https://sarabic.ae/20250501/عدسة-سبوتنيك-ترصد-فعاليات-مؤتمر-دبي-الدولي-للإغاثة-والتطوير-ديهاد-1100069292.html
عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"
عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"
سبوتنيك عربي
رصدت عدسة "سبوتنيك" الأجواء في فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "DIHAD"، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T09:23+0000
2025-05-01T09:23+0000
2025-05-01T09:23+0000
اقتصاد
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100069187_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ac056e42f0d5db8c18632bb47936b776.jpg
ويُعد معرض ومؤتمر "ديهاد" منصة دولية رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية، ويهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والهيئات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الخيرية، ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، من أجل ابتكار حلول مستدامة تدعم الفئات المتأثرة بالأزمات والكوارث حول العالم.يستضيف "ديهاد"، في نسخته الـ21، أكثر من 130 متحدثاً بارزاً وينظم نحو 170 جلسة وورشة عمل بمشاركة 154 دولة، تركز على موضوعات حيوية مثل الدبلوماسية الإنسانية، الأمن الإنساني، التغير المناخي، الهجرة، والتحديات الصحية العالمية.كما يسلط المؤتمر الضوء على دور الشباب والمرأة في العمل الإنساني، ويعزز الحوار حول بناء شراكات جديدة فاعلة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100069187_126:0:894:576_1920x0_80_0_0_29b295d196da5ffcf7467cc3eb9088f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, تقارير سبوتنيك
اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, تقارير سبوتنيك
عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"
حصري
رصدت عدسة "سبوتنيك" الأجواء في فعاليات مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "DIHAD"، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
ويُعد معرض ومؤتمر "ديهاد" منصة دولية رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية، ويهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والهيئات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الخيرية، ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، من أجل ابتكار حلول مستدامة تدعم الفئات المتأثرة بالأزمات والكوارث حول العالم.
يستضيف "ديهاد"، في نسخته الـ21، أكثر من 130 متحدثاً بارزاً وينظم نحو 170 جلسة وورشة عمل بمشاركة 154 دولة، تركز على موضوعات حيوية مثل الدبلوماسية الإنسانية، الأمن الإنساني، التغير المناخي، الهجرة، والتحديات الصحية العالمية.
كما يسلط المؤتمر الضوء على دور الشباب والمرأة في العمل الإنساني، ويعزز الحوار حول بناء شراكات جديدة فاعلة.