https://sarabic.ae/20250512/دولة-عربية-تدخل-قائمة-الـ20-الأفضل-عالميا-في-مؤشر-التنمية-البشرية-1100445517.html

دولة عربية تدخل قائمة الـ20 الأفضل عالميا في مؤشر التنمية البشرية

دولة عربية تدخل قائمة الـ20 الأفضل عالميا في مؤشر التنمية البشرية

سبوتنيك عربي

حافظت إحدى الدول العربية على صدارتها إقليميا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T15:03+0000

2025-05-12T15:03+0000

2025-05-12T15:03+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار الذكاء الاصطناعي

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099291348_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_534d3f2d4bf2efcb962d0140e09cc225.jpg

ووفقا للتقرير الذي حمل هذا العام عنوان "مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي"، حلت "دولة الإمارات في المركز الـ 15 عالميا من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا، وكوريا".وبحسب التقرير: "بلغ رصيد دولة الإمارات 0.94 درجة، وحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، الذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه".وأضاف التقرير: "بلغت نتيجة الإمارات في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، وينعكس المؤشران على الهدف الرابع التعليم الجيد، في حين بلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71.142 دولار أمريكي، المرتبط بالهدف الثامن “العمل اللائق ونمو الاقتصاد".وأظهر التقرير أن "دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها مركزا رياديا للمواهب في هذا المجال الحيوي".ودعا إلى "بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع".ويصدر تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة سنويا، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.

https://sarabic.ae/20250506/تكنوبوليس-موسكو-فرص-استثمارية-ذهبية-للإمارات-في-قلب-روسيا-1100216798.html

https://sarabic.ae/20250421/الإمارات-تكشف-عن-أول-روبو-تاكسي-من-الجيل-السادس-في-أبوظبي-صور-1099757060.html

https://sarabic.ae/20250409/مدينتان-عربيتان-ضمن-أفضل-5-مدن-ذكية-في-العالم-لعام-2025-1099384855.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم العربي