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عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"
عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"
سبوتنيك عربي
رصدت عدسة "سبوتنيك" الأجواء في فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "DIHAD"، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T09:23+0000
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ويُعد معرض ومؤتمر "ديهاد" منصة دولية رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية، ويهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والهيئات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الخيرية، ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، من أجل ابتكار حلول مستدامة تدعم الفئات المتأثرة بالأزمات والكوارث حول العالم.يستضيف "ديهاد"، في نسخته الـ21، أكثر من 130 متحدثاً بارزاً وينظم نحو 170 جلسة وورشة عمل بمشاركة 154 دولة، تركز على موضوعات حيوية مثل الدبلوماسية الإنسانية، الأمن الإنساني، التغير المناخي، الهجرة، والتحديات الصحية العالمية.كما يسلط المؤتمر الضوء على دور الشباب والمرأة في العمل الإنساني، ويعزز الحوار حول بناء شراكات جديدة فاعلة.
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, تقارير سبوتنيك
اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, تقارير سبوتنيك

عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"

09:23 GMT 01.05.2025
© Sputnik . Basel Shartouhفعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"
فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© Sputnik . Basel Shartouh
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رصدت عدسة "سبوتنيك" الأجواء في فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "DIHAD"، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
ويُعد معرض ومؤتمر "ديهاد" منصة دولية رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية، ويهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والهيئات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الخيرية، ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، من أجل ابتكار حلول مستدامة تدعم الفئات المتأثرة بالأزمات والكوارث حول العالم.
© Sputnik . Basel Shartouhفعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"
فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"
© Sputnik . Basel Shartouh
يستضيف "ديهاد"، في نسخته الـ21، أكثر من 130 متحدثاً بارزاً وينظم نحو 170 جلسة وورشة عمل بمشاركة 154 دولة، تركز على موضوعات حيوية مثل الدبلوماسية الإنسانية، الأمن الإنساني، التغير المناخي، الهجرة، والتحديات الصحية العالمية.
© Sputnik . Basel Shartouhفعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"
فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"
© Sputnik . Basel Shartouh
كما يسلط المؤتمر الضوء على دور الشباب والمرأة في العمل الإنساني، ويعزز الحوار حول بناء شراكات جديدة فاعلة.
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