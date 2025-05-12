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دولة عربية تدخل قائمة الـ20 الأفضل عالميا في مؤشر التنمية البشرية
دولة عربية تدخل قائمة الـ20 الأفضل عالميا في مؤشر التنمية البشرية
سبوتنيك عربي
حافظت إحدى الدول العربية على صدارتها إقليميا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T15:03+0000
2025-05-12T15:03+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار الذكاء الاصطناعي
العالم العربي
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ووفقا للتقرير الذي حمل هذا العام عنوان "مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي"، حلت "دولة الإمارات في المركز الـ 15 عالميا من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا، وكوريا".وبحسب التقرير: "بلغ رصيد دولة الإمارات 0.94 درجة، وحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، الذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه".وأضاف التقرير: "بلغت نتيجة الإمارات في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، وينعكس المؤشران على الهدف الرابع التعليم الجيد، في حين بلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71.142 دولار أمريكي، المرتبط بالهدف الثامن “العمل اللائق ونمو الاقتصاد".وأظهر التقرير أن "دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها مركزا رياديا للمواهب في هذا المجال الحيوي".ودعا إلى "بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع".ويصدر تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة سنويا، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم العربي

دولة عربية تدخل قائمة الـ20 الأفضل عالميا في مؤشر التنمية البشرية

15:03 GMT 12.05.2025
© Sputnik . basel shartouhمدينة سكنية بخدمات الذكاء الاصطناعي في ملتقى الاستثمار السنوي (AIM Congress) في أبوظبي
مدينة سكنية بخدمات الذكاء الاصطناعي في ملتقى الاستثمار السنوي (AIM Congress) في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
حافظت إحدى الدول العربية على صدارتها إقليميا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021 - 2022.
ووفقا للتقرير الذي حمل هذا العام عنوان "مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي"، حلت "دولة الإمارات في المركز الـ 15 عالميا من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا، وكوريا".

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن التقرير، قوله: "إلى جانب أنها الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها أنموذجا رائدا يحتذى به عالميا في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين".

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وبحسب التقرير: "بلغ رصيد دولة الإمارات 0.94 درجة، وحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، الذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه".
وأضاف التقرير: "بلغت نتيجة الإمارات في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، وينعكس المؤشران على الهدف الرابع التعليم الجيد، في حين بلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71.142 دولار أمريكي، المرتبط بالهدف الثامن “العمل اللائق ونمو الاقتصاد".

وسلّط تقرير التنمية البشرية "الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة".

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وأظهر التقرير أن "دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها مركزا رياديا للمواهب في هذا المجال الحيوي".
وأوضح التقرير أن "الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات".
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ودعا إلى "بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع".
ويصدر تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة سنويا، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
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