https://sarabic.ae/20250219/صنع-في-روسيا-ينقل-زواره-إلى-قلب-الثقافة-الروسية-في-مدينة-عربية-1097967473.html

"صنع في روسيا" ينقل زواره إلى قلب الثقافة الروسية في مدينة عربية

"صنع في روسيا" ينقل زواره إلى قلب الثقافة الروسية في مدينة عربية

سبوتنيك عربي

سيقام معرض "صنع في روسيا" الذي ينظمه مركز التصدير الروسي في الفترة، من 21 إلى 25 فبراير/شباط، في الإمارات العربية المتحدة، وسيوفر الحدث لسكان وضيوف أبوظبي فرصة... 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T16:09+0000

2025-02-19T16:09+0000

2025-02-19T16:09+0000

روسيا

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وجاء في بيان المركز: "سيقام المهرجان على الواجهة البحرية لشاطئ "ياس باي"، حيث سيتمكن زوار المهرجان والمعرض من الانغماس في أجواء روسيا دون مغادرة المدينة".وقالت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا: "يعتبر مهرجان "صنع في روسيا" في أبو ظبي مثالاً بارزاً للترويج الفعال للصادرات "الثقافية". عرض الحرف التقليدية والأغاني الشعبية وإنجازات الصناعات الإبداعية الحديثة يسمح لنا بتكوين فكرة عن المشهد الثقافي الغني في روسيا، وأنا على ثقة من أن هذا المهرجان سيصبح نقطة انطلاق لمبادرات ثقافية واقتصادية جديدة بين بلدينا".وفي السياق ذاته، أكدت المديرة العامة للمركز الروسي للتصدير فيرونيكا نيكيشينا: "نجاح المهرجانات السابقة، والتي أظهرت اهتمامًا كبيرًا بالمنتجات والثقافة الروسية، ألهمنا لتوسيع نطاق الحدث إلى أبو ظبي، بالنسبة لرجال الأعمال الروس، تعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدة من الأسواق الأكثر إثارة للاهتمام، ونحن لا نعمل على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي فحسب، بل نعمل أيضًا على تطوير التبادل الثقافي والمشاريع الإنسانية".ويتضمن البرنامج الثقافي لمهرجان "صنع في روسيا" عروضاً لمجموعات إبداعية مشهورة، ولن يكون الحدث منصة لإظهار إمكانات التصدير للمنتجات الروسية فحسب، بل سيكون أيضًا فرصة لإقامة اتصالات تجارية جديدة من شأنها أن تساعد في تعزيز العلاقات التجارية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة.روسيا تكشف عن اتفاق ضريبي جديد مع الإمارات لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدينالأسواق الحرة في دبي تستقبل الروبل.. خبير اقتصادي: روسيا كسرت الحصار والامارات تعتبر بداية

https://sarabic.ae/20250128/صنع-في-روسيا-الإمارات-تستضيف-أكبر-فعالية-للمنتجات-الروسية-لأول-مرة-1097233580.html

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