https://sarabic.ae/20250209/دراسة-تكشف-تأثير-ركوب-الدراجة-على-صحة-الموظفين-وتقليل-الغيابات-1097604622.html
دراسة تكشف تأثير ركوب الدراجة على صحة الموظفين وتقليل الغيابات
دراسة تكشف تأثير ركوب الدراجة على صحة الموظفين وتقليل الغيابات
سبوتنيك عربي
توصلت دراسة جديدة، إلى أن الأشخاص الذين يتنقلون بالدراجة، يميلون إلى الحصول على أيام إجازة مرضية أقل، وخطر أقل للغياب الطويل الأمد بسبب المرض. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T08:28+0000
2025-02-09T08:28+0000
2025-02-09T08:28+0000
مجتمع
الصحة
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وقد حللت الدراسة، التي قادها فريق من المعهد الفنلندي للصحة المهنية،البيانات الذاتية من 28485 عاملاً في الحكومة المحلية على مدار العام، مع متابعة معظم المشاركين لمدة عام ثانٍ أيضًا.وبالمقارنة بالتنقل السلبي - بالسيارة أو بوسائل النقل العام - فإن ركوب الدراجة لمسافة 61 كيلومترًا،أو أكثر في الأسبوع، كان مرتبطًا بانخفاض خطر أخذ أيام إجازة مرضية بنسبة 8-12 في المائة وانخفاض احتمالات الغياب لمدة 10 أيام على الأقل بسبب المرض بنسبة 18 في المائة، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".وتتطابق النتائج مع نتائج الدراسات السابقة حول التنقل بالدراجة، على الرغم من أن السبب الدقيق وراء العلاقة لا يزال تخمينيًا. يعد البقاء نشطًا أحد أفضل الطرق للبقاء بصحة جيدة، لذلك يمكن القول إن أولئك الذين يحافظون على لياقتهم البدنية هم أقل عرضة للعديد من الحالات الشائعة.وتقول جيني إرفاستي، عالمة الأوبئة من المعهد الفنلندي للصحة المهنية: "مع العلم أن نصف السكان البالغين فقط يمارسون الرياضة وفقًا للتوصيات، فإن التنقل سيرًا على الأقدام أو بالدراجة يمكن أن يكون وسيلة مفيدة لزيادة التمارين الرياضية المعززة للصحة، وتقدم نتائج الدراسة أسبابًا إضافية لتشجيع الاستثمار في أسلوب التنقل النشط، وخاصة التنقل بالدراجة".دماغ أكبر وسمات غريبة... اكتشاف بشري في الصين يدهش العلماءاكتشاف طريقة بسيطة للتخلص من الشعر الأبيض
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https://sarabic.ae/20250208/أخطر-إنفلونزا-منذ-15-سنة-13-ألف-وفاة-واستنفار-وإغلاق-مدارس-1097590346.html
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الصحة
دراسة تكشف تأثير ركوب الدراجة على صحة الموظفين وتقليل الغيابات
توصلت دراسة جديدة، إلى أن الأشخاص الذين يتنقلون بالدراجة، يميلون إلى الحصول على أيام إجازة مرضية أقل، وخطر أقل للغياب الطويل الأمد بسبب المرض.
وقد حللت الدراسة، التي قادها فريق من المعهد الفنلندي للصحة المهنية،البيانات الذاتية من 28485 عاملاً في الحكومة المحلية على مدار العام، مع متابعة معظم المشاركين لمدة عام ثانٍ أيضًا.
وبالمقارنة بالتنقل السلبي - بالسيارة أو بوسائل النقل العام - فإن ركوب الدراجة لمسافة 61 كيلومترًا،أو أكثر في الأسبوع، كان مرتبطًا بانخفاض خطر أخذ أيام إجازة مرضية بنسبة 8-12 في المائة وانخفاض احتمالات الغياب لمدة 10 أيام على الأقل بسبب المرض بنسبة 18 في المائة، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت
".
وبينما أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل محتملة أخرى تؤثر على إحصائيات المرض، بما في ذلك الجنس والعمر، وتناول الكحول والوضع الاجتماعي والاقتصادي، فإن البيانات لا تظهر سببًا ونتيجة مباشرين بين ركوب الدراجات والمرض، بل مجرد ارتباط قوي.
وتتطابق النتائج مع نتائج الدراسات السابقة حول التنقل بالدراجة، على الرغم من أن السبب الدقيق وراء العلاقة لا يزال تخمينيًا. يعد البقاء نشطًا أحد أفضل الطرق للبقاء بصحة جيدة، لذلك يمكن القول إن أولئك الذين يحافظون على لياقتهم البدنية هم أقل عرضة للعديد من الحالات الشائعة.
كما وجد الباحثون أن ركوب الدراجات أفضل من المشي في تقليل أيام المرض، على الرغم من أن الاختلافات ظهرت فقط لأولئك الذين سافروا لمسافات أطول بالدراجة.
وتقول جيني إرفاستي، عالمة الأوبئة من المعهد الفنلندي للصحة المهنية: "مع العلم أن نصف السكان البالغين فقط يمارسون الرياضة وفقًا للتوصيات، فإن التنقل سيرًا على الأقدام أو بالدراجة يمكن أن يكون وسيلة مفيدة لزيادة التمارين الرياضية المعززة للصحة، وتقدم نتائج الدراسة أسبابًا إضافية لتشجيع الاستثمار في أسلوب التنقل النشط، وخاصة التنقل بالدراجة".