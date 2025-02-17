https://sarabic.ae/20250217/115-شركة-محلية-تشارك-بأكبر-فعالية-للمنتجات-الروسية-في-الإمارات-1097885900.html
115 شركة محلية تشارك بأكبر فعالية للمنتجات الروسية في الإمارات
115 شركة محلية تشارك بأكبر فعالية للمنتجات الروسية في الإمارات
سبوتنيك عربي
يضم معرض "صنع في روسيا" في أكبر معرض للأغذية في العالم "معرض الخليج للأغذية" الذي افتتح في 17 فبراير/شباط في دبي بالإمارات العربية المتحدة، عددا قياسيا من... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T16:33+0000
2025-02-17T16:33+0000
2025-02-17T16:33+0000
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وذكر مركز التصدير الروسي في بيان: "تشمل العلامة التجارية الوطنية منتجي وموردي المحاصيل الزراعية ومنتجات اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والسلع نصف المصنعة والمعلبة والمعكرونة والآيس كريم والوجبات الخفيفة والمشروبات المختلفة، و70% من العارضين هم من قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة".وتابعت: "يشهد تصدير المنتجات الحلال الروسية، لحوم البقر والدواجن ومنتجات اللحوم، نموًا نشطًا، وتتم دراسة زيادة المعروض من منتجات الحبوب المصنعة وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية".وقالت فيرونيكا نيكيشينا، المديرة العامة لمركز التصدير الروسي: "حطمنا الرقم القياسي الذي حققناه العام الماضي وعرضنا 115 شركة من جميع أنحاء روسيا في معرض الخليج للأغذية، وتتمتع المنتجات الزراعية بإمكانات عالية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شهدت الصادرات نموًا ديناميكيًا في السنوات الأخيرة".ويعد معرض الخليج للأغذية أكبر معرض عالمي وأكثرها تأثيراً في مجال صناعة الأغذية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ويجذب معرض الخليج للأغذية كل عام أكثر من 100 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، ويستمر المعرض حتى 21 فبراير المقبل.مركز التصدير الروسي يدعم الصادرات إلى الإمارات بأكثر من مليار دولار خلال 7 أشهرالأسواق الحرة في دبي تستقبل الروبل.. خبير اقتصادي: روسيا كسرت الحصار والامارات تعتبر بداية
https://sarabic.ae/20250128/صنع-في-روسيا-الإمارات-تستضيف-أكبر-فعالية-للمنتجات-الروسية-لأول-مرة-1097233580.html
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, اقتصاد روسيا
اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, اقتصاد روسيا
115 شركة محلية تشارك بأكبر فعالية للمنتجات الروسية في الإمارات
يضم معرض "صنع في روسيا" في أكبر معرض للأغذية في العالم "معرض الخليج للأغذية" الذي افتتح في 17 فبراير/شباط في دبي بالإمارات العربية المتحدة، عددا قياسيا من الشركات بلغ 115 شركة من 40 منطقة في روسيا.
وذكر مركز التصدير الروسي في بيان: "تشمل العلامة التجارية الوطنية منتجي وموردي المحاصيل الزراعية ومنتجات اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والسلع نصف المصنعة والمعلبة والمعكرونة والآيس كريم والوجبات الخفيفة والمشروبات المختلفة، و70% من العارضين هم من قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة".
وقالت وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، حسبما نقل المركز عن تصريحاتها: "دول الخليج اليوم هي أهم شركاء روسيا في تجارة المواد الغذائية. وفي العام الماضي، نمت صادراتنا إلى المنطقة بنحو 10%، ونحن نحتل حصة كبيرة في استيراد منتجات الحبوب وزيت عباد الشمس من الدول العربية".
وتابعت: "يشهد تصدير المنتجات الحلال الروسية، لحوم البقر والدواجن ومنتجات اللحوم، نموًا نشطًا، وتتم دراسة زيادة المعروض من منتجات الحبوب المصنعة وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية".
وقالت فيرونيكا نيكيشينا، المديرة العامة لمركز التصدير الروسي: "حطمنا الرقم القياسي الذي حققناه العام الماضي وعرضنا 115 شركة من جميع أنحاء روسيا في معرض الخليج للأغذية، وتتمتع المنتجات الزراعية بإمكانات عالية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شهدت الصادرات نموًا ديناميكيًا في السنوات الأخيرة".
وتابعت: "المشاركة في المعرض بدعم من مجلس التصدير الروسي ستسمح للمصنعين ليس فقط بتعزيز مكانتهم في سوق الإمارات العربية المتحدة، بل ستوفر أيضًا فرصة لإقامة اتصالات مع شركاء محتملين من دول أخرى في المنطقة".
ويعد معرض الخليج للأغذية أكبر معرض عالمي وأكثرها تأثيراً في مجال صناعة الأغذية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ويجذب معرض الخليج للأغذية كل عام أكثر من 100 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، ويستمر المعرض حتى 21 فبراير المقبل.