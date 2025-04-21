الإمارات تكشف عن أول "روبو تاكسي" من الجيل السادس في أبوظبي... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" ووفد حماس يزور تركيا، انتهاء محادثات روما بين طهران وواشنطن وجولة جديدة خلال أيام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250421/الإمارات-تكشف-عن-أول-روبو-تاكسي-من-الجيل-السادس-في-أبوظبي-صور-1099757060.html
الإمارات تكشف عن أول "روبو تاكسي" من الجيل السادس في أبوظبي... صور
الإمارات تكشف عن أول "روبو تاكسي" من الجيل السادس في أبوظبي... صور
سبوتنيك عربي
كشفت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن أول "روبو تاكسي" من الجيل السادس في العاصمة أبوظبي. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T13:44+0000
2025-04-21T13:44+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
منوعات
سيارت
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094677808_0:0:1696:955_1920x0_80_0_0_c7a8d508f684f0460f0ec19b091a4776.jpg
استعرضت شركة "أوتوغو" المتخصصة في حلول التنقل الذكي التابعة لـ"كينتسوجي القابضة" التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، نموذجها من سيارة الأجرة الذاتية القيادة "روبو تاكسي"، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية، "EVIS" بالتعاون مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي والذي انطلق اليوم في مركز "أدنيك" أبوظبي ويستمر إلى 23 أبريل/ نيسان الجاري.وتسلط "أوتوغو" الضوء على الجيل السادس من مركبات "روبو تاكسي" (RT6) خصيصًا لخدمات النقل ذاتي القيادة، وذلك في إطار التجارب التشغيلية النشطة التي تجرى حالياً في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، حيث يتم اختبار "روبو تاكسي" في ظروف واقعية على طرقات أبوظبي . ويتيح المعرض منصة استراتيجية لعرض التقدم الذي أحرزته "أوتوغو" في هذا المجال، والتواصل مع الجهات المعنية، وإبراز رؤية أبوظبي الرامية إلى ريادة قطاع التنقل الذكي على مستوى المنطقة.يذكر أن سيارة "روبو تاكسي" تأتي ضمن نموذج أعمال "الروبوتات كخدمة" (RaaS) الذي تتبناه "أوتوغو"، ويركز على توظيف الحلول الذكية الذاتية التشغيل في قطاعات النقل والتوصيل والنظافة العامة والاستجابة السريعة.وتنسجم هذه الخطوة مع رؤية أبوظبي الطموحة في أن تكون حاضنة عالمية لتقنيات المدن الذكية وحلول التنقل من الجيل المقبل.مشروع بأرقام عالمية... السعودية تكشف موعد تشغيل أكبر شبكة أنفاق في المنطقةلأول مرة في الشرق الأوسط... مدينة سكنية بخدمات الذكاء الاصطناعي
https://sarabic.ae/20250326/تسلا-تعلن-موعد-إطلاق-أعمالها-في-دولة-عربية-فيديو-1098960777.html
https://sarabic.ae/20250120/شاشة-عرض-على-الزجاج-الجانبي-قفزة-تقنية-في-عالم-صناعة-السيارات-1096970046.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094677808_0:0:1508:1130_1920x0_80_0_0_55861fcafb8862b3662063b963c57eeb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, منوعات, سيارت
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, منوعات, سيارت

الإمارات تكشف عن أول "روبو تاكسي" من الجيل السادس في أبوظبي... صور

13:44 GMT 21.04.2025
© Photo / Unsplash/ Kenny Leysسيارة كهربائية
سيارة كهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Photo / Unsplash/ Kenny Leys
تابعنا عبر
كشفت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن أول "روبو تاكسي" من الجيل السادس في العاصمة أبوظبي.
استعرضت شركة "أوتوغو" المتخصصة في حلول التنقل الذكي التابعة لـ"كينتسوجي القابضة" التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، نموذجها من سيارة الأجرة الذاتية القيادة "روبو تاكسي"، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية، "EVIS" بالتعاون مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي والذي انطلق اليوم في مركز "أدنيك" أبوظبي ويستمر إلى 23 أبريل/ نيسان الجاري.
وتسلط "أوتوغو" الضوء على الجيل السادس من مركبات "روبو تاكسي" (RT6) خصيصًا لخدمات النقل ذاتي القيادة، وذلك في إطار التجارب التشغيلية النشطة التي تجرى حالياً في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، حيث يتم اختبار "روبو تاكسي" في ظروف واقعية على طرقات أبوظبي .
سيارة تسلا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
"تسلا" تعلن موعد إطلاق أعمالها في دولة عربية... فيديو
26 مارس, 09:34 GMT
ويتيح المعرض منصة استراتيجية لعرض التقدم الذي أحرزته "أوتوغو" في هذا المجال، والتواصل مع الجهات المعنية، وإبراز رؤية أبوظبي الرامية إلى ريادة قطاع التنقل الذكي على مستوى المنطقة.

وقال شون تيو، المدير العام لشركة "كينتسوجي القابضة": "إن معرض (EVIS) يعد ملتقى لأهم الأصوات المؤثرة في قطاع النقل على مستوى المنطقة، ومشاركتنا إلى جانب مركز النقل المتكامل تجسّد التزامنا بإعادة رسم ملامح مستقبل التنقل الذكي، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في طليعة هذا التحول النوعي".

عداد سرعة في سيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
مجتمع
"شاشة عرض" على الزجاج الجانبي... قفزة تقنية في عالم صناعة السيارات
20 يناير, 12:32 GMT
يذكر أن سيارة "روبو تاكسي" تأتي ضمن نموذج أعمال "الروبوتات كخدمة" (RaaS) الذي تتبناه "أوتوغو"، ويركز على توظيف الحلول الذكية الذاتية التشغيل في قطاعات النقل والتوصيل والنظافة العامة والاستجابة السريعة.
وتنسجم هذه الخطوة مع رؤية أبوظبي الطموحة في أن تكون حاضنة عالمية لتقنيات المدن الذكية وحلول التنقل من الجيل المقبل.
مشروع بأرقام عالمية... السعودية تكشف موعد تشغيل أكبر شبكة أنفاق في المنطقة
لأول مرة في الشرق الأوسط... مدينة سكنية بخدمات الذكاء الاصطناعي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала