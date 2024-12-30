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https://sarabic.ae/20241230/خطر-محتمل-فيروس-معد-قد-ينتقل-من-القطط-إلى-الإنسان-1096339077.html
خطر محتمل.. فيروس معد قد ينتقل من القطط إلى الإنسان
خطر محتمل.. فيروس معد قد ينتقل من القطط إلى الإنسان
سبوتنيك عربي
اكتشف باحثون في الولايات المتحدة الأمريكية طفرات جينية لفيروس "إتش 5 إن 1"، تسمح له بالتكيف مع الجهاز التنفسي للبشر. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T15:18+0000
2024-12-30T15:18+0000
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وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية أن الفيروس، الذي يعرف بـ"إنفلونزا الطيور" تم رصده داخل عينة من مريض في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب موقع "ساينس أليرت".ولفت الموقع إلى أن الطفرات، التي تم تسجيلها تشير إلى قدرة الفيروس على التكيف مع الجهاز التنفسي البشري، لكنه لم يتم رصد انتقال الفيروس المتحور إلى آخرين حتى الآن. وأظهرت التحاليل أن نسبة صغيرة من الفيروس في حلق المريض تحتوي على تغييرات جينية تعزز ارتباطه بخلايا الجهاز التنفسي العلوي للإنسان.ومع ذلك، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض أن هذه الطفرات لم يتم رصدها في الطيور، وأنها ربما تطورت داخل المريض بسبب تفاقم حالته الصحية.وحذر خبراء من أن هذه الطفرات لا تشير بالضرورة إلى زيادة قدرة الفيروس على الانتقال بين البشر أو شدته، مشيرين إلى أن مثل هذه التغيرات ظهرت سابقًا دون أن تسبب انتشارًا واسعًا. ومع ذلك، فإن انتشار الفيروس بين الطيور والحيوانات، وخاصة القطط، قد يزيد من خطر التحورات المستقبلية.ولفت الموقع إلى أنه تم تسجيل إصابات قاتلة بأنفلونزا الطيور في قطط بالولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك حالة لقطة تناولت طعامًا ملوثًا، مشيرا إلى أن الباحثين حذروا من أن القطط المصابة قد تنقل الفيروس إلى أصحابها من خلال الاتصال المباشر.
https://sarabic.ae/20230703/دراسة-اكتشاف-جين-داخل-البشر-قادر-على-حمايتهم-من-إنفلونزا-الطيور-1078693576.html
https://sarabic.ae/20241213/حادث-مريب-أستراليا-تحقق-في-اختفاء-3-فيروسات-معدية-خطيرة-من-مختبراتها-1095765068.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

خطر محتمل.. فيروس معد قد ينتقل من القطط إلى الإنسان

15:18 GMT 30.12.2024
© Getty Images / Alex Wong / Staffمريضة تتلقى لقاح ضد فيروس معد
مريضة تتلقى لقاح ضد فيروس معد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Getty Images / Alex Wong / Staff
تابعنا عبر
اكتشف باحثون في الولايات المتحدة الأمريكية طفرات جينية لفيروس "إتش 5 إن 1"، تسمح له بالتكيف مع الجهاز التنفسي للبشر.
وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية أن الفيروس، الذي يعرف بـ"إنفلونزا الطيور" تم رصده داخل عينة من مريض في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب موقع "ساينس أليرت".
جينات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
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دراسة: اكتشاف جين داخل البشر قادر على حمايتهم من إنفلونزا الطيور
3 يوليو 2023, 14:52 GMT
ولفت الموقع إلى أن الطفرات، التي تم تسجيلها تشير إلى قدرة الفيروس على التكيف مع الجهاز التنفسي البشري، لكنه لم يتم رصد انتقال الفيروس المتحور إلى آخرين حتى الآن.
وأظهرت التحاليل أن نسبة صغيرة من الفيروس في حلق المريض تحتوي على تغييرات جينية تعزز ارتباطه بخلايا الجهاز التنفسي العلوي للإنسان.
ومع ذلك، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض أن هذه الطفرات لم يتم رصدها في الطيور، وأنها ربما تطورت داخل المريض بسبب تفاقم حالته الصحية.
فيروس إنفلونزا الطيور - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
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حادث مريب.. أستراليا تحقق في اختفاء 3 فيروسات معدية خطيرة من مختبراتها
13 ديسمبر, 15:02 GMT
وحذر خبراء من أن هذه الطفرات لا تشير بالضرورة إلى زيادة قدرة الفيروس على الانتقال بين البشر أو شدته، مشيرين إلى أن مثل هذه التغيرات ظهرت سابقًا دون أن تسبب انتشارًا واسعًا.
ومع ذلك، فإن انتشار الفيروس بين الطيور والحيوانات، وخاصة القطط، قد يزيد من خطر التحورات المستقبلية.
ولفت الموقع إلى أنه تم تسجيل إصابات قاتلة بأنفلونزا الطيور في قطط بالولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك حالة لقطة تناولت طعامًا ملوثًا، مشيرا إلى أن الباحثين حذروا من أن القطط المصابة قد تنقل الفيروس إلى أصحابها من خلال الاتصال المباشر.
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