https://sarabic.ae/20241129/باحثة-روسية-تكشف-مدة-بقاء-فيروس-سارس-2-داخل-جسم-الإنسان-1095335917.html

باحثة روسية تكشف مدة بقاء فيروس "سارس-2" داخل جسم الإنسان

باحثة روسية تكشف مدة بقاء فيروس "سارس-2" داخل جسم الإنسان

سبوتنيك عربي

ذكرت عضو المركز العلمي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أولغا فيكتوروفنا بالان، أن فيروس "سارس -2" يمكن أن يبقى مع الشخص (في شكله الكامن) لمدة سنة ونصف على... 29.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-29T16:50+0000

2024-11-29T16:50+0000

2024-11-29T16:50+0000

مجتمع

روسيا

علوم

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وفي مقابلة أجرتها مجلة "ناوتشنايا روسيا" العلمية مع بالان، أضافت الباحثة، أنه على الرغم من مرور وقت طويل منذ ظهور الوباء (سارس-2)، إلا أنه لا يزال من غير المعروف على وجه اليقين ما إذا كان هذا الفيروس سيبقى مع الإنسان إلى الأبد.ووفقا لها، فإن أثناء عملية التطور، تتكيف الفيروسات للبقاء على قيد الحياة في الجسم. أما بالنسبة لـ "سارس-2" فلا تزال هناك الكثير من الأسئلة، وكلما تعمقنا في دراسة المشكلة كلما ظهرت أكثر.كيف يؤثر "سارس-2" على عمل الخلايا المصابة؟ ما هي تفضيلات الفيروس في اختيار الأهداف؟يهاجم الفيروس في المقام الأول الخلايا الظهارية، أي تلك التي تبطن الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي والأمعاء، ويستهدف أيضًا الخلايا الموجودة في الدورة الدموية. بغض النظر عن العضو البشري الذي نأخذه، ستكون هناك خلايا "يختارها" هذا الفيروس.ما علاقة "سارس-2" بفيروس الهربس؟ هل تعزز هذه الفيروسات تأثير بعضها البعض أم على العكس من ذلك، تقمع بعضها البعض؟هناك سلالات عديدة من الهربس. وهي موجودة في الجسم لفترة طويلة، ولها ما يسمى بـ"المأوى": وهي نهايات عصبية (بما في ذلك في الدماغ)، يختبئ فيها الفيروس من جهاز المناعة، وعندما يضعف يبدأ بالهجوم على الجسم.باعتبارك شخصًا يدرس بشكل احترافي فيروس "سارس-2"، ما هي النصائح التي تقدمينها بها لتجنب العواقب الخطيرة للإصابة بالفيروس؟وختمت الباحثة بالإجابة على هذا السؤال بالقول: "مراقبة صحتك. وتشمل التوصيات القياسية للوقاية من أي عدوى فيروسية العمل الصحيح وجدول الراحة، وتجنب انخفاض حرارة الجسم، وما إلى ذلك؛ من المهم بنفس القدر تناول الطعام بشكل صحيح وتزويد نفسك بالفيتامينات اللازمة في الوقت المناسب، ومن ثم ستسمح لنا دفاعات الجسم بأن نكون أقل عرضة لأي عدوى".

https://sarabic.ae/20241129/روسيا-تطور-أرصفة-مقاومة-للصقيع-وتتوهج-في-الظلام-1095332211.html

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روسيا, علوم