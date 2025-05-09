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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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بشراكة إعلامية مع "سبوتنيك": انتهاء التحضيرات لانطلاق معرض "سات إكسبو الشرق الأوسط" بدبي
بشراكة إعلامية مع "سبوتنيك": انتهاء التحضيرات لانطلاق معرض "سات إكسبو الشرق الأوسط" بدبي
سبوتنيك عربي
ينطلق معرض "سات إكسبو الشرق الأوسط 2025" كأول فعالية إقليمية رائدة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، استجابة للطلب المتزايد في القطاع على منصة متخصصة للابتكار... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T14:29+0000
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ويقام المعرض من 13 إلى 15 مايو/ أيار 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، وقد نشأ من رحم الحدث التجاري السنوي "كابسات"، الذي يغطي طيفاً واسعاً من مجالات البث، والمحتوى، والإعلام الرقمي، بينما يركز "سات إكسبو" على التطبيقات الحيوية في قطاعات الطيران، والبحرية، والحكومات، والاتصالات، والطاقة، والاستجابة للطوارئ.وسيستضيف الحدث المرتقب أكثر من 140 علامة تجارية دولية عارضة، وأكثر من 8,000 من كبار المهنيين، والمشترين رفيعي المستوى، وقادة الفكر العالميين، لاستكشاف أحدث الابتكارات، ومشاركة الرؤى، وصياغة مستقبل تكنولوجيا الفضاء. وقال أليكس نيكل، نائب رئيس الصناعات الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "باعتباره منصة ديناميكية تجمع نخبة من الخبراء وقادة القطاع من جميع أنحاء العالم، يمثل "سات إكسبو الشرق الأوسط" محطة فارقة في مسيرة مجتمع الفضاء العالمي".وأضاف: "ونفخر بإطلاق "كبسولة الابتكار" ضمن فعاليات المعرض، والتي تؤكد التزامنا بدعم الجيل القادم من رواد الفضاء، وتمكين الشركات الناشئة، وتعزيز التعاون لصياغة مستقبل القطاع". شركات موسكو تزيد شحناتها إلى الدول العربية بأكثر من 25%"صنع في روسيا" ينقل زواره إلى قلب الثقافة الروسية في مدينة عربية
https://sarabic.ae/20250501/عدسة-سبوتنيك-ترصد-فعاليات-مؤتمر-دبي-الدولي-للإغاثة-والتطوير-ديهاد-1100069292.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي

بشراكة إعلامية مع "سبوتنيك": انتهاء التحضيرات لانطلاق معرض "سات إكسبو الشرق الأوسط" بدبي

14:29 GMT 09.05.2025
© Sputnik . basel shartouhصورة للنسخة الأولى لمعرض "سات إكسبو الشرق الأوسط" بدبي
صورة للنسخة الأولى لمعرض سات إكسبو الشرق الأوسط بدبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Sputnik . basel shartouh
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حصري
ينطلق معرض "سات إكسبو الشرق الأوسط 2025" كأول فعالية إقليمية رائدة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، استجابة للطلب المتزايد في القطاع على منصة متخصصة للابتكار والتعاون، وذلك بشراكة إعلامية استراتيجية مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".
ويقام المعرض من 13 إلى 15 مايو/ أيار 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، وقد نشأ من رحم الحدث التجاري السنوي "كابسات"، الذي يغطي طيفاً واسعاً من مجالات البث، والمحتوى، والإعلام الرقمي، بينما يركز "سات إكسبو" على التطبيقات الحيوية في قطاعات الطيران، والبحرية، والحكومات، والاتصالات، والطاقة، والاستجابة للطوارئ.
وسيستضيف الحدث المرتقب أكثر من 140 علامة تجارية دولية عارضة، وأكثر من 8,000 من كبار المهنيين، والمشترين رفيعي المستوى، وقادة الفكر العالميين، لاستكشاف أحدث الابتكارات، ومشاركة الرؤى، وصياغة مستقبل تكنولوجيا الفضاء.
© Sputnik . basel shartouhصورة للنسخة الأولى لمعرض "سات إكسبو الشرق الأوسط" بدبي
صورة للنسخة الأولى لمعرض سات إكسبو الشرق الأوسط بدبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
صورة للنسخة الأولى لمعرض "سات إكسبو الشرق الأوسط" بدبي
© Sputnik . basel shartouh
كما سيعرض المعرض تقنيات ثورية تشمل أنظمة الأقمار الصناعية من الجيل الجديد، وأحدث ابتكارات استكشاف الفضاء.
فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"
1 مايو, 09:23 GMT
وقال أليكس نيكل، نائب رئيس الصناعات الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "باعتباره منصة ديناميكية تجمع نخبة من الخبراء وقادة القطاع من جميع أنحاء العالم، يمثل "سات إكسبو الشرق الأوسط" محطة فارقة في مسيرة مجتمع الفضاء العالمي".
وأضاف: "ونفخر بإطلاق "كبسولة الابتكار" ضمن فعاليات المعرض، والتي تؤكد التزامنا بدعم الجيل القادم من رواد الفضاء، وتمكين الشركات الناشئة، وتعزيز التعاون لصياغة مستقبل القطاع".
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"صنع في روسيا" ينقل زواره إلى قلب الثقافة الروسية في مدينة عربية
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