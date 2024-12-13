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https://sarabic.ae/20241213/حادث-مريب-أستراليا-تحقق-في-اختفاء-3-فيروسات-معدية-خطيرة-من-مختبراتها-1095765068.html
حادث مريب.. أستراليا تحقق في اختفاء 3 فيروسات معدية خطيرة من مختبراتها
حادث مريب.. أستراليا تحقق في اختفاء 3 فيروسات معدية خطيرة من مختبراتها
سبوتنيك عربي
شاعت حالة من القلق في أستراليا في أعقاب إطلاق حكومة كوينزلاند تحقيقًا في خرق أمني كبير بعد اختفاء قوارير تحتوي على فيروسات معدية من مختبر علم الفيروسات، ما... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T15:02+0000
2024-12-13T15:02+0000
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تكمن خطورة الواقعة في احتمالية الفيروسات المختفية، ما دفع السلطات إلى بدء التحقيقات لتحديد كيفية حدوث هذا الاختفاء وأين ذهبت تلك الفيروسات، حسبما ذكر موقع "العربية".وباشرت السلطات الأسترالية التحقيق في اختفاء 323 عينة لثلاثة فيروسات قاتلة هي"هندرا" و"ليسا" و"هانتا" من مختبر علم الفيروسات الذي تديره الدولة في كوينزلاند، فيما أفاد تيم نيكولز، وزير الصحة في ولاية كوينزلاند، بأن "الأمر المثير للقلق هو طريقة نقل هذه العينات، حيث تدور التساؤلات حول ما إذا كانت قد أزيلت من مخزن التخزين الآمن؟ أم دمرت دون توثيق؟ فلا يوجد أي إشارة إلى أن العينات تم أخذها أو سرقتها من المختبر".ويعتبر فيروس "هيندرا" من الفيروسات الحيوانية المنشأ وينتقل إلى البشر، وكان قد انتشر عام 1994، في إسطبلات السباق في ضاحية هيندرا وتسبب في وفاة مدرب ونفوق 13 حصانا. وبعد ذلك الحين تفشى في جميع أنحاء استراليا، وأودى بحياة عدة أشخاص وبعض الحيوانات، أما الفيروس الثاني وهو "ليسا" فهو يشبه داء الكَلَب وهو مرض قاتل، في حين لم يسجل أي حالات لإصابة بشرية بفيروس "هانتا".يشار إلى أن واقعة اختفاء الفيروسات من المختبر وقعت قبل نحو 3 سنوات بعد تعطل مجمد العينات، إلا أن الحكومة علمت بالواقعة حديثا، ما دفعها لفتح تحقيق في الحادثة، واصفة إياها بخرق كبير لبروتوكول الأمن البيولوجي.وعلّق جون جيرارد، خبير الأمراض المعدية وكبير مسؤولي الصحة في كوينزلاند، على مسألة خطورة الواقعة، قائلا إن "عينات الفيروس تتحلل بسرعة كبيرة خارج الثلاجة ذات درجة الحرارة المنخفضة وتصبح غير معدية".
https://sarabic.ae/20241129/باحثة-روسية-تكشف-مدة-بقاء-فيروس-سارس-2-داخل-جسم-الإنسان-1095335917.html
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علوم, منوعات, الصحة, الأخبار
علوم, منوعات, الصحة, الأخبار

حادث مريب.. أستراليا تحقق في اختفاء 3 فيروسات معدية خطيرة من مختبراتها

15:02 GMT 13.12.2024
© Photo / unsplash/ Fusion Medical Animationفيروس إنفلونزا الطيور
فيروس إنفلونزا الطيور - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© Photo / unsplash/ Fusion Medical Animation
تابعنا عبر
شاعت حالة من القلق في أستراليا في أعقاب إطلاق حكومة كوينزلاند تحقيقًا في خرق أمني كبير بعد اختفاء قوارير تحتوي على فيروسات معدية من مختبر علم الفيروسات، ما أعاد إلى الأذهان ما حدث مع بداية تفشي جائحة كورونا.
تكمن خطورة الواقعة في احتمالية الفيروسات المختفية، ما دفع السلطات إلى بدء التحقيقات لتحديد كيفية حدوث هذا الاختفاء وأين ذهبت تلك الفيروسات، حسبما ذكر موقع "العربية".
وباشرت السلطات الأسترالية التحقيق في اختفاء 323 عينة لثلاثة فيروسات قاتلة هي"هندرا" و"ليسا" و"هانتا" من مختبر علم الفيروسات الذي تديره الدولة في كوينزلاند، فيما أفاد تيم نيكولز، وزير الصحة في ولاية كوينزلاند، بأن "الأمر المثير للقلق هو طريقة نقل هذه العينات، حيث تدور التساؤلات حول ما إذا كانت قد أزيلت من مخزن التخزين الآمن؟ أم دمرت دون توثيق؟ فلا يوجد أي إشارة إلى أن العينات تم أخذها أو سرقتها من المختبر".
عضو المركز العلمي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم أولغا فيكتوروفنا بالان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
مجتمع
باحثة روسية تكشف مدة بقاء فيروس "سارس-2" داخل جسم الإنسان
29 نوفمبر, 16:50 GMT
ويعتبر فيروس "هيندرا" من الفيروسات الحيوانية المنشأ وينتقل إلى البشر، وكان قد انتشر عام 1994، في إسطبلات السباق في ضاحية هيندرا وتسبب في وفاة مدرب ونفوق 13 حصانا. وبعد ذلك الحين تفشى في جميع أنحاء استراليا، وأودى بحياة عدة أشخاص وبعض الحيوانات، أما الفيروس الثاني وهو "ليسا" فهو يشبه داء الكَلَب وهو مرض قاتل، في حين لم يسجل أي حالات لإصابة بشرية بفيروس "هانتا".
يشار إلى أن واقعة اختفاء الفيروسات من المختبر وقعت قبل نحو 3 سنوات بعد تعطل مجمد العينات، إلا أن الحكومة علمت بالواقعة حديثا، ما دفعها لفتح تحقيق في الحادثة، واصفة إياها بخرق كبير لبروتوكول الأمن البيولوجي.
وعلّق جون جيرارد، خبير الأمراض المعدية وكبير مسؤولي الصحة في كوينزلاند، على مسألة خطورة الواقعة، قائلا إن "عينات الفيروس تتحلل بسرعة كبيرة خارج الثلاجة ذات درجة الحرارة المنخفضة وتصبح غير معدية".
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