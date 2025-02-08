https://sarabic.ae/20250208/دماغ-أكبر-وسمات-غريبة-اكتشاف-بشري-في-الصين-يدهش-العلماء-1097586732.html

دماغ أكبر وسمات غريبة... اكتشاف بشري في الصين يدهش العلماء

دماغ أكبر وسمات غريبة... اكتشاف بشري في الصين يدهش العلماء

سبوتنيك عربي

حدد فريق من علماء الأنثروبولوجيا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، نوعًا غير معروف سابقًا من الإنسان القديم، بعد دراسة بقايا تم العثور عليها منذ نصف قرن. 08.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-08T08:34+0000

2025-02-08T08:34+0000

2025-02-08T08:34+0000

مجتمع

علوم

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وتم اكتشاف أجزاء متحجرة من الجماجم والأسنان والفكين، وأجزاء أخرى من هيكل للأشخاص القدماء، نحو 21 عينة في المجموع، في سبعينيات القرن الماضي، في موقع شوجياياو في شمال الصين.في ذلك الوقت، كانت فرضية التعددية الإقليمية رائجة، والتي بموجبها نشأ الإنسان العاقل في أجزاء مختلفة من الكوكب، ومن هنا تنوع الأجناس، حيث كانت الفكرة شائعة بين القوميين الصينيين، لأنها جعلت تاريخ الشعب الصيني أقدم.ومع ذلك، دحض العلماء في وقت لاحق ذلك، حيث يعتقد العلم الحديث أن الإنسان العاقل ظهر في أفريقيا، ثم انتشر في جميع القارات، ومع ذلك، لم يكن النوع الذكي الوحيد.وتم اكتشاف "أبناء عمومتنا"، إنسان نياندرتال، المعروفون على نطاق واسع، وفي وقت لاحق، تم اكتشاف فروع أخرى منقرضة لما يسمى بقبيلة أشباه البشر هومو لوزونيسيس، وهومو لونغي، وهومو فلورينسيسيز القزم، وهومو ناليدي، وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وباستخدام جزء واحد فقط من إصبع تم اكتشافه في كهف دينيسوفا في ألتاي، حدد علماء الوراثة نوعًا آخر.والآن قد يتغير ذلك، وفقا للقواعد الأولية، في بحث حديث، حيث ألقى عالم الأنثروبولوجيا بجامعة هاواي في مانوا، كريستوفر باي وزميله وو شيوجي، من معهد علم الحفريات الفقارية، وعلم الإنسان القديم في بكين نظرة فاحصة أخرى، على النتائج المكتشفة في الصين في السبعينيات، بما في ذلك الحفريات من موقع شوجياياو، ونتيجة لذلك، اقترحوا أن جميع الأجزاء تنتمي إلى نفس النوع.واستنادا إلى القطع المتوفرة، تمت إعادة بناء الجمجمة، وتبين أنها مختلفة عن الأنواع الأخرى، المعروفة من أشباه البشر، الميزة الرئيسية هي الحجم.ولقد توصل العلماء إلى اسم مناسب: هومو جيولونيسيس، من الكلمة الصينية "جيولو"، والتي تُترجم إلى "الرأس الكبير".حيث أنهم يريدون استبدال كلمة "دينيسوفان" المعتادة باللغة الروسية بهذه الكلمة، والحقيقة هي أن الأسنان التي تم العثور عليها في موقع شوجياياو، وتتوافق مع تلك الموجودة في هضبة التبت، وقد أكد علماء الوراثة تورط البقايا هناك مثل إنسان الدينيسوفان.ومع ذلك، فإنهم ما زالوا مصرين على موقفهم، وأشار باي إلى أنه "وفقًا لقواعد الأولوية، وبما أننا أطلقنا هذا الاسم، فيجب تصنيف هذه الحفريات على أنها جيولونسيس".وأشار العالم إلى أن "الحجة الرئيسية للفريق تعتمد على شكل الجمجمة، ولكن لا توجد جمجمة دينيسوفان أخرى معروفة يمكن مقارنتها بشظايا شوجياياو".اكتشاف عناكب "زومبي" لم يسبق مشاهدتها من قبلعلماء روس يكشفون سر نبتة تدمر الأسفلت وتحمل فوائد صحية غير متوقعة

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