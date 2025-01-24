تقنية جديدة لنقل الأدوية إلى أماكن محددة بالجسم بواسطة "مشروب يفضله كثيرون"

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09:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
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صدى الحياة
أعداد النازحين السودانيين تزداد جراء الحرب في البلاد... فهل من منقذ؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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ملفات ساخنة
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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المقهى الثقافي
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25 د
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شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
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قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تحرق منازل وتجبر فلسطينيين في جنين على النزوح، أول زيارة لوزير للخارجية السعودية إلى لبنان منذ 15 عاما
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https://sarabic.ae/20250124/تقنية-جديدة-لنقل-الأدوية-إلى-أماكن-محددة-بالجسم-بواسطة-مشروب-يفضله-كثيرون-1097122470.html
تقنية جديدة لنقل الأدوية إلى أماكن محددة بالجسم بواسطة "مشروب يفضله كثيرون"
تقنية جديدة لنقل الأدوية إلى أماكن محددة بالجسم بواسطة "مشروب يفضله كثيرون"
سبوتنيك عربي
أطلق أستاذان من جامعة نبراسكا الأمريكية، شركة ناشئة بهدف طرح طريقة مبتكرة لتوصيل الأدوية والعلاجات الأخرى إلى مناطق مستهدفة في جسم الإنسان، والمكون الرئيسي في... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T18:13+0000
2025-01-24T18:13+0000
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فوائد الحليب في الطبثبت أن الحليب يحمل فوائد مميزة في الطب الحيوي، مثل إنتاج الأنسولين البشري من حليب الأبقار المعدلة وراثيا، واستخدام جزيئات الحليب النانوية لتوصيل علاجات الحمض النووي الريبي عن طريق الفم.التقنية الجديدةتعتمد التكنولوجيا التي طورها كلا من الأستاذان غانوس زيمبليني وجيان تاو جو، على حويصلات حليبية نانوية تُدعى "الإكسوسومات"، وهي هياكل تحمل بروتينات ومعلومات جينية.وخلال العملية، يتم تعديل "الإكسوسومات" كيميائيا ووراثيا لتوصيل حمولتها إلى خلايا مستهدفة بدقة، وقد طور الباحثان طريقة تثبيت جديدة باستخدام بروتين غشاء الخلية (سي دي 81) لضمان ثبات "الإكسوسومات" وتحسين كفاءتها، وفقا لموقع "نيو أطلس".تطبيقات واسعةتُستخدم "الإكسوسومات" في توصيل الأدوية، مثل العلاج الكيميائي للسرطان، لتجنب الآثار الجانبية التقليدية كقتل الخلايا السليمة، كما أنه يمكنها دعم علاجات تحرير الجينات وأمراض نادرة.مستقبل واعدأكد غانوس زيمبليني أن التقنية متعددة الاستخدامات وتمنح أملا للمرضى الذين يعانون من أمراض نادرة، بينما أوضح جيان تان جو، أن هذه التكنولوجيا تسهل التوافق مع معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بفضل بنيتها المستقرة والمتجانسة.
https://sarabic.ae/20250111/هل-تناول-كوب-لبن-يوميا-يحميك-من-سرطان-القولون-1096699219.html
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علوم, منوعات, الأخبار
علوم, منوعات, الأخبار

تقنية جديدة لنقل الأدوية إلى أماكن محددة بالجسم بواسطة "مشروب يفضله كثيرون"

18:13 GMT 24.01.2025
© Photo / Unsplash/ freestocks أدوية
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Photo / Unsplash/ freestocks
تابعنا عبر
أطلق أستاذان من جامعة نبراسكا الأمريكية، شركة ناشئة بهدف طرح طريقة مبتكرة لتوصيل الأدوية والعلاجات الأخرى إلى مناطق مستهدفة في جسم الإنسان، والمكون الرئيسي في هذه الطريقة هو الحليب.
فوائد الحليب في الطب
ثبت أن الحليب يحمل فوائد مميزة في الطب الحيوي، مثل إنتاج الأنسولين البشري من حليب الأبقار المعدلة وراثيا، واستخدام جزيئات الحليب النانوية لتوصيل علاجات الحمض النووي الريبي عن طريق الفم.
التقنية الجديدة
تعتمد التكنولوجيا التي طورها كلا من الأستاذان غانوس زيمبليني وجيان تاو جو، على حويصلات حليبية نانوية تُدعى "الإكسوسومات"، وهي هياكل تحمل بروتينات ومعلومات جينية.
وخلال العملية، يتم تعديل "الإكسوسومات" كيميائيا ووراثيا لتوصيل حمولتها إلى خلايا مستهدفة بدقة، وقد طور الباحثان طريقة تثبيت جديدة باستخدام بروتين غشاء الخلية (سي دي 81) لضمان ثبات "الإكسوسومات" وتحسين كفاءتها، وفقا لموقع "نيو أطلس".
حليب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
مجتمع
هل تناول كوب من الحليب يوميا يحميك من سرطان القولون؟
11 يناير, 21:57 GMT
تطبيقات واسعة
تُستخدم "الإكسوسومات" في توصيل الأدوية، مثل العلاج الكيميائي للسرطان، لتجنب الآثار الجانبية التقليدية كقتل الخلايا السليمة، كما أنه يمكنها دعم علاجات تحرير الجينات وأمراض نادرة.
مستقبل واعد
أكد غانوس زيمبليني أن التقنية متعددة الاستخدامات وتمنح أملا للمرضى الذين يعانون من أمراض نادرة، بينما أوضح جيان تان جو، أن هذه التكنولوجيا تسهل التوافق مع معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بفضل بنيتها المستقرة والمتجانسة.
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
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