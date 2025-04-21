https://sarabic.ae/20250421/الإمارات-تكشف-عن-أول-روبو-تاكسي-من-الجيل-السادس-في-أبوظبي-صور-1099757060.html
الإمارات تكشف عن أول "روبو تاكسي" من الجيل السادس في أبوظبي... صور
الإمارات تكشف عن أول "روبو تاكسي" من الجيل السادس في أبوظبي... صور
سبوتنيك عربي
كشفت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن أول "روبو تاكسي" من الجيل السادس في العاصمة أبوظبي. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T13:44+0000
2025-04-21T13:44+0000
2025-04-21T13:44+0000
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استعرضت شركة "أوتوغو" المتخصصة في حلول التنقل الذكي التابعة لـ"كينتسوجي القابضة" التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، نموذجها من سيارة الأجرة الذاتية القيادة "روبو تاكسي"، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية، "EVIS" بالتعاون مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي والذي انطلق اليوم في مركز "أدنيك" أبوظبي ويستمر إلى 23 أبريل/ نيسان الجاري.وتسلط "أوتوغو" الضوء على الجيل السادس من مركبات "روبو تاكسي" (RT6) خصيصًا لخدمات النقل ذاتي القيادة، وذلك في إطار التجارب التشغيلية النشطة التي تجرى حالياً في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، حيث يتم اختبار "روبو تاكسي" في ظروف واقعية على طرقات أبوظبي . ويتيح المعرض منصة استراتيجية لعرض التقدم الذي أحرزته "أوتوغو" في هذا المجال، والتواصل مع الجهات المعنية، وإبراز رؤية أبوظبي الرامية إلى ريادة قطاع التنقل الذكي على مستوى المنطقة.يذكر أن سيارة "روبو تاكسي" تأتي ضمن نموذج أعمال "الروبوتات كخدمة" (RaaS) الذي تتبناه "أوتوغو"، ويركز على توظيف الحلول الذكية الذاتية التشغيل في قطاعات النقل والتوصيل والنظافة العامة والاستجابة السريعة.وتنسجم هذه الخطوة مع رؤية أبوظبي الطموحة في أن تكون حاضنة عالمية لتقنيات المدن الذكية وحلول التنقل من الجيل المقبل.مشروع بأرقام عالمية... السعودية تكشف موعد تشغيل أكبر شبكة أنفاق في المنطقةلأول مرة في الشرق الأوسط... مدينة سكنية بخدمات الذكاء الاصطناعي
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, منوعات, سيارت
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, منوعات, سيارت
الإمارات تكشف عن أول "روبو تاكسي" من الجيل السادس في أبوظبي... صور
كشفت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن أول "روبو تاكسي" من الجيل السادس في العاصمة أبوظبي.
استعرضت شركة "أوتوغو" المتخصصة في حلول التنقل الذكي التابعة لـ"كينتسوجي القابضة" التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، نموذجها من سيارة الأجرة الذاتية القيادة "روبو تاكسي"، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية، "EVIS" بالتعاون مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي والذي انطلق اليوم في مركز "أدنيك" أبوظبي ويستمر إلى 23 أبريل/ نيسان الجاري.
وتسلط "أوتوغو" الضوء على الجيل السادس من مركبات "روبو تاكسي" (RT6) خصيصًا لخدمات النقل ذاتي القيادة، وذلك في إطار التجارب التشغيلية النشطة التي تجرى حالياً في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، حيث يتم اختبار "روبو تاكسي" في ظروف واقعية على طرقات أبوظبي .
ويتيح المعرض منصة استراتيجية لعرض التقدم الذي أحرزته "أوتوغو" في هذا المجال، والتواصل مع الجهات المعنية، وإبراز رؤية أبوظبي الرامية إلى ريادة قطاع التنقل الذكي
على مستوى المنطقة.
وقال شون تيو، المدير العام لشركة "كينتسوجي القابضة": "إن معرض (EVIS) يعد ملتقى لأهم الأصوات المؤثرة في قطاع النقل على مستوى المنطقة، ومشاركتنا إلى جانب مركز النقل المتكامل تجسّد التزامنا بإعادة رسم ملامح مستقبل التنقل الذكي، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في طليعة هذا التحول النوعي".
يذكر أن سيارة "روبو تاكسي" تأتي ضمن نموذج أعمال "الروبوتات كخدمة" (RaaS) الذي تتبناه "أوتوغو"، ويركز على توظيف الحلول الذكية الذاتية التشغيل في قطاعات النقل والتوصيل والنظافة العامة والاستجابة السريعة.
وتنسجم هذه الخطوة مع رؤية أبوظبي الطموحة في أن تكون حاضنة عالمية لتقنيات المدن الذكية
وحلول التنقل من الجيل المقبل.