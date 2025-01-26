https://sarabic.ae/20250126/طعام-سحري-يقاوم-الشيخوخة-خبراء-يحددون-1097177536.html
طعام "سحري" يقاوم الشيخوخة... خبراء يحددون
طعام "سحري" يقاوم الشيخوخة... خبراء يحددون
سبوتنيك عربي
كشف خبراء في التغذية عن فوائد الجوز التي تتجاوز محاربة أمراض القلب والوقاية من السرطان، إلى اعتباره قوة غذائية تدعم تأخر الشيخوخة أكثر من أي نوع آخر من... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T14:24+0000
2025-01-26T14:24+0000
2025-01-26T14:24+0000
مجتمع
الصحة
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وبحسب الخبراء يعد الجوز مادة غنية بالأحماض الدهنية، وهي مصدر جيد للدهون الصحية للقلب، وهو غنية بالألياف ومليء بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة.وبحسب دراسات علمية سابقة تُظهر أن استهلاك الجوز يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب والسكري، ويحسن الوظائف الإدراكية، وكل ذلك "مع الحماية من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر".وكما تبين أن فوائد الجوز تكمن في قدرته على مكافحة الضرر التأكسدي في الجسم وتحسين العديد من المؤشرات الصحية، وذلك بسبب مضادات الأكسدة القوية الموجودة فيه.
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الصحة
طعام "سحري" يقاوم الشيخوخة... خبراء يحددون
كشف خبراء في التغذية عن فوائد الجوز التي تتجاوز محاربة أمراض القلب والوقاية من السرطان، إلى اعتباره قوة غذائية تدعم تأخر الشيخوخة أكثر من أي نوع آخر من المكسرات.
وبحسب الخبراء يعد الجوز مادة غنية بالأحماض الدهنية، وهي مصدر جيد للدهون الصحية للقلب، وهو غنية بالألياف ومليء بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة.
وأكد الخبراء أن الجوز يحتوي على عناصر تجعله مصدرا لا يصدق لمكافحة الشيخوخة من الداخل إلى الخارج.
وأوضحوا: "يحتوي الجوز على مكونات متعددة مثل الأحماض الدهنية والألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية التي لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات في الجسم".
وبحسب دراسات علمية سابقة تُظهر أن استهلاك الجوز يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب والسكري، ويحسن الوظائف الإدراكية، وكل ذلك "مع الحماية من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر".
وكما تبين أن فوائد الجوز تكمن في قدرته على مكافحة الضرر التأكسدي في الجسم وتحسين العديد من المؤشرات الصحية، وذلك بسبب مضادات الأكسدة القوية الموجودة فيه.