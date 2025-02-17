115 شركة محلية تشارك بأكبر فعالية للمنتجات الروسية في الإمارات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:17 GMT
21 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:38 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إيران ولبنان يتواصلان بشأن مشكلات رحلات الطيران بينهما
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفير الإماراتي يتحدث عن سبب متانة العلاقة مع موسكو
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250217/115-شركة-محلية-تشارك-بأكبر-فعالية-للمنتجات-الروسية-في-الإمارات-1097885900.html
115 شركة محلية تشارك بأكبر فعالية للمنتجات الروسية في الإمارات
115 شركة محلية تشارك بأكبر فعالية للمنتجات الروسية في الإمارات
سبوتنيك عربي
يضم معرض "صنع في روسيا" في أكبر معرض للأغذية في العالم "معرض الخليج للأغذية" الذي افتتح في 17 فبراير/شباط في دبي بالإمارات العربية المتحدة، عددا قياسيا من... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T16:33+0000
2025-02-17T16:33+0000
اقتصاد
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا
اقتصاد روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/04/1047401231_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_02819084c433654a2f52c9fa68d3535d.jpg
وذكر مركز التصدير الروسي في بيان: "تشمل العلامة التجارية الوطنية منتجي وموردي المحاصيل الزراعية ومنتجات اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والسلع نصف المصنعة والمعلبة والمعكرونة والآيس كريم والوجبات الخفيفة والمشروبات المختلفة، و70% من العارضين هم من قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة".وتابعت: "يشهد تصدير المنتجات الحلال الروسية، لحوم البقر والدواجن ومنتجات اللحوم، نموًا نشطًا، وتتم دراسة زيادة المعروض من منتجات الحبوب المصنعة وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية".وقالت فيرونيكا نيكيشينا، المديرة العامة لمركز التصدير الروسي: "حطمنا الرقم القياسي الذي حققناه العام الماضي وعرضنا 115 شركة من جميع أنحاء روسيا في معرض الخليج للأغذية، وتتمتع المنتجات الزراعية بإمكانات عالية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شهدت الصادرات نموًا ديناميكيًا في السنوات الأخيرة".ويعد معرض الخليج للأغذية أكبر معرض عالمي وأكثرها تأثيراً في مجال صناعة الأغذية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ويجذب معرض الخليج للأغذية كل عام أكثر من 100 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، ويستمر المعرض حتى 21 فبراير المقبل.مركز التصدير الروسي يدعم الصادرات إلى الإمارات بأكثر من مليار دولار خلال 7 أشهرالأسواق الحرة في دبي تستقبل الروبل.. خبير اقتصادي: روسيا كسرت الحصار والامارات تعتبر بداية
https://sarabic.ae/20250128/صنع-في-روسيا-الإمارات-تستضيف-أكبر-فعالية-للمنتجات-الروسية-لأول-مرة-1097233580.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/04/1047401231_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_bc32585f6c03c300eaac13a45e373494.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, اقتصاد روسيا
اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, اقتصاد روسيا

115 شركة محلية تشارك بأكبر فعالية للمنتجات الروسية في الإمارات

16:33 GMT 17.02.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "صنع في روسيا"
منتدى صنع في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يضم معرض "صنع في روسيا" في أكبر معرض للأغذية في العالم "معرض الخليج للأغذية" الذي افتتح في 17 فبراير/شباط في دبي بالإمارات العربية المتحدة، عددا قياسيا من الشركات بلغ 115 شركة من 40 منطقة في روسيا.
وذكر مركز التصدير الروسي في بيان: "تشمل العلامة التجارية الوطنية منتجي وموردي المحاصيل الزراعية ومنتجات اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والسلع نصف المصنعة والمعلبة والمعكرونة والآيس كريم والوجبات الخفيفة والمشروبات المختلفة، و70% من العارضين هم من قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة".

وقالت وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، حسبما نقل المركز عن تصريحاتها: "دول الخليج اليوم هي أهم شركاء روسيا في تجارة المواد الغذائية. وفي العام الماضي، نمت صادراتنا إلى المنطقة بنحو 10%، ونحن نحتل حصة كبيرة في استيراد منتجات الحبوب وزيت عباد الشمس من الدول العربية".

وتابعت: "يشهد تصدير المنتجات الحلال الروسية، لحوم البقر والدواجن ومنتجات اللحوم، نموًا نشطًا، وتتم دراسة زيادة المعروض من منتجات الحبوب المصنعة وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية".
العلم الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
"صنع في روسيا"... الإمارات تستضيف أكبر فعالية للمنتجات الروسية لأول مرة
28 يناير, 10:55 GMT
وقالت فيرونيكا نيكيشينا، المديرة العامة لمركز التصدير الروسي: "حطمنا الرقم القياسي الذي حققناه العام الماضي وعرضنا 115 شركة من جميع أنحاء روسيا في معرض الخليج للأغذية، وتتمتع المنتجات الزراعية بإمكانات عالية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شهدت الصادرات نموًا ديناميكيًا في السنوات الأخيرة".
وتابعت: "المشاركة في المعرض بدعم من مجلس التصدير الروسي ستسمح للمصنعين ليس فقط بتعزيز مكانتهم في سوق الإمارات العربية المتحدة، بل ستوفر أيضًا فرصة لإقامة اتصالات مع شركاء محتملين من دول أخرى في المنطقة".
ويعد معرض الخليج للأغذية أكبر معرض عالمي وأكثرها تأثيراً في مجال صناعة الأغذية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ويجذب معرض الخليج للأغذية كل عام أكثر من 100 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، ويستمر المعرض حتى 21 فبراير المقبل.
مركز التصدير الروسي يدعم الصادرات إلى الإمارات بأكثر من مليار دولار خلال 7 أشهر
الأسواق الحرة في دبي تستقبل الروبل.. خبير اقتصادي: روسيا كسرت الحصار والامارات تعتبر بداية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала