https://sarabic.ae/20250224/شراب-شائع-يزيد-فعالية-أدوية-فموية-بعينها-دراسة-تكشف-1098130694.html

شراب شائع يزيد فعالية أدوية فموية بعينها... دراسة تكشف

شراب شائع يزيد فعالية أدوية فموية بعينها... دراسة تكشف

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن شراب يُحسن من فعالية بعض الأدوية، ويزيد امتصاصها، ويزيد من توافرها الحيوي. 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T15:08+0000

2025-02-24T15:08+0000

2025-02-24T15:08+0000

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أشارت الدراسة الجديدة إلى أن الدهون الموجودة في الحليب تساعد في تحسين التوافر البيولوجي للدواء، ومدى امتصاص الدواء وتوزيعه، واستخدامه من قبل الجسم.وأكدت الدراسة أنه عندما يتم دمج الحليب مع أدوية فموية معينة، فإن الحليب يُحسن بشكل كبير من امتصاص الجسم لها، وهذه تعد أحدث دراسة في سلسلة من الدراسات التي تظهر أن الحليب هو وسيلة فعالة للغاية لتوصيل الأدوية.قال بن بويد، أستاذ في معهد موناش للعلوم الصيدلانية والباحث المشارك في الدراسة، من خلال أبحاث على مر السنين "أمكن إثبات الطريقة التي تتمكن بها بعض الأدوية من التفاعل مع الحليب، الذي يعامله الجسم البشري مثل الطعام ويهضمه"، موضحًا أنه "من خلال هذه العملية، يتم امتصاص الحليب والدواء، وبالتالي تعزيز فعالية الدواء".ونوهت الدراسة إلى أن العديد من الأدوية ضعيفة الذوبان في الماء ومحبة للدهون، وكلاهما يشكل تحديات للتوافر البيولوجي. لأن جسم الإنسان، على الأرجح، بما يشمل الجهاز الهضمي، يتكون في الغالب من الماء، لذا إذا لم يذب الدواء جيدًا في الماء، فإن امتصاصه في مجرى الدم سيكون غير كامل. وتحتاج الأدوية المحبة للدهون إلى الدهون من أجل الذوبان والامتصاص المناسبين (لهذا السبب قد ينصح الخبراء بتناول دواء معين مع الطعام).وركز الباحثون على الأطفال الرضع ودواء كلوفازيمين. تقليديا، تم استخدام كلوفازيمين لعلاج الجذام والسل. وعلى الرغم من ذلك، فقد تم استخدامه في الآونة الأخيرة لعلاج داء الكريبتوسبوريديوس، وهو عدوى طفيلية تشكل سببًا شائعًا للوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.وأظهرت نتائج الدراسة أنه يمكن تعزيز ذوبان عقارين مضادين للملاريا باستخدام الحليب. وتم التوصل إلى أن إذابة البرازيكوانتيل، وهو عقار ضعيف الذوبان في الماء يستخدم لعلاج عدوى الديدان الطفيلية، في حليب البقر يزيد من قابليته للذوبان.وخلصت الدراسة إلى أن نتائج التجارب، التي أجريت عام 2024، كشفت زيادة بمقدار الضعف في التوافر البيولوجي الفموي لمركب الكانابيديول (CBD) المعطى في حليب البقر للرضع، وهو العقار المستخدم بشكل متزايد في علاج الصرع.كوب واحد من الحليب يوميا يقيك من مرض عضال بنسبة 14%مرض قد يشكل معضلة عام 2025

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علوم, الصحة, أدوية, حليب, حليب الأطفال, الحليب, مشتقات الحليب, ألبان, ألبان, منتجات الألبان, صرع, الملاريا