https://sarabic.ae/20250104/مرض-فيروسي-يتزايد-بين-الأطفال-في-الصين-ما-هو-وكيف-يمكن-الوقاية-منه-1096481629.html

مرض فيروسي يتزايد بين الأطفال في الصين.. ما هو وكيف يمكن الوقاية منه؟

مرض فيروسي يتزايد بين الأطفال في الصين.. ما هو وكيف يمكن الوقاية منه؟

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام صينية رسمية، أن البلاد تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس ينتشر بين الأطفال على وجه التحديد. 04.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-04T19:34+0000

2025-01-04T19:34+0000

2025-01-04T19:34+0000

مجتمع

الصين

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094961599_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_f2f0d2ca90f794f936c4fbf9c3a285d3.jpg

ويُعرف بـ"الفيروس الرئوي البشري" (HMPV)، ويُسبب الفيروس التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلات البرد، وقد يؤدي إلى التهابات أكثر خطورة في الرئة، وتشير التقارير إلى أنه أصبح واحدا من بين أكثر 4 فيروسات انتشارا بين مرتادي المستشفيات في الصين.ما هو "الفيروس الرئوي البشري"؟ينتمي الفيروس إلى نفس عائلة الفيروسات التي تشمل الفيروس المخلوي التنفسي، وهو فيروس موسمي معروف، واكتُشف الفيروس لأول مرة في عام 2001، ويُعتقد أنه يتسبب سنويا في نحو 20 ألف حالة دخول إلى المستشفيات بين الأطفال دون سن الخامسة في أمريكا، وفقصا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وتشمل أعراض الإصابة به السعال، والحمى، وانسداد الأنف، وصعوبة التنفس، والتي قد تتطور إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، وتعد الفئات الأكثر عرضة للأعراض الشديدة هم الأطفال الصغار، وكبار السن، والأفراد ذوي المناعة الضعيفة.هل يجب أن تشعر البلدان الأخرى بالقلق بشأن فيروس الجهاز التنفسي المخلوي في الصين؟أفاد رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها في الصين، كان بياو، في بيان صدر في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بأن معدل الإصابة بالفيروس بين الأطفال دون سن 14 عاما في تصاعد، ومع ذلك، لم يتضح بعد نطاق هذا الارتفاع وأسبابه.فيما أفاد الباحث أندرو إيستون، وهو أستاذ علم الفيروسات بجامعة وارويك، أن الفيروس يشكّل مصدر قلق خاصة للأطفال الرضع، وأوضح أنه على الرغم من ثبات الخطر الذي يشكله الفيروس منذ اكتشافه قبل أكثر من 20 عاما، في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، فإن أي زيادة في معدلات الإصابة تستدعي التحقيق لتحديد الأسباب.وأضاف أن الطفرات الجينية في الفيروس ليست مرجحة لتفسير هذه الزيادة، لكن هناك حاجة لمزيد من الدراسات للتحقق.وفي الوقت نفسه، أشارت صحيفة "تشاينا ديلي"إلى أن الانتشار الإجمالي لالتهابات الجهاز التنفسي في الصين بفصل الشتاء الحالي كان أقل مما كان عليه في السنوات الأخيرة.كما تواصل موقع "Live Science" مع المسؤولين والعلماء في الصين للتعليق على الموقف، لكنها لم تتلق أي رد وقت النشر.ولم يعلن المسؤولون الصينيون و"منظمة الصحة العالمية"، حالة الطوارئ بشأن "الفيروس الرئوي البشري" في هذه المرحلة.من ناحيته، قال العالم بالمجلس الهندي للأبحاث الطبية، الدكتور رامان جانجاكيدكار، إنه "لا داعي للقلق بشأن الفيروس الرئوي البشري (HMPV) ما لم تبلغ وكالة صحية عالمية عن طفرة جينية"، مضيفا أن الأطفال دون سن 5 سنوات يظلون معرضين لخطر الإصابة بالفيروس، وفقا لموقع "Mint".وتابع موضحا أن "فيروسات الجهاز التنفسي البشري موجودة منذ سنوات عديدة، لكن الفيروسات الأخرى، مثل الأنفلونزا من النوع "A" و"H1N1"، جذبت المزيد من الاهتمام بسبب قدرتها العالية على الوفاة، ويرجع ذلك إلى أن شدة فيروس (HMPV) ليست كبيرة، إذ يمكن أن يضر فيروس (HMPV) فقط بالأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والذين لم يتعرضوا بعد للفيروس، أو الأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة، وذلك أيضا في سيناريوهات نادرة الحدوث".كيفية الوقاية والعلاجلا يوجد لقاح أو علاج محدد للفيروس الرئوي البشري، ويتمثل العلاج في تقديم الرعاية الداعمة لتخفيف الأعراض، وللوقاية، يمكن اتخاذ نفس الاحتياطات المتبعة للوقاية من فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، مثل غسل اليدين، وارتداء الأقنعة، وتجنب التجمعات المزدحمة.وتعد فيروسات الجهاز التنفسي البشرية من بين الأمراض الفيروسية التي تراقبها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا باستمرار، لذلك فإن أي ارتفاع في العدوى سيصبح واضحا بسرعة كبيرة.

https://sarabic.ae/20250102/فيروس-يضرب-لاعبي-آرسنال-قبل-مباراة-برنتفورد-أرتيتا-يكشف-التفاصيل-1096413488.html

https://sarabic.ae/20241230/خطر-محتمل-فيروس-معد-قد-ينتقل-من-القطط-إلى-الإنسان-1096339077.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الأخبار