة... فيروس "لا علاج له" قد يصل دولة عربية بسيناريو يختلف عن كورونا

13:40 GMT 07.01.2025
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمستشفى بيرغامو الميداني،  حيث يُعالج مصابو كورونا، إيطاليا 6 أبريل 2020
مستشفى بيرغامو الميداني،  حيث يُعالج مصابو كورونا، إيطاليا 6 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation
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تابعنا عبر
تثير الإصابات المتزايدة بفيروس "الميتانيموفيروس البشري" (HMPV) في الصين مخاوف عديدة، مع احتمال وصوله إلى إحدى الدول العربية، رغم عدم توقع تكرار سيناريو "كوفيد-19".
يسبب الفيروس الرئوي أعراضا مشابهة للإنفلونزا، منها الحمى والسعال واحتقان الأنف، وتستمر فترة حضانته من 3 إلى 6 أيام.
وحسب موقع "شفق نيوز"، فإن المدير العام للصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض عبد الأمير الحلفي، أكد اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل الفيروس في العراق بعد، وأن الفحوصات الجينية التي يتم إجراؤها لم تكشف عن وجوده حتى الآن.
وأضاف أنه في حال ظهرت حالات إصابة، يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.
فيما نقل الموقع عن أطباء عراقيين متخصصين في الأمراض التنفسية، قولهم إن الفيروس ينتقل سريعًا، ويصيب الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن.
فيروس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
مجتمع
مرض فيروسي يتزايد بين الأطفال في الصين.. ما هو وكيف يمكن الوقاية منه؟
4 يناير, 19:34 GMT

ووفقا للأطباء، فإن "احتمال انتقاله من الصين إلى العراق وارد كما حال باقي الفيروسات".

ومع ذلك، لا يتوقع الأطباء أن يتسبب في أزمة مماثلة لفيروس "كوفيد-19"، لافتين إلى أن الوقاية من الفيروس تعتمد على اتباع تدابير مثل الابتعاد عن المصابين، وارتداء الكمامات.
ومن جانب آخر، أكدت وزارة التربية العراقية أنها تتعاون مع وزارة الصحة لتنفيذ إجراءات وقائية ضد الفيروس، خاصة في المدارس.
وتشهد الصين في الآونة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بفيروس "HMPV"، ما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات واتخاذ تدابير طارئة، وسط مخاوف عالمية من تكرار سيناريو "كوفيد-19".
إذ يستحضر هذا الفيروس في أذهان العالم وباء كورونا، التي اجتاح العالم بأسره، وخاصة أن الفيروس بدأ ظهوره حينها في الصين، وكانت البؤرة الأولى للوباء مدينة ووهان.
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