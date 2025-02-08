https://sarabic.ae/20250208/أخطر-إنفلونزا-منذ-15-سنة-13-ألف-وفاة-واستنفار-وإغلاق-مدارس-1097590346.html

أخطر إنفلونزا منذ 15 سنة... 13 ألف وفاة واستنفار وإغلاق مدارس

أخطر إنفلونزا منذ 15 سنة... 13 ألف وفاة واستنفار وإغلاق مدارس

سبوتنيك عربي

تعيش الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الحالي، أشد موسم للفيروسات الشتوية، في وقت تقول تقديرات إنها الأكثر شدة خلال 15عاما. 08.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-08T11:33+0000

2025-02-08T11:33+0000

2025-02-08T11:33+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الصحة

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102096/72/1020967283_89:0:1867:1000_1920x0_80_0_0_c268c80ed9b16b2ebc65e9230fbaa106.png

ووفقا لما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، "هناك ما لا يقل عن 24 مليون حالة مرضية و310 آلاف حالة دخول إلى المستشفى و13 ألف حالة وفاة من بينها 57 طفلًا على الأقل، بسبب الإنفلونزا حتى الآن هذا الموسم".وأمام هذا التفشي الواسع، اضطرت بعض الولايات إلى إغلاق مدارسها، كما حدث في منطقة "جودلي إندبندنت سكول ديستركت" في ولاية تكساس، حيث أُغلقت المدرسة التي تضم 3200 طالب لثلاثة أيام بعد تغيب 650 طالبًا و60 موظفًا في يوم واحد.وقالت الوكالة، في تقريرها الأسبوعي لمراقبة الإنفلونزا، إن "نشاط الإنفلونزا الموسمية مستمر في الزيادة في جميع أنحاء البلاد"، مشيرا إلى أن 7.8% من زيارات المرضى كانت لمرافق العيادات الخارجية خلال الأسبوع الأول من فبراير بسبب أمراض تشبه الإنفلونزا.وقد ارتفع هذا المقياس بشكل مطرد على مدار الأسبوعين الماضيين، من 7% في الأسبوع الأخير في يناير/ كانون الثاني الماضي، و5.8% في الأسبوع الذي سبقه.وختمت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تقريرها، بالتأكيد على أن "موسم الإنفلونزا يصل إلى ذروته بشكل تقليدي في شهر فبراير/ شباط من كل عام.

https://sarabic.ae/20250125/لماذا-تُعد-الإنفلونزا-أكثر-خطورة-من-كورونا-في-شتاء-2025؟-1097158753.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, الصحة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم