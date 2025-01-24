https://sarabic.ae/20250124/تقنية-جديدة-لنقل-الأدوية-إلى-أماكن-محددة-بالجسم-بواسطة-مشروب-يفضله-كثيرون-1097122470.html
تقنية جديدة لنقل الأدوية إلى أماكن محددة بالجسم بواسطة "مشروب يفضله كثيرون"
تقنية جديدة لنقل الأدوية إلى أماكن محددة بالجسم بواسطة "مشروب يفضله كثيرون"
سبوتنيك عربي
أطلق أستاذان من جامعة نبراسكا الأمريكية، شركة ناشئة بهدف طرح طريقة مبتكرة لتوصيل الأدوية والعلاجات الأخرى إلى مناطق مستهدفة في جسم الإنسان، والمكون الرئيسي في... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T18:13+0000
2025-01-24T18:13+0000
2025-01-24T18:13+0000
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فوائد الحليب في الطبثبت أن الحليب يحمل فوائد مميزة في الطب الحيوي، مثل إنتاج الأنسولين البشري من حليب الأبقار المعدلة وراثيا، واستخدام جزيئات الحليب النانوية لتوصيل علاجات الحمض النووي الريبي عن طريق الفم.التقنية الجديدةتعتمد التكنولوجيا التي طورها كلا من الأستاذان غانوس زيمبليني وجيان تاو جو، على حويصلات حليبية نانوية تُدعى "الإكسوسومات"، وهي هياكل تحمل بروتينات ومعلومات جينية.وخلال العملية، يتم تعديل "الإكسوسومات" كيميائيا ووراثيا لتوصيل حمولتها إلى خلايا مستهدفة بدقة، وقد طور الباحثان طريقة تثبيت جديدة باستخدام بروتين غشاء الخلية (سي دي 81) لضمان ثبات "الإكسوسومات" وتحسين كفاءتها، وفقا لموقع "نيو أطلس".تطبيقات واسعةتُستخدم "الإكسوسومات" في توصيل الأدوية، مثل العلاج الكيميائي للسرطان، لتجنب الآثار الجانبية التقليدية كقتل الخلايا السليمة، كما أنه يمكنها دعم علاجات تحرير الجينات وأمراض نادرة.مستقبل واعدأكد غانوس زيمبليني أن التقنية متعددة الاستخدامات وتمنح أملا للمرضى الذين يعانون من أمراض نادرة، بينما أوضح جيان تان جو، أن هذه التكنولوجيا تسهل التوافق مع معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بفضل بنيتها المستقرة والمتجانسة.
https://sarabic.ae/20250111/هل-تناول-كوب-لبن-يوميا-يحميك-من-سرطان-القولون-1096699219.html
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علوم, منوعات, الأخبار
تقنية جديدة لنقل الأدوية إلى أماكن محددة بالجسم بواسطة "مشروب يفضله كثيرون"
أطلق أستاذان من جامعة نبراسكا الأمريكية، شركة ناشئة بهدف طرح طريقة مبتكرة لتوصيل الأدوية والعلاجات الأخرى إلى مناطق مستهدفة في جسم الإنسان، والمكون الرئيسي في هذه الطريقة هو الحليب.
ثبت أن الحليب يحمل فوائد مميزة في الطب الحيوي، مثل إنتاج الأنسولين البشري من حليب الأبقار المعدلة وراثيا، واستخدام جزيئات الحليب النانوية لتوصيل علاجات الحمض النووي الريبي عن طريق الفم.
تعتمد التكنولوجيا التي طورها كلا من الأستاذان غانوس زيمبليني وجيان تاو جو، على حويصلات حليبية نانوية تُدعى "الإكسوسومات"، وهي هياكل تحمل بروتينات ومعلومات جينية.
وخلال العملية، يتم تعديل "الإكسوسومات" كيميائيا ووراثيا لتوصيل حمولتها إلى خلايا مستهدفة بدقة، وقد طور الباحثان طريقة تثبيت جديدة باستخدام بروتين غشاء الخلية (سي دي 81) لضمان ثبات "الإكسوسومات" وتحسين كفاءتها، وفقا لموقع
"نيو أطلس".
تُستخدم "الإكسوسومات" في توصيل الأدوية، مثل العلاج الكيميائي للسرطان، لتجنب الآثار الجانبية التقليدية كقتل الخلايا السليمة، كما أنه يمكنها دعم علاجات تحرير الجينات وأمراض نادرة.
أكد غانوس زيمبليني أن التقنية متعددة الاستخدامات وتمنح أملا للمرضى الذين يعانون من أمراض نادرة، بينما أوضح جيان تان جو، أن هذه التكنولوجيا تسهل التوافق مع معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بفضل بنيتها المستقرة والمتجانسة.